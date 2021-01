Derfor stanser de søket over natten: − Det blir for farlig

GJERDRUM (VG) Selv om spesialtrente grupper på tvers av flere redningsetater er klare for å rykke ut i skredområdet, er det et enstemmig nei om å fortsette søket i natt.

Bak sperrene inn til rasområdet sitter spesialtrent brannmannskap og klør i fingrene etter å få klarsignal for å slippe inn på skredområdet for å gjøre det de kan best.

Det fikk de så vidt i dag, før politiet mot kvelden valgte å stanse leteaksjonen på bakken på grunn av mørket.

– De er utålmodige og klare til å gå inn og gjøre en innsats, sier innsatsleder Geir Søndrål fra Nedre Romerike Brannvesen til VG.

Det er fortsatt ni personer som er savnet etter onsdagens dramatiske leireskred på Ask i Gjerdrum natt til onsdag.

Politiets innsatsleder Roger Pettersen har forklart at det er for risikabelt å søke i skredområdet i mørket til at det er forsvarlig å fortsette operasjonen.

Den beslutningen støtter også Søndrål:

UTÅLMODIG: Innsatsleder for brann, Geir Søndrål, sier til VG at de spesialtrente brannmennene er utålmodige etter å få satt i gang med redningsarbeidet i skredområdet. Foto: Hanna Hjardar

– Vi i redningsledelsen er helt enige om hva som er riktig å gjøre og vi mener det er riktig å avslutte nå, sier han.

Samtidig har innsatsleder for helse, Bjørn Nuland, sagt at utsiktene for å finne overlevende reduseres mens klokken tikker.

– Med tiden som går blir sannsynligheten mindre og mindre for å finne overlevende, sa Nuland under en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Bare timer tidligere hadde bakkemannskaper gjort funn av én omkommet person inne i skredområdet. Vedkommende er ennå ikke identifisert av politiet.

Nå vil politiet bruke droner og varmesøkende kameraer til å søke etter overlevende frem til dagslyset er tilbake lørdag morgen.

RASET: Husene som er i farger har forsvunnet i raset. Husene som er i gråtoner står fortsatt. Det gule feltet viser hvor raset gikk. . Grafikk: KENNETH LAUVENG

Utelukker bruk av lyskastere

Ifølge innsatsleder hos politiet fredag kveld, Dag André Sylju, er det heller ikke mulig å bruke lyskastere for å lyse opp området over natten og fortsette søket.

Det er avgjørende for sikkerheten til redningsmannskapet at man har kontinuerlig god oversikt over skredkantene mens folk befinner seg i området.

– Lyskilder erstatter på ingen måte dagslys. Det er en vurdering som er tatt i samråd med ekspertene. Det er ikke tilrådelig, det blir for farlig, sier Søndrål til VG.

Han presiserer at det ikke er noe uenighet rundt dette blant ekspertene på stedet om avslutningen av kveldens redningsaksjon på bakken.

Nå vil de bruke tiden fremover i natt på å nøye planlegge lørdagens søk.

– Vi mister ikke tid, fordi mye av suksessen her er god planlegging og innhenting av informasjon, sa innsatsleder Roger Pettersen fredag ettermiddag.

BRED ENIGHET: Innsatsledere fra både brann, helse og politi bekrefter at de er enig i beslutningen om å ikke søke videre i rasområdet så lenge det er mørkt. Til venstre er innsatsleder for brann, Geir Søndrål, og til høyre står innsatsleder fra politiet, Dag André Sylju. Foto: Hanna Hjardar

Fortsatt en redningsaksjon

Nuland forklarer at den medisinske gruppen på stedet fortsatt er grunn til å tro at det kan ligge overlevende i skredet.

– Man har eksempler på at dyr er hentet ut i live etter lang tid. I vrakrester kan det finnes luftlommer. Vi jobber for å redde liv helt til håpet er ute, sier han til VG.

Han er også enig i at det var riktig å avslutte bakkesøket i kveld.

– Det har rast fra de bratte skredkantene i dag og redningsledelsen mener det er for farlig å fortsette søkene gjennom natten når det er mørkt og umulig å se raskantene.

Nuland forteller at det i dag har vært et stort sikkerhetsapparat rundt personell som har vært inne i det sammenraste huset og tatt ut den omkommende.

– Skredkantene vært nøye monitorert. Kollegaer har sittet klare med utstyr til for hurtig evakuering av personell.