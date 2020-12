PERMITTERT: Sebastian Rishaug Strand sier han får hovedinntekten sin fra sine to deltidsjobber. Foto: PRIVAT

Permittert student: − Jeg har ingen jeg kan be om penger

Studenter som er permitterte fra deltidsjobbene sine får ikke kompensasjon for manglende inntekt. Nå begynner sparekontoen til Sebastian Rishaug Strand å bli tom.

Nå nettopp

Regjeringen sikret i vår lønnskompensasjon til permitterte i 18 dager etter utløpet av lønnspliktsperioden. Da fikk studentene tilbud om å søke et ekstralån på 26.000 kroner for tapt inntekt, og 8000 kroner ble omgjort til stipend. I høst har de ikke hatt et lignende tilbud.

VG har vært i kontakt med flere studenter som melder om en vanskelig situasjon.

Sebastian Rishaug Strand (21) studerer bioteknologi og kjemiingeniørfag. Før coronapandemien jobbet han deltid som servitør og ved et treningssenter. Nå er begge arbeidsplassene hans rammet.

– Jeg har totalt mistet fire-fem måneder med inntekt i år. Jeg synes det er dritkjipt. Jeg får selvfølgelig studielån, men hovedinntekten min får jeg gjennom jobbene mine.

Les også: Mange studenter får hjelp fra familien

Ikke fornøyd med student-krisepakke

Strand forteller at han har måttet bruke penger fra sparekontoen, og at det begynner å bli tomt. Han var også en av dem som benyttet seg av regjeringens studentpakke i vår. Men han var ikke spesielt fornøyd med ordningen.

– Det er som å gi folk med dårlig råd et kredittkort. Det er bare en midlertidig løsning, men det er jo ikke reell støtte - det er mine fremtidige penger jeg har brukt, sier Strand, som mener regjeringen burde ha kommet opp med en annen løsning.

– Jeg tenker at det aller viktigste akkurat nå er å høre på studentene.

Strand synes ikke studentene har fått betryggende eller god nok informasjon de siste månedene.

– Før jeg legger meg tenker jeg at «dette kan bli spennende, jeg har omtrent fire hundre kroner igjen, og jeg har ingen jeg kan be om penger».

Les også: Studenter reagerer på ubrukt millionstøtte

JUSSTUDENT: Amanda Eide er permittert for andre gang. Foto: PRIVAT

– Jeg har fått støtte hjemmefra og har en del oppsparte midler, men du merker det jo fra måned til måned likevel, sier jusstudent Amanda Eide (21).

Hun er permittert for andre gang fra jobben som gamemaster ved et Escape Room.

Savner informasjon

I likhet med Strand benyttet Eide seg også av student-krisepakken i vår.

– Krisepakken i vår synes jeg var innafor. Men jeg synes det mangler informasjon og kommunikasjon nå i november, for det er jo ikke slik at det er mindre krevende for studentene å ha mindre penger nå, enn det var i mars, sier Eide.

– Vi mener ordningen i vår ikke var en god løsning. Nå mangler vi støtteordning totalt sett, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Andreas Trohjell.

Så du denne? 60 studenter mistenkt for juks på eksamen

SENDTE BREV: Leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO), Andreas Trohjell. Nylig sendte bland andre NSO brev til departementet om å få på plass en støtteordning. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

NSO er blant dem som nylig sendte et brev til Kunnskapsdepartementet om en støtteordning for studenter med inntektsbortfall.

«Studenter som permitteres står uten noen annen inntekt enn studiestøtten, i motsetning til sine kolleger som får dekket inntektsbortfall», står det blant annet i brevet.

– Vi har en situasjon som for mange studenter er veldig utfordrende. Man opplever at studenter er den eneste gruppen som ikke får den inntektssikringen kun fordi man er student. Det er rett og slett litt merkelig at de er utenfor ordninger, sier Trohjell.

Asheim: – Nye ordninger må vurderes på nyåret

Jeg har stor forståelse for at det er mange som opplever situasjonen som vanskelig, det gjelder også en del studenter, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i en e-post til VG.

TILBUD: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim. I vår tilbød regjeringen studenter studenter med inntektsbortfall et lån hvor deler ble gjort om til stipend. Foto: Vidar Ruud

– Gjennom Lånekassen har studenter i motsetning til andre arbeidstagere en inntektssikring hver måned. Nå før jul skal ikke Stortinget behandle noen krisepakker. Det betyr at nye ordninger eventuelt må vurderes på nyåret.

Publisert: 02.12.20 kl. 17:01

Les også