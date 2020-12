Rett før pandemien mottar etterforsker Sigrun Modell (43) flere anmeldelser av overgrep og vold mot barn. Snart blir de fanget hjemme, sammen med sin mistenkte overgriper. Hvordan skal politiet nå dem?

Det vanskeligste valget

Dette er historien om hvordan norsk politi ble satt ut av spill – og hvordan de fant veien ut av det.

Nå nettopp

– Vi hadde allerede over 60–70 saker til etterforskning i midten av mars. Vi klarer ikke å etterforske en sak ferdig, før vi må begynne på en ny, sier etterforskningsleder Sigrun Modell i et av barnevoldsteamene i Trøndelag politidistrikt.

– På pulten min lå syv-åtte nye anmeldelser om vold og overgrep mot barn. De hadde fortalt om det til en lærer eller barnehageansatt, men nå stengte skoler og barnehager, før vi rakk å avhøre dem. Dette var barn som potensielt led og kunne bli utsatt for nye overgrep.

Hva skulle vi gjøre?

Vi måtte legge en plan fort. Men å banke på døra til en familie, uanmeldt? Ta med seg barnet deres? Det føltes veldig inngripende.

Der inne kunne det være en forelder som hadde gjort noe straffbart, men også en helt uskyldig person.

Dette ble en kjempeutfordring for oss og resten av politiet i Norge.

Teamet mitt består av fire barneavhørere, tre etterforskere og to jurister. Jobben vår er å etterforske straffesakene i Namdal og Innherred mot de mest forsvarsløse i samfunnet: Barn og sårbare voksne.

Vanligvis mottar vi anmeldelser fra barnevernet som får sine bekymringsmeldinger fra skoler og barnehager:

«Moren tar barnet i skrittet».

«Barnet sier at pappa slår ham hver kveld».

Hva betyr det for dette for barnet, «å slå»? Kan det være en misforståelse? Er det så hardhendt at det er straffbart? Det ønsker vi å finne ut. Men da skolene og barnehagene ble stengt, gikk antall anmeldelser alarmerende ned, og dette varte i flere uker.

I mars kom faktisk ikke en eneste anmeldelse.

Først i september og oktober begynte tallene å stige igjen.

I dag står vi i en drøss sedelighetssaker. Jeg har aldri opplevd maken mens jeg har jobbet her. I hvert fall tyve sedelighetssaker anmeldt etter 10. september. Grove også, mange av dem.

De fleste stammer fra før pandemien, men gjerningspersonene sluttet ikke å gjøre overgrep da landet stengte.

Jeg satt på hjemmekontor da jeg innkalte teamet til videomøte 13. mars. Vi var selvfølgelig uforberedt på en pandemi, men forsto utfordringene:

Når barna ikke var på skolen eller i barnehagen lenger, hadde de ikke noen å fortelle om overgrep til.

Den andre problemstillingen var de ferske anmeldelsene, der vi ikke hadde begynt å etterforske.

«Hvordan skal vi kontakte barna?» skrev jeg i notatblokka mi.

Ofte finnes ikke andre bevis i disse sakene enn barnets egen forklaring. Det er ikke sikkert vi finner et blåmerke en gang. Og gjør vi det, kan det komme av noe helt annet.

Avhøret skal spilles av i retten og må følge straffeprosessloven og Riksadvokatens strenge retningslinjer for et avhør. Ikke på en trapp eller på barneværelset deres. Men på Statens barnehus.

Det finnes elleve sånne barnehus i Norge. Vårt ligger i Trondheim. Der avhøres barn under 16 år, men også sårbare voksne.

Avhøret blir tapet og videofilmet, og spesialutdannet politi stiller spørsmålene.

Hvis det er behov for det, kan en lege gjennomføre medisinske undersøkelser, i tillegg til tannlegeundersøkelse.

For å få barnet til barnehuset, må en person fra skolen, barnehagen eller en tillitsperson følge barnet, selv om det kan er lange avstander, opptil tre-fire timer i bil.

Barnets bistandsadvokat, politijurist, rådgiver fra barnehuset, barnevernstjenesten og eventuelt verge er også til stede. Men i mars ble alle disse sendt på hjemmekontor.

Hva skulle vi foreta oss da?

Jeg tror ikke noen politidistriktet i Norge var forberedt på en sånn situasjon.

16. mars begynte vi å gå grundig inn i hver og en av sakene. I tre av dem var det allerede berammet tilrettelagte avhør, som nå var avlyst.

Den ene saken gjaldt vold mot flere barn.

Det var en vond situasjon: Vi visste ikke om innholdet i anmeldelsen var riktig. Og hvis den var det, var det et engangstilfelle, eller kunne barnet bli utsatt for nye overgrep?

Det var fælt å tenke på: Å vite at det ville ta tid før vi fikk gjort noe.

Samtidig gjorde det oss veldig målretta.

Vi begynte å kaste baller opp i lufta:

Går det an å avhøre barna utenom barnehuset?

Da risikerte vi å dra smitte inn på politistasjonen og hjem til familiene våre. På dette tidspunktet visste vi jo så lite om hvor farlig viruset var.

Bare dager etter nedstengningen fikk vi beskjed om å vente på et midlertidig direktiv fra Riksadvokaten, for hvordan vi skulle jobbe.

Men skulle vi vente på noe vi ikke visste når kom?

Nei, vi måtte bruke de løsningene vi klarte å komme på i mellomtiden.

Fristen politiet har for å få gjennomført et tilrettelagt avhør, er én uke, når det gjelder anmeldelser ved pågående vold eller overgrep. Det klarte vi jo ikke. Men vi måtte handle så fort vi kunne.

Skulle vi ta barna ut av butikken når de var der, eller stoppe hele familien når de satt i bilen?

Nesten daglig diskuterte vi i teamet og med politidistriktet vårt. Men også med Kripos, Politihøyskolen og på tvers av politidistriktene i Norge.

«Kan vi gjøre avhør med den mistenkte og fornærmede med opptaker hjemme hos dem, i to ulike rom?»

Vi så at det var muligheter, men vi måtte gjøre det helt riktig.

Vanligvis avhører vi barn og mistenkte samme dag, uten at de varsles på forhånd, så de ikke kan påvirke hverandre.

Barnet avhøres på barnehuset. Den mistenkte på politistasjonen.

Nå var alle hjemme under samme tak.

Den siste uken i mars tar planen form. Vi ser ingen annen utvei enn å hente ut barna og få dem til barnehuset, men det var mye usikkerhet:

Hva om foreldrene reagerer med aggresjon? Foran barna? Hvordan skal vi da sikre barnet? Kan vi skape en enda verre situasjon for dem, selv om vi prøver å hjelpe?

Først skal vi ringe på dørklokka, mens foreldrene er hjemme, selv om en av dem er mistenkte i saken.

Dette er den aller vanskeligste beslutningen vi må gjøre under pandemien. Å bestemme oss for å parkere bilen i et nabolag og gå inn i et privat hjem. Det har vi aldri gjort.

Bare tenk på øyeblikket vi banker på døra.

Tenk hvordan det føles for en far når vi forteller foran hele familien at han er mistenkt for noe forferdelig.

Og for å ta barnas perspektiv: De har opplevd et overgrep, og nå får pappa vite at de har fortalt det til noen, og hvor sint blir han da? Hva vil skje med meg etterpå?

Og hvis barnet har overdrevet eller snakket usant: Hva har jeg stelt i stand?

Skal politiet ta med seg pappaen min?

Vi tenkte mye på hva barna ville tenke. Kanskje overtenkte vi.

Vanligvis følges barnet til barnehuset av den voksenpersonen på skolen som han er aller mest trygg på. Kanskje er det samme person som barnet allerede har betrodd seg til. Rammen er så trygg.

Å banke på døren deres, er noe helt annet. Det er som en kollega sa til meg:

«Mistenkte og fornærmede kan sitte i samme sofa. De kan til og med sitte og gjøre noe hyggelig sammen. Ingen av dem vet en gang at saken er anmeldt. Så står vi plutselig foran dem og ber dem bli med oss i hver sin bil».

I tillegg er vi helt i starten av etterforskningen.

Den mistenkte kan være totalt uskyldig.

Vi begynner å kontakte skoler og barnehager, for å finne en lærer eller barnehageansatt som er villig til å kjøre dem til barnehuset på tross av smittefaren.

De må til og med være villige til å bli med inn i huset og hjelpe med å få barna ut, hvis det er behov. De har bidratt utover over alle forventninger.

Neste oppgave er å finne ut: Hvilket barn skal vi dra hjem til først?

Vurderingen skjer i tett samarbeid med barnevernet: Hvilken sak kan ikke vente?

Vi rangerer ikke sedelighetssaker og vold, men ser på hvor det er størst fare for gjentagelse. Har flere søsken opplevd det samme?

Det er vanskelige vurderinger. Vi må utsette mange saker, men vi legger dem ikke bort.

Hele våren har vi etterslep.

I tillegg til de ferske anmeldelsene må vi utsette 14 andre avhør på barnehuset.

Dette etterslepet varer helt til juni. Vi får en ny bølge med anmeldelser i juli. Og enda en bølge i september.

27. mars sender jeg ut en plan for hvordan første aksjon skal gjennomføres.

Det er om tre dager. Alt er planlagt til minste detalj.

Jeg skriver i boka mi: Avhør av foreldre. 8 stk på jobb. 14 avhør utsatt.

Jeg noterer også det vi skal si på trappa. En sivilkledd politibetjent skal lede samtalen, med en fra barnevernet ved siden av seg.

Vi underspiller ikke alvoret: «Du er mistenkt i en straffesak».

Vi gjør forundersøkelser av alle vi skal hjem til, i forhold til sikkerheten. En sivilkledd politimann sitter i en bil utenfor. Operasjonssentralen i Trøndelag er klar over hver og en av operasjonene våre. I flere tilfeller er uniformert politi i nærheten hvis en situasjon oppstår.

Smittefaren gjør det ekstra komplisert. «Er noen i familien syke?»

Det er første spørsmål på blokka vår.

30. mars aksjoner vi. Det gjelder to gutter.

De neste aksjonene er 7. april og 16. april. Jeg vil ikke gå i detalj, men noen foreldre reagerer med fortvilelse, andre blir lei seg.

I ett tilfelle nekter et barn å bli med oss og klamrer seg fast til benet til en voksen.

I dag føler jeg lettelse. Lettelse over at vi klarte å få barna til barnehuset på en annen måte. Også for barnevernets del. Det er så viktig at de får gå inn og begynne å arbeide med barna og familiene.

Barnevernet har vært en utrolig dyktig og viktig samarbeidspartner for oss. Vi åpnet på en måte døra sammen.

Vi fant en metode vi kunne kopiere, så vi har en plan B hvis noe lignende skjer igjen.

Det nye direktivet fra Riksadvokaten kom rett etter vår første aksjon. Og det vi hadde gjort, var i henhold til det nye direktivet.

Det er viktig for meg at alle ble behandlet rett, både fornærmede og mistenkte – og at bevisene ble sikret på en best mulig måte.

Noen av sakene som lå på pulten min da pandemien kom, er ferdig etterforsket og sendt til juristen. Enkelte av sakene er påtalemessig avgjort.

En av anmeldelsene ble henlagt som intet straffbart forhold, og det gjorde meg glad.

Likevel frykter jeg at mange som opplevde noe under pandemien, ennå ikke er klare til å fortelle.

Publisert: 06.12.20 kl. 08:29