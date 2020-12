SAKSØKTE STATEN: Lederne i de fire miljøorganisasjonene bak klimasøksmålet, Therese Hugstmyr Woie i Natur og Ungdom, Maren Esmark i Naturvernforbundet, Steinar Winther Christensen i Besteforeldrenes klimaaksjon og Frode Pleym i Greenpeace Norge på plass i Høyesterett 4. november. Foto: Ørn E. Borgen

Klimasøksmålet: Får ikke medhold i Høyesterett

Etter tap i to rettsinstanser er høyesterettsdommen i klimasøksmålet nå klart: Staten brøt ikke Grunnloven da de åpnet for mer oljeleting i Barentshavet.

Miljøorganisasjonene mottok dommen under et digitalt rettsmøte tirsdag morgen.

Da kom det frem at Høyesterett mener grunnlovens paragraf 112 ikke kan brukes som miljøorganisasjonene ønsket.

For at paragrafen skal kunne brukes av retten må nemlig Stortinget ha forsømt pliktene sine på grovt vis. Det mener Høyesterett de ikke har gjort siden staten har iverksatt en rekke tiltak for å redusere utslipp.

– Jeg finner det klart at dette strenge vilkåret ikke er oppfylt, sier høyesterettsdommer Borgar Høgetveit Berg under det digitale rettsmøtet tirsdag.

Heller ikke Grunnlovens paragraf 93 og 102 eller Den europeiske menneskerettskonvensjonen er brutt, mener Høyesterett.

MOTTAR DOMMEN: Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom, og advokat Cathrine Hambro. Foto: Susanne Sundbye / Greenpeace

Natur og Ungdom og Greenpeace Norden saksøkte i 2016 den norske staten for brudd på Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjonen. I ryggen har de to miljøorganisasjonene også hatt Naturvernforbundet og Besteforeldrenes Klimaaksjon.

Bakgrunnen var at staten i 2016 tildelte nye lisenser for oljeleting i Barentshavet, noe miljøorganisasjonene mente kunne ses på som et brudd på retten til et sunt og levelig miljø.

Miljøorganisasjonene tapte i både tingretten og lagmannsretten for saken ble anket til Høyesterett.

Høyesterett startet den digitale behandlingen av anken i det såkalte klimasøksmålet onsdag 4. november.

I både Nederland og England har lignende klimasøksmål vunnet fram i retten.

NASJONALT ENGASJEMENT: Miljøaktivister landet over har vist sin støtte til søksmålet. Her fra Eidsvolls plass i Oslo november 2019. Foto: Terje Pedersen

Natur og ungdom: «Stor tro» i forkant av dommen

I lagmannsretten vant miljøorganisasjonene noen delseire, men det ble likevel slått fast at domstolene bør være forsiktige med å overprøve vedtak som er truffet gjennom grundige politiske prosesser i regjeringen og Stortinget.

Miljøorganisasjonene var likevel ganske sikre på å få medhold i Høyesterett i forkant av dommen.

– Våre advokater var svært overbevisende i Høyesterett om at Norge ikke kan skjerme oljeproduksjonen fra Norges klimaansvar, og jeg har derfor stor tro på at dommen kan gå i vår favør, sa leder Therese Hugstmyr Woie i Natur og Ungdom 20. desember.

DIGITALT RETTSMØTE: Advokat Emanuel Feinberg. Foto: Susanne Sundbye / Greenpeace

Saksbehandlingsfeil

Underveis i behandlingen av klimasøksmålet dukket det dokumenter fra Oljedirektoratet som inneholdt opplysninger om at oljevirksomheten sørøst i Barentshavet kunne bli et tapsprosjekt. De var sendt til departementet, men ble ikke lagt fram for Stortinget.

Stortingets kontrollkomité vedtok i slutten av november å åpne sak for å undersøke om regjeringen holdt tilbake informasjon da Stortinget vedtok å åpne for oljevirksomhet i den sørøstlige delen av Barentshavet i 2013.

På punktet om hvorvidt det er begått saksbehandlingsfeil, er dommerne ikke enstemmige. Men flertallet stiller seg bak at det ikke er gjort saksbehandlingsfeil på økonomi eller utredning av klimagassutslipp.