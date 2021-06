STOPPET HÅNDHILSEN: Her avverger helse- og omsorgsminister Bent Høie håndhilsing mellom statsminister Erna Solberg og FHI-direktør Camilla Stoltenberg. Bildet er tatt på pressekonferansen 12. mars i fjor da Solberg og Høie orienterte om nye tiltak for å bekjempe coronaviruset. Foto: Lise Åserud/NTB

Smittevernekspert: Bør bli slutt på håndhilsing

BERGEN (VG) Smittevernekspert Audun Helge Nerland mener vi bør slutte å håndhilse og klemme når vi møter andre mennesker. For godt.

Av Frank Haugsbø

Publisert: Nå nettopp

– Nærkontakt er viktig for mange, og vi bør ikke slutte å klemme nære venner og familiemedlemmer. Men å klemme i vei på alle og enhver er ikke så veldig lurt når det gjelder smitte.

Nerland sier at dette også gjelder det vanlige håndtrykket, som er vanlig i den vestlige verden.

– Å ta folk i håndflaten, som er varm og klam og har fingret flere steder på kroppen, er smittevernmessig ikke noe særlig gunstig. Trenger vi egentlig å komme i kontakt med hverandre - som å sparke hverandre i beina for å hilse, spør Nerland, som er professor ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen.

Dette kan du gjøre for å forebygge smitte Hold minst én meters avstand til andre.

Host inn i et papirlommetørkle eller albuekroken.

Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, eller bruk et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol.

Finn alternativer til håndhilsing og klemming. (Kilde: Helsedirektoratet) Vis mer

Professoren viser til at det har vært en sterk nedgang i antall influensatilfeller -og mindre forkjølelse - i befolkningen etter at de strenge smitteverntiltakene ble innført i fjor.

– Samtidig ser vi at forekomsten av rotavirus ikke har gått tilbake. Rotaviruset tåler sprit, men ikke vask med vann, sier han.

Fraråder albuehilsing

Nerland mener vi nå bør finne nye måter å hilse på, og foreslår å se til Japan.

– Kanskje har vi noe å lære av japanerne, som bukker pent til hverandre. Det er nok en grunn til dette, fra gammelt av, at det ikke er så lurt å håndhilse, sier Nerland.

Jörn Klein er professor ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han tror ikke håndhilsing er på vei ut, men at folk flest vil vaske hendene hyppigere.

– Å håndhilse er helt greit, men ha gjerne en flaske antibac i lommen. Klemming bør man forbeholde noen få, mener smitteverneksperten.

Klein mener vi også bør slutte å hilse med albuene, som har vært et mye brukt alternativ til håndhilsing under pandemien.

– Jeg håper denne merkelige formen for hilsning forsvinner. Når man hilser med albuen, kommer ansiktene og dermed hovedsmitteveien med dråper og aerosoler, langt nærmere hverandre enn ved håndhilsing.

Vil ha munnbind videre

Professor Audun Nerland er enig i dette.

– Ja. Det beste er å holde ærbødig avstand. Tar vi oss sammen nå, kan vi hindre utbredelsen av smittsomme sykdommer.

Han mener vi bør bruke munnbind også i framtiden når vi har en luftveisinfeksjon og må reise med kollektivtransport, gå i butikken, gå på konserter og ellers oppholder oss blant andre.

– Dette er ganske normalt i mange land i Asia - spesielt etter SARS-epidemien i 2003. Land som Vietnam har klart seg ganske godt gjennom Covid-19-pandemien - trolig mellom annet på grunn av at folk allerede hadde en tradisjon med bruk av munnbind.

VEK UNNA: Jens Stoltenberg tok et skritt tilbake da Trond Giske ville ha en klem i 2006. Foto: Trond Solberg/VG

Nerland mener det må satses mer på opplæring i å beskytte seg mot smitte.

– Dette kan komme inn som eget skolefag. Under Covid-19 har det ikke vært noe særlig influensainfeksjoner. Dette skyldes trolig de smitteverntiltakene vi har hatt siden starten av 2020, noe som indikerer at influensa-epidemier kan unngås med enkle tiltak i samfunnet.

Steinar Westin er professor ved Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU i Trondheim. Foto: Thor Nielsen / Thor Nielsen

Urgammelt ritual

Professor ved Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU, Steinar Westin, peker på at håndhilsing er et urgammelt ritual i vår del av verden.

– Det er en slags bekreftelse på vennskap, eller i det minste «ikke-fiendskap». Også ved kontraktsinngåelser og andre slags håndslag. Så jeg ser ikke for meg at den skikken skal bli borte. I det minste ikke i vårt tynt befolkede land.

Westin tror det vil bli mindre klemming etter pandemien.

– Men igjen, hvor sterilt skal vi ha det? Det er jo bra for immunforsvaret vårt at det blir satt i aktivitet nå og da, hvis det bare ikke er av de mest farlige eller dødelige smittestoffene.

– Mange alternativer er verre

Tidligere smittevernoverlege ved Ullevål universitetssykehus, Bjørg Marit Andersen, tror håndhilsing er over for en lang periode framover.

– Imidlertid er mange alternativer nesten verre. Siden WHO under svineinfluensaen i 2009 oppmuntret folk flest til å bruke alburommet som lommetørkle ved hosting og nysing, ble dette «innlært» som et godt tiltak - også av våre helsemyndigheter, dessverre. Nå benyttes samme albue til å hilse på andre - ved et lite dunk.

Andersen sier at denne type hilsen medfører en samtidig utveksling av luftveismikrober, snørr, spytt og slim mellom personer.

– «God avstand» blir null avstand. Denne «gimmicken» går igjen blant «toppledere» på alle nivå og i alle profesjoner rundt om i verden og er en fullstendig misforståelse av godt smittevern.

– Å lage seg nye hilsemetoder forenlig med godt smittevern skulle ikke være så vanskelig, siden minst halvparten av verdens befolkning ikke håndhilser eller berører motparten. For eksempel å klemme sammen egne hender mot brystet og bøye hodet er både vennlig og respektfullt.

Andersen tror ikke håndhilsing blir mye brukt i flere år framover.

– Pandemien har ført til at hele nasjonen har gjennomgått en god innlæring i håndhygiene med desinfeksjonsmidler som bør fortsette som en god tradisjon ved alle offentlige steder- også i hjemmet. Hvis dette gode smitteverntiltaket blir et varig tiltak i samfunnet, vil det også redusere smitteoverføring ved håndhilsen.