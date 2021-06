VINDUSFLAGG: Slik ser det ut etter at barnehagen malte flagget rett på vinduet. Foto: Hedda Bjerkrud Monsen og Ida Nesflein

Barnehage malte Pride-flagg i vinduet etter hærverk

Ansatte ved Hakkespetten barnehage på Bygdøy oppdaget tirsdag morgen at noen hadde satt fyr på Pride-flagget de hadde hengt opp. Som reaksjon har de nå malt flagget rett på barnehagens vindu.

Av Amna Iqbal

Pedagogisk leder Hedda Bjerkerud Monsen og barnehage medarbeider Ida Neslein ved hakkespetten barnehage forklarer at det var provoserende å se at flagget de hadde satt opp ble brent ned dagen etterpå.

– En ting er å dra ned flagget, men å sette det på fyr er å dra det for lang, sier Monsen.

– Det er fortsatt sjokkerende at det finnes hatkriminalitet, legger Neslein til.

De ansatte mistenker at hendelsen fant sted etter stengetid mandag kveld.

Vet ikke hvem som står bak

Nå har de malt Pride-flagget på vinduet i barnehagen.

BRENT: Slik så flagget de fant tirsdag morgen ut. Foto: Hedda Bjerkrud Monsen og Ida Nesflein

– Har dere noen mistanker om hvem som kan ha utført denne handlingen?

– Det kan være hvem som helst. Vi har ikke noe konkret mistanke om noen.

– Er dere bekymret for at det kan bli mer hærverk?

– Vi tenker at det kan være en mulighet for at vinduet kan få en skade, men dette betyr ikke at vi vil gi oss. Dette er en kamp vi er villig til å ta, forklarer de to.

De barnehageansatte forteller også at de ikke føler seg utrygge på jobb, men de er bekymret for hva som kan skje etter arbeidstiden i barnehagen.

Hærverk også andre steder

Hakkespetten barnehage er ikke eneste stedet i Oslo som har opplevd Pride-hærverk.

Pride art - en frittstående, nasjonal medlemsorganisasjon som formidler skeiv kunst og kultur - opplyser at deres kunstverk ved 7. juni-plassen ble revet ned mandag.

– Jeg blir ikke trist. Det er nesten forventet at hærverk skal skje, men da er det bare viktig for oss å svare tilbake ved å pynte veggene som har blitt ødelagt, forklarer styreleder Fredrick Nathanael hos Pride Art.

7.JUNI PLASSEN: Styreleder Fredrick Nathanael har valgt å sette opp pride flagg i området. Foto: Pride Art

Han legger til at det er viktig å svare med kreativitet, for den kan ingen ta fra dem.

– Som svar på hatet og fordommene lanserer vi i dag en innsamlingsaksjon i det skeive miljøet for å etablere et av verdens første skeive kunst og kultursentre, forteller Nathanael.