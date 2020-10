Terrorangrepet i Nice: Dette skjedde i timene før angrepet

08.29: Angrepet

Overvåkingskameraer i byen viser at gjerningsmannen går inn i kirken. Ifølge Nice-Matins opplysninger venter han en liten stund inne i bygningen, uten å foreta seg noe. Så angriper han.

En 70 år gammel kvinne som har kommet til kirken for å be blir et av hans ofre. Hun blir forsøkt halshugget og drept. Knivbladet er 17 centimeter langt, ifølge statsadvokaten. Den mangeårige kirketjeneren Vincent Loquès blir 21-åringens andre offer. Fredag ville han ha fylt 55 år. Gjerningsmannen kutter også hans strupe. Det tredje offeret er en 44 år gammel kvinne, som blir slått gjentatte ganger.