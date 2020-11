PÅ TRÅDEN: Helseminister Bent Høie (H). Foto: Thomas Andreassen, VG

Asker og Bærum snudde etter telefon fra Høie

Helseminister Bent Høie (H) så seg sent tirsdag kveld nødt til å ringe personlig til ordførerne i Asker og Bærum. Onsdag snudde kommunene og nå stenges skjenking og treningssentre.

Høie bekrefter overfor VG at han tirsdag snakket med ordførerne i Asker og Bærum.

– Jeg snakket med dem litt sent i går kveld når jeg hadde fått oversikt over situasjonen. Jeg sa til dem at det er viktig at vi har mest mulig samordnede regler i regionene. Jeg opplevde at de hadde forståelse for det, sier helseministeren til VG onsdag ettermiddag.

– Vi hadde hyggelig samtaler. Jeg har stor forståelse for at dette var veldig krevende. De fikk informasjon om de anbefalte tiltakene på torsdag og måtte jobbe gjennom helgen uten å ha full oversikt over hva Oslo kom til å lande på, fortsetter Høie.

Fredag i forrige uke opplyste byrådet i Oslo at de etter anbefaling fra nasjonale helsemyndigheter innfører en minst tre uker lang sosial lockdown fra og med tirsdag denne uken.

Flere kommuner i arbeidsmarkedsregionen, som Nordre Follo, Lillestrøm og Drammen valgte å legge seg på samme linje, mens tiltakene i Asker og Bærum opprinnelig var mindre restriktive.

– Her skulle man skal igangsette tiltak raskt og samtidig prøve å være mest mulig samordnet. Når det ble en forskjell som kunne undergrave målsettingen om å redusere mobiliteten ble det nødvendig med en justering, sier Høie.

Til tross for klare oppfordringer til Oslo-folk om ikke å unngå smittevernrestriksjonene ved å reise utenfor kommunegrensen, har flere treningssentre i Asker og Bærum opplevd stor pågang og lange køer.

Men nå blir det altså slutt på dette.

I både Asker og Bærum kommune er formannskapet innkalt til et ekstraordinært møte onsdag klokken 15. Der skal forskriften etter planen endres slik at den blir tilnærmet lik forskriften i Oslo.

I en pressemelding skriver ordførerne at de «anbefaler å stenge treningssentre og stopper skjenkingen med umiddelbar virkning, etter at vi fått en tydelig henstilling fra helsemyndighetene.»

Høie sier han er veldig glad og takknemlig for at kommunene nå snur.

– Jeg opplever at det har gått veldig raskt. Når vi velger en løsning der vi ser stor verdi i at kommunene gjør selvstendige vedtak, så er noe av baksiden at det tar noen dager og krever litt ekstra arbeid å samordne. Alternativet hadde vært at vi bestemt alt nasjonalt, men da hadde vi mistet fordelen ved gode lokale tiltak, sier Høie.

– Har du tatt lignende telefoner tidligere?

– Jeg snakker med ordførere fra alle partier. Det går nesten ikke en dag uten at jeg er på telefonen med en kommune, enten for å gi råd eller for å diskutere situasjonen. Det har stor verdi for meg å snakke direkte med kommunene, sier Høie.

