NESTE GENERASJON: Nils Kristen Sandtrøen, Åsmund Aukrust, og Gaute Skjervø overlevde terrorangrepet på Utøya for ti år siden og fortsatte i politikken. Ap-nestleder Hadia Tajik i midten. Foto: Andrea Gjestvang

Tajik om Utøya-generasjonen: Vil forme Ap og norsk politikk

I september blir minst seks Utøya-overlevende trolig valgt inn på Stortinget. Flere av dem tvilte seg frem til å fortsette i politikken.

Av Eirik Røsvik og Andrea Gjestvang (foto)

Publisert: Nå nettopp

– Jeg synes det var vanskelig å fortsette i politikken, men jeg tror det var vanskeligere å la være, sier Torbjørn Vereide (32) til VG.

Vereide er førstekandidat for Ap i Sogn og Fjordane valgkrets. Han er en av seks Utøya-overlevende som etter alle solemerker blir innvalgt på Stortinget for Arbeiderpartiet til høsten.

Han sier at terroren har formet hans politiske prosjekt.

– Det er en sammenheng mellom utenforskap og hat, som blir så utrolig potent, skummelt og farlig. Det kan ende igjen som det gjorde 22. juli 2011, sier Vereide til VG.

– Kampen mot utenforskap er det viktigste prosjektet vi står ovenfor nå, også uavhengig av terroren, sier han.

Utøya-politikere på Stortinget Til høstens valg ligger disse seks an til å bli valgt inn på Stortinget for Arbeiderpartiet: Eigil Knutsen (32) fra Hordaland valgkrets, Kamzy Gunaratnam (33) fra Oslo, Nils-Kristen Sandtrøen (32) fra Hedmark, Elise Bjørnebekk-Waagen (31) fra Østfold, Torbjørn Vereide (32) fra Sogn og Fjordane og Åsmund Aukrust (36) fra Akershus. AUF-nestleder Gaute Børstad Skjervø (26) fra Nord-Trøndelag har møtt som vara 8 dager denne perioden og kan gjøre det mer etter valget hvis for eksempel Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol fra samme fylke blir statsråd. Vis mer

Vil forme Ap

Ap-nestleder Hadia Tajik sier til VG at kandidatene først og fremst er gode politikere, men hun tror også at Utøya-generasjonen vil forme både Arbeiderpartiet og norsk politikk i mange år fremover.

– De har allerede sentrale verv i organisasjonen vår og med flere av dem på Stortinget vil de være med å forme både Arbeiderpartiet, men også den norske politiske debatten, sier hun.

Ap-politikerne nevner en rekke hjertesaker de vil kjempe for – fra utenforskap, inkludering, å få ned forskjeller og klimakamp.

Samtlige ber også alle i Norge være med på oppgjøret mot høyreekstremismen.

– Magasinet som Breivik ladet var ikke bare ladet med kuler. Det var også ladet med hat. Nå er det gått ti år. Da er det vår oppgave som fellesskap å sørge for at magasinet ikke lader seg opp på nytt igjen, sier Vereide.

POLITIKERE: Stortingsrepresentant og Utøya-overlevende Nils Kristen Sandtrøen møtte VG sammen med Aps nestleder, Hadia Tajik. Han sier at han vil kjempe for et samfunn med små forskjeller. Foto: Andrea Gjestvang

Tvilte seg frem

AUF-nestleder Gaute Skjervø (26) sier at han i mange år var usikker på om han skulle fortsette i politikken, men bestemte seg for at dette var den måten han kunne kjempe mot kreftene som drepte vennene hans.

Oslos varaordfører, Kamzy Gunaratnam (33), landet på det samme.

– Det var direkte dritt å være med når man har mistet sine nærmeste venner og AUF-kolleger. Samtidig følte jeg på et enormt ansvar for å ta tilbake Utøya og vise at kampen fortsetter, sier Gunaratnam.

Hun tok først en pause for å kjenne på om hun ville fortsette.

– Det vi gjorde for AUF og partiet gjorde vi ikke ut av sympati etter 22. juli. Dette er det man tror på og da tror man også sterkere på det etter terroren, sier hun.

KANDIDATER: Kamzy Gunaratnam og Torbjørn Vereide møtte VG på Teams. Her er de avbildet sammen med Jonas Gahr Støre på Aps landsmøte. Foto: Terje Pedersen

– Må ikke være naive

Ti år etter terroren sier Hadia Tajik sier at vi har vært for naive.

– Vi har ikke vært så gode til å snakke om sammenhengen mellom handlinger og holdninger, sier Tajik og viser til en fersk rapport fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

– PST er veldig tydelige på at det finnes bevisste høyreekstreme aktører som ønsker å påvirke den norske befolkningen kulturelt og intellektuelt for å skape økt legitimitet for mulig fremtidig voldsbruk. Vi må ikke være naive i møte med ekstreme krefter, sier hun.

– Har vi vært for naive?

– Når vi ser at PST i stadig større grad og med stadig tydeligere ord har advart oss mot fremveksten av høyreekstreme miljøer i Norge, så er det grunn til å vurdere det slik at vi har vært for naive, sier hun.