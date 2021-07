TRE GRENSER: Det var denne varden i Pasvik som kvinnen klatret på, og dermed over den russiske grensen, ifølge politiet. Her møtes grensene mellom Norge, Russland og Finland. Foto: Stella Bugge

Hadde venstre hånd over russergrensen – fikk 8000 i bot

Nåde den som passerer russergrensen ved Treriksrøysen i Pasvik – da venter nemlig en klekkelig bot.

Det fikk nylig en kvinne erfare. Hun fikk 8000 kroner i bot for å ha krysset den norsk-russiske grensen med sin venstre hånd.

I forelegget fra politiet, som kvinnen ikke har vedtatt, fremgår det at hun i mars i år klatret opp på varden Treriksrøysen og tok armene rundt den såkalte hjertesteinen.

Da havnet hennes venstre hånd over grensen, og det er ulovlig etter Riksgrenseloven.

Det er installert kameraer på stedet, og det er sannsynligvis disse bildene som har avslørt kvinnen, uten at politiet ønsket å bekrefte dette. I 2007 skrev VG om en annen kvinne som også hadde fått bot for å ha tråkket over landegrensen. Hun var avslørt av et videokamera.

– Det er ganske strenge regler når det gjelder å krysse grensen, sier politiadvokat i Finnmark politidistrikt, Lisa Moon Sneve, til VG.

Det skjer likevel overtramp til stadighet, kan Sneve informere om. Hun sier det var Forsvaret som anmeldte kvinnen.

– Det er veldig mange turister som ikke er klar hvor strengt dette faktisk er, men rettsvillfarelse er ikke en unnskylding her. Bøtene er høye for å forhindre at også andre personer krysser grensen, sier Sneve.

Ettersom kvinnen ikke har vedtatt boten risikerer hun å måtte betale 9600 kroner – eller å sone 19 dager i fengsel, dersom hun blir dømt av retten i september. VG har forsøkt å komme i kontakt med kvinnen, men hun har ikke besvart våre henvendelser.

– Hvor mange slike saker har dere i året?

– Jeg har ikke det eksakte tallet, men det er så mange at det er merkbart for oss, sier politiadvokat Sneve.

