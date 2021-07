VENTER: De vaksinerte måtte vente 20 minutter før de fikk gå fra vaksinesenteret i Stavanger. Foto: Rodrigo Freitas, VG

Mangler flere tusen vaksinesvar i Rogaland: Et kappløp mot deltaviruset

SANDNES/STAVANGER (VG) I kommunene på Nord-Jæren har over 20.000 ennå ikke svart på innkallingen til vaksinetime. Kommuneoverlegen i Sandnes tror ferielystne rogalendinger kan ha noe av skylden.

Av Lars Hægeland og Rodrigo Freitas (foto)

Publisert: Nå nettopp

– Hos oss er det 4813 personer som ikke har svart på innkallingen. Det kan skyldes at de for eksempel er på ferie eller at de er vaksinert andre steder, sier kommuneoverlege Hans Petter Torvik.

VG møter kommuneoverlegen i rådhuset i Sandnes hvor de nå har startet vaksineringen av den siste aldersgruppen. Kommunen har sendt ut innkalling til vaksinetime til alle over 18 år. Likevel velger noen å la være å booke time.

Torvik tror også at mange gravide vegrer seg for å ta vaksinen.

– Det er et kappløp om å få vaksinert så mange som mulig før deltavarianten får fotfeste.

Torsdag var det registrert 13 prøver med mistanke om deltavirus i Stavanger helse sitt dekningsområde. Av disse var ni helt sikre deltavirus-prøver.

ET KAPPLØP: Kommuneoverlege i Sandnes, Hans Petter Torvik mener det er viktig å få vaksinere flest mulig før deltaviruset blir det dominerende i regionen. Foto: Rodrigo Freitas, VG

Smitte i «guttegjeng»

Den største gruppen som ikke har svart, er personer i alderen 18 til 25. Blant dem har 1524 ikke besvart vaksineinnkallingen.

– Vi ser at det ikke er et like stort fokus på å ta vaksinen blant de yngste aldersgruppene. Jeg tror de opplever at de ikke blir så forferdelig syke, og at de derfor ikke tar et bevist valg for eller imot vaksinering. Du kan gjerne kalle dem en indifferent gruppe, sier Torvik.

De neste to ukene har kommunen vaksinetimene fullbooket, men i uke 30 er det få som har bestilt time.

For øyeblikket har kommunen et smitteutbrudd som stammer fra flere sosiale sammenkomster i det Torvik beskriver som «en guttegjeng». Han venter flere positive prøver de neste dagene i forbindelse med dette utbruddet.

Sandnes har sammen med de andre kommunene på Nord-Jæren hatt flere utbrudd siden pandemiens inntog i mars i fjor. Nå er smittetallene på nytt på vei nedover etter et større utbrudd i regionen de siste ukene.

– Blant dem over 55 år har vi hatt godt over 90 prosent vaksinedekning. Det er når man kommer til de tre yngste gruppene at frafallet begynner å bli større.

Tallet må noe opp om man skal kunne snakke om flokkimmunitet, mener Torvik.

– Jo lavere ned du kommer jo mindre beskyttet er du. Man bør ligge opp mot 90 prosent vaksinasjonsgrad i hver gruppe, sier Torvik.

RETT I ARMEN: Student Ida Monrad Tegdan (20) fikk første dose med Pfizer-vaksinen. Foto: Rodrigo Freitas

Fikk første dose

– Sånn, da har du fått en dose Pfizer i armen.

Sykepleieren trekker vaksinenålen ut av armen til student Ida Monrad Tegdan (20). Hun er en av omtrent 2000 som ble vaksinert i Stavanger tirsdag.

– Det føles veldig bra. Jeg har gledet meg lenge til dette nå og ser veldig frem til å komme litt mer tilbake til normalen.

Hverdagen har for Tegdan bestått av hjemmeundervisning og begrenset sosial kontakt siden hun flyttet til byen for å studere i fjor høst.

– Jeg føler ikke helt at jeg har fått være student. I høst håper jeg at jeg kan få opplever mer av studentmiljøet og få kjenne enda mer på studenttilværelsen.

Nå håper hun flere vil ta vaksinen.

– Det er jo et individuelt valg å ta vaksinen, men jeg håper at flest mulig tar vaksinen så vi kan åpne samfunnet så mye som mulig ganske snart.

I RUTE: Ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun (Ap). Foto: Rodrigo Freitas, VG

16.000 ubesvarte innkallinger

I Stavanger kommune har 93.000 innbyggere mellom 18 og 65 fått innkalling til vaksinetime. Av disse har 16.000 enda ikke svart.

Av disse er det anslått at 5000 tilhører risikogruppen og derfor allerede er vaksinert og at det samme gjelder for omkring 3000 helsearbeidere.

Kommunen kan ifølge ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) daglig vaksinert flere tusener flere enn det de gjør i dag. Stavanger var ikke blant kommunene som fikk flere vaksiner som følge av regjeringen skjevfordeling.

– Vi har jo strengere regler lokalt enn hva som gjelder nasjonalt nå. I tillegg frykter vi hva som kan skje når regjeringen legger opp til å åpne mer opp for innreise. Da kan vi risikere å komme skjevt ut når vi ikke har kunnet vaksinere så mange som vi har hatt kapasitet til.

Mandag ble åtte nye smittetilfeller registrert i Stavanger. Kommunen har hatt synkende smittetrend siden 5. juli, viser VGs oversikt. Ingen dødsfall som følge av coronaviruset er foreløpig registrert i helseregionen.

Stavanger har rundt 80 prosent vaksineringsgrad blant dem som har fått vaksine.

I Randaberg er det omkring 50 til 100 som ikke har svart, opplyser kommunen som har sendt ut rundt 500 innkallinger. VG har tirsdag kveld ikke fått svar fra Sola kommune.

Kommunene på Nord-Jæren skal til torsdag ta stilling til hvor vidt de lokale forskriftene skal videreføres i regionen.