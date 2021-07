GRØNNE DYREVENNER: Josefine Gjerde og Arild Hermstad er henholdsvis andre- og førstekandidat i Hordaland MDG til stortingsvalget. Katten mellom dem er partipolitisk uavhengig. Foto: Privat

Vil at hunder og katter skal måtte chip-merkes

MDG-politiker Josefine Gjerde synes det er hjerteskjærende å se den store økningen i kjæledyr som folk kvitter seg med. Hun vil på nytt kreve obligatorisk chip-merking av hunder og katter.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er tydelig at terskelen for å skaffe seg hund, katt og andre kjæledyr er for lav i dag. Levende dyr er ikke leketøy. Å innføre obligatorisk ID-merking av kjæledyr, særlig hund og katt er et viktig tiltak for å heve terskelen for å skaffe seg et dyr og dumpe det på vei til sommerferie, sier Josefine Gjerde (22) til VG.

Hun reagerer sterkt på helgens VG-sak der det kom frem flere kjæledyr dumpes - og at Dyrebeskyttelsen på Nord-Jæren hittil i 2021 har tatt imot 309 dyr. Noe som er flere enn i hele 2019 totalt, og en økning på 44 prosent fra samme periode i fjor.

– Forkastelig

Gjerde mener det sier mye om holdningene i et samfunn hvordan vi behandler dyrene våre.

– Derfor vil vi i MDG grunnlovsfeste dyrs rettigheter. Levende, følende vesener fortjener å behandles med respekt. Å kaste kattunger i grøften fordi du er lei av coronakatten din er fullstendig forkastelig. Vi kan ikke fortsette å se på at det skjer, legger hun til.

Gjerde og MDG, som har én representant på Stortinget denne perioden, mener nasjonale styresmakter alt for lenge har løpt fra ansvaret og skjøvet byrden over på frivillige organisasjoner.

– Vi vet at dette skjer hvert eneste år, og likevel har de ikke løftet en finger for å stanse denne tragedien. Det er helt hårreisende at vi lar dette skje gang på gang, sier hun.

MDG i Stortinget har foreslått å innføre obligatorisk ID-merking av hund og katt, men forslaget er nedstemt.

les også Det er altfor mange katter i dette landet!

Dette får støtte hos Dyrebeskyttelsen:

– Vi mener det bør gjelde for alle familiedyr. Vi har arbeidet for ID-merking i mer enn 40 år, så det er kjærkomment at dette er en sak vi endelig begynner å få gjennomslag for, sier daglig leder Åshild Roaldset til VG.

Avventer utredning

Statssekretær Widar Skogan i Landbruks- og matdepartementet sier at de avventer en utredning, i første omgang for chip-merking av hunder:

– Å gjøre ID-merking av kjæledyr obligatorisk kan være krevende å gjennomføre, blant annet med tanke på håndheving/oppfølging og personvernhensyn. Det er også svært usikkert om de som per i dag ikke merker dyrene sine på privat initiativ, faktisk vil gjøre det dersom det blir et krav, skriver han i en e-post til VG.

– Departementet ser derfor behov for å få en vurdering av spørsmålet på bredt grunnlag, i første omgang med utgangspunkt i identitetsmerking av hund. Mattilsynet har fått i oppdrag å utrede obligatorisk ID-merking av hund, og departementet avventer denne vurderingen, fortsetter han.

HOS DYRLEGEN: Denne katten blir ID-merket med chip i Stockholm. Foto: Jessica Glow, TT

Han kommer likevel med denne oppfordringen til dyreiere:

– Identitetsmerking er en naturlig del av et ansvarlig dyrehold. Både Mattilsynet og Landbruks- og matdepartementet oppfordrer derfor til at dyreeiere sørger for slik merking.

Ikke for alle kjæledyr

Også Fremskrittspartiet avventer denne utredningen:

– Fremskrittspartiet er generelt skeptisk til nye forbud og påbud, men det er ingen hemmelighet at jeg mener dette kan være hensiktsmessig på hund og katter, sier stortingsrepresentant Silje Hjemdal til VG.

– Et eventuelt nytt pålegg som dette bør derfor være utredet før man tar endelig stilling.

Men:

– Jeg ser at det er mange gode argumenter for for at dette kan være riktig ovenfor for eksempel hunder og katter, men alle kjæredyr som MDG ønsker kan jeg ikke stille meg bak, sier hun.