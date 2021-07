LAKSEBESØK: Statsminister Erna Solberg (H) fikk klar beskjed under sitt besøk hos Salmar-grunnlegger Gustav Witzøe om Foto: Terje Bringedal, VG

Laksemilliardær Gustav Witzøe knallhardt ut mot formuesskatt

Norges sjette rikeste, Gustav Witzøe, advarer mot en rødgrønn økning av formuesskatten – og sier det kan komme en dag der det blir aktuelt for familien å flytte til utlandet for å unngå skatten.

– Formuesskatt på norsk arbeidende kapital i min verden er at du tar formuesskatt fra selskapet. Undertegnede har ikke noen penger i madrassen til å betale formuesskatt. Det tror jeg ikke folk i Oslo har heller, sier Gustav Witzøe.

VG møter Witzøe på Frøya i Trøndelag. Det er her han har bygd opp milliardbedriften Salmar – en av verdens største oppdrettere.

Ifølge Kapital er Witzøe Norges sjette rikeste – god for 33,5 milliarder kroner i 2020.

Nå går han til et kraftig angrep på formuesskatten.

– Det tapper bedriften for ressurser – som hindrer at du kan bevare arbeidsplassene du har eller utvikle nye arbeidsplasser. Det henger ikke på greip.

Gustav Witzøe i intervju med VG. Foto: Terje Bringedal, VG

– Hvordan har dere opplevd det i praksis fra år til år?

– At vi må ta ut ekstra utbytte og tappe selskapet for penger for å betale formuesskatt. For familien min, og først og fremst for min sønn, så er det cirka 270 millioner kroner i året som tas ut som kunne ha blitt i selskapet for å skape nye arbeidsplasser.

Sønnen Gustav Magnar Witzøe (28) fikk i 2011 overført nesten alle farens aksjer i lakseselskapet Salmar. I 2019 hadde laksearvingen en formue på drøye 20 milliarder kroner ifølge skattelistene, og samme år var han nummer én på finansavisen Forbes liste over dollarmilliardærer under 30 år.

ARVTAGER: Sønnen Gustav Magnar Witzøe. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Regjeringen har redusert formuesskatten med om lag 10 milliarder kroner de siste åtte årene. Hva tenker du om det?

– Realiteten er at bedrifter som har vokst i verdi har opplevd en dramatisk økning i denne skatten, men det er selvsagt positivt at skattesatsen er satt ned de siste årene.

Regjeringspartiet Høyre skrotet på sitt landsmøtet sitt tidligere mål om å fjerne hele formuesskatten på sikt. I stedet vil Høyre jobbe for å fjerne formuesskatten på såkalt «arbeidende kapital» – eller «aksjerabatt», som Arbeiderpartiet kaller det.

De rødgrønne partiene har varslet økt skatt på de høyeste formuene.

– Kunne ha spart millioner

Witzøe omtaler formuesskatten som «en beskatning på at du bor i Norge».

– Det er det som er det gærne. Dersom familien vår hadde flyttet til utlandet, eller solgt den til en utlending, ville bedriften ha spart flere hundre millioner kroner i året. Det handler om norsk eierskap, etter at nesten alle våre konkurrentland har fjernet denne skatten, sier Witzøe.

PÅ KRABBEFEST: Gustav Witzøe under «krabbefest» på Mausund onsdag. Foto: Terje Bringedal, VG

Kan bli aktuelt med utflytting

Han sier han tror at Salmar og eierselskapet Kverva er bedre tjent med at hovedkontoret er i Norge – enn om det er i London eller på Kypros.

– Men vi sparer masse penger, og bedriften sparer masse penger, om vi hadde flyttet eller solgt bedriften til utlandet.

– Har dere vurdert å flytte til utlandet?

– Det vil i hvert fall komme en dag hvor det blir mer aktuelt enn hva det er for øyeblikket. Jeg ønsker ikke å gi grunnlag for et krigersk oppslag med trussel om å flytte. Men jeg har tro på at norske politikere etter hvert innser at de ikke kan fortsette den særnorske tappingen av norskeide bedrifter.

Han understreker:

– Et sted går grensen, og eierne av flere av de aller største norske næringsformuene har allerede forlatt Norge. En nær fordobling, som foreslått av Arbeiderpartiet, vil for vår bedrift betydd en halv milliard i ekstra skatt, som en utenlandsk bedrift ville ha sluppet.

PÅ TUR: Statsminister Erna Solberg (H) er i Trøndelag denne uken. Her med laksemilliardær Gunnar Witzøe. Foto: Terje Bringedal, VG

Ut mot de rødgrønne

– De rødgrønne partiene vil øke skattene på de høyeste formuene. Hva tenker du om det?

– Jeg lurer egentlig på om de har forstått hva det handler om. De høyeste formuene er her verdsettelse av bedrifter og arbeidsplasser. Hvis de skal straffe meg fordi bedriften skaper for store verdier, får det være sånn. Men vi må ta de pengene ut av bedriften.

– De rødgrønne peker på at de vil heve skattene på de høyeste formuene for å bekjempe ulikhet. Hva tenker du om det argumentet?

– Det blir ikke mer likhet av å beskatte norsk eierskap. Det blir tvert imot større ulikhet fordi dette favoriserer de store utenlandske kapitaleierne, sier Witzøe.