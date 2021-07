Foto: Privat/VG

Kraniebrudd, koma og ødelagte tenner: De ble skadet i elsparkesykkel-ulykker

Kim (30) må leve med hjerneskaden, Morten (44) ser dobbelt og sliter med hukommelsestap og Michelle (18) kan ikke spise hard mat. Dette er personene bak statistikkene legevaktene roper varsku om.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I juni ble det registrert 421 ulykker med elsparkesykkel – bare i Oslo. Disse ulykkene utgjorde 30 prosent av alle som kom til legevakten mellom midnatt og klokken 05 i hovedstaden. Timen før midnatt er 75 prosent av de skadede påvirket av alkohol. Gjennomsnittsalderen er 27 år.

I Bergen ser de lignende tendenser.

Legene forteller at de ser knuste ansikter, brukne ben og alvorlige hodeskader som ødelegger liv og utseende til unge mennesker. Mange får livsvarige skader.

VG har snakket med seks mennesker bak skadestatistikkene.

VÅKNET PÅ LEGEVAKTEN: Kim Rune Vik Rognan våknet på St. Olavs etter en kveld på byen med elsykkelsparketur. Han vet ikke hva som skjedde. Foto: Privat

Vet ikke hva som skjedde

Kim Rune Vik Rognan (30) fra Trondheim er en av dem. 29. mai i fjor fikk han ikke taxi da han skulle hjem fra nachspiel, og valgte å ta en elsparkesykkel. Til VG forteller han at han ikke vet hva som skjedde, men sier at han sannsynligvis har falt av i fart og slått hodet.

Forbipasserende fant ham bevisstløs og ringte etter ambulanse. På St. Olavs hospital ble det tatt bilder av hodet.

– Det var et meget stort kraniebrudd, som gikk så å si rundt hodet. I tillegg til fire hjerneblødninger og knusningsskader to plasser på hjernen, forteller han i dag.

Han lå en uke på nevrokirurgisk på St. Olavs hospital, men husker knapt noe fra den perioden, var døgnvill og kunne ikke ta på seg sine egne sokker og sko på grunn av hodepinen han fikk av å bøye seg.

Deretter fulgte to uker på avdeling for ervervet hjerneskade. Legene er, ifølge Rognan, usikre på om skaden er permanent. 30-åringen, som tidligere har fortalt historien i Adresseavisen, har fått beskjed om at han sannsynligvis vil være påvirket av ulykken resten av livet.

I dag, over et år etter ulykken, har han fullført studier og nettopp begynt å jobbe igjen. Men han har mistet smak- og luktesansen på grunn av skadene i hjernen.

– Hva tror du må til for å unngå skader ved bruk av elsparkesykler?

– Da vil jeg anbefale å holde det stengt om natten og innføre promilleregler sånn at folk ikke kjører i fylla.

Lagt i koma

SKADET SEG: Morten McRoberts. Foto: Privat

Morten McRoberts (44) var på vei fra utestedet han driver på Storgata i Oslo, da en kollisjon med sparkesykkel snudde livet hans på hodet.

– Jeg husker ikke selv hva som skjedde eller noe fra ukene før. Teorien til legene er at jeg traff en tralle og slo hodet inn i en vegg, sier han til VG.

Bevisstløs ble han fraktet til sykehus. Der ble han lagt i koma.

– Selv forsto jeg ikke før lenge etterpå hvor ille det kunne gått. Legene sier jeg hadde to brudd i hodeskallen og blødninger rundt.

Fra legene som så røntgenbildene, fikk han høre at de regnet med at han skulle få større og mer permanente skader: At han i verste fall kunne bli pleietrengende resten av livet.

– De sier at midt oppi det hele har jeg hatt ganske flaks, sier McRoberts.

Elleve måneder etter hendelsen er han likevel påvirket i stor grad.

– Jeg ser dobbelt og har mye dårligere hukommelse enn det jeg hadde før. Det er blitt bedre enn det var etter to måneder på rehabilitering på Sunnaas, men noe må jeg nok slite med resten av livet.

Det skremmer ham at en tur på elsparkesykkel kunne gå så ille.

– Før det skjedde, hadde jeg ikke i det hele tatt sett for meg at noe sånt kunne skje. Syklene er jo plombert, så jeg har tenkt at hastigheten har vært trygg i ulykker, men nå har jeg lært at man kan ha skikkelig uflaks. Det blir ikke mer elsparkesykkel på meg.

SKADET TANNEN: Michelle (18) knekte tannroten i et sammenstøt med en fortauskant. Foto: Privat

«Sinnssykt vondt»

Michelle (18), som ikke vil stå frem med fullt navn, kjørte inn i en fortauskant med elsparkesykkel ved Nasjonalteateret i Oslo for to år siden.

– Det tålte ikke sykkelen, så da smalt jeg i bakken, sier hun og legger til at hun hadde drukket alkohol.

Det gjorde ikke særlig vondt der og da, selv om hun blødde fra nese og munn. Neste dag var det verre, da gjorde det «sinnssykt vondt» i fortannen. Tannlegen som undersøkte henne forklarte at tannroten hadde knekt.

– Tannen min ble blå etter hvert, for den begynte å råtne.

Siden har det blitt mange besøk hos tannspesialist for å redde tannen. Michelle har gått med bøyle, og i en periode var det snakk om å sette inn en falsk tann. I dag er hun forsiktig med hardere matvarer, som eple og nektarin.

Arrene i ansiktet har forsvunnet med tiden, men hun har fortsatt merker på knær og hender etter ulykken. Og hun holder seg langt unna elsparkesykler.

TIL TANNLEGEN: Malin Børjesson. Foto: Privat

– Vrir seg i magen

I mai tok Malin Børjesson (21) et par glass med en venninne i Stavanger. Hun ville fort hjem og leide en elsparkesykkel.

– Jeg mistet kontrollen og kjørte inn i en fortauskant og falt med ansiktet først rett i asfalten.

På legevakten sa de at hun hadde fått hjernerystelse.

– Jeg hadde også kuttet opp hele underleppen, og hadde skrapt litt av venstre side av ansiktet. Dagen etter dro jeg til tannlegen.

Tannlegen sa at hun hadde fått en forskyvning i fortannen og satt på en streng for å holde den på plass.

– Jeg vet ikke om tannen kommer til å overleve, eller om jeg må trekke den. Siden ulykken har jeg slitt med hodepine og er stadig svimmel. Jeg har arr i ansiktet og arrvev i leppen, forteller hun.

Hun syns det er vanskelig å se folk på elsparkesykkel etter ulykken.

– Jeg har jo generelt vært litt redd for trafikk, men ulykken har forsterket frykten. Det vrir seg i magen når jeg ser to personer på en sparkesykkel.

IKKE SKREMT: Jakob Smedstad mener det viktig at sparkesyklene er sikre, men selv om han har skadet seg to ganger, har det ikke skremt ham fra å bruke sparkesykkel igjen. Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

Ulykke i lunsjen

Jakob Smedstad (22) fra Oslo tok en kort tur på elsparkesykkel i lunsjen 1. juli. Den endte i knall og fall; et brukket håndledd, to brukne ribbein og en liten hjernerystelse.

– Jeg var klin edru og skulle bare på butikken og kjøpe en baguett. Så begynte forhjulet å rasle litt. Det falt ikke helt av, men det gjorde at jeg datt av sykkelen, forteller Smedstad, som mener at sparkesykkelen begynte å vingle.

Han har nylig sendt en e-post til selskapet som driver sparkesykkelen og redegjort for det som skjedde. VG har vært i kontakt med det aktuelle selskapet. De ønsker å sjekke sparkesykkelens data, om andre har kjørt den etterpå, og om den eventuelt har blitt reparert, før de kommenterer saken.

– Nå går jeg med gips på høyre hånd, brudd i to ribbein og en liten hjernerystelse, sier Smedstad.

Men det var heldigvis ikke verre enn at han var tilbake på jobb etter en dag hjemme for å komme seg.

– Har dette skremt deg fra å bruke sparkesykkel?

– Nei, det har det ikke. Akkurat nå får jeg ikke kjørt på grunn av gipsen, men jeg kommer nok til å gjøre det igjen. Jeg har kjørt masse sparkesykler uten uhell.

Men, legger han til, for to år siden brakk han faktisk det samme håndleddet da han bråbremset i høy fart og fløy over styret på en sparkesykkel i Oslo sentrum.

Skadet underlivet

Hans Petter, som ikke ønsker etternavnet sitt på trykk, var på vei hjem fra byen da han slo sine edle deler.

– Jeg plukket opp ei dame som ville være med på tur hjem. Det at vi var to gjorde at jeg feilberegnet da jeg skulle over en fortauskant og slo styret rett over testiklene, sier Hans Petter.

Der og da prøvde han å ignorere smertene, men dagen etter oppsøkte han sykehuset.

– Dagen etter var testiklene mine firedoblet og blå. Smertene var ekstreme. Alt så bra ut på ultralyd, men jeg ble sengeliggende i en uke.

Fortsatt er elsparkesykkel hans foretrukne fremkomstmiddel hjem fra byen.

– Taxi er altfor dyrt for oss studenter og da er elsparkesykkel supert, men jeg har lært at jeg ikke skal ta med damer, ler han.