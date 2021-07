BEKYMRET: Datteren Anita Brekke mener situasjonen ovenfor sin mor, ingebjørg, har vært trist og frustrerende. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Ingebjørg (80) skadet under taxi-tur: − Et nasjonalt problem, mener helsepolitiker

VOSS (VG) Moren til Anita Brekke, Ingebjørg Lirhus (80), ble skadet under en taxitur, og endte på sykehus. Fredag tok datteren oppgjør med det hun mener er dårlig behandling av de eldre.

Fredag ble organiseringen av pasientreiser på Vestlandet diskutert i et åpent møte mellom politikere, pårørende og næringen på Voss.

Diskusjonen kommer etter at flere eldre har klaget på dårlig behandling på vei til og fra sykehus-behandling.

VG har tidligere fortalt om Ellen Marie Midttun (92) som lå på gulvet under en taxireise hjemme i Voss.

VG har også fortalt historien til 80 år gamle Ingebjørg Lirhus, som ved to anledninger fikk påført skader under en pasientreise.

Nå har flere tatt til orde for å endre pasientreise-ordningen. Blant dem er Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson for Senterpartiet.

– Dette er ikke kun et problem på Voss, men et nasjonalt problem som må jobbes med, sa hun under folkemøtet fredag.

FORNØYD: - Moren min er mye mer fornøyd med turene sine nå, men det er klart at det fortsatt er noe usikkerhet, forteller datteren til VG. Foto: Naina Helén Jåma / VG

– Jeg tør ikke å sende moren min av gårde alene

VG har tidligere skrevet om hvordan familien til Ellen Marie Midttun (92) klaget på behandlingen hun fikk under en reise med Christiania Taxi.

Til tross for at turene til Ellen Marie Midttun (92) nå er blitt bedre, er datteren - Marta Midttun - fortsatt bekymret.

– Jeg tør ikke å sende moren min av gårde alene, sier hun til VG.

– Jeg føler at jeg ikke kan slutte å være med min mor, legger hun til.

Ingebjørg Lirhus på 80 er ganske dårlig til beins og veldig avhengig av pasienttransport, forteller datteren Anita Brekke til VG. Hun er irritert over opplevelsene moren hennes har hatt:

– Jeg har hele tiden tenkt at det skal være trygt, men det er det jo ikke når min mor har blitt skadet to ganger, sier Brekke.

– Jeg lurer på hvor mange ulykker som skal til før dette blir tatt seriøst.

PASIENTREISE: Da Ellen Marie Midttun (92) skulle hjem fra fysioterapeuten, ble hun liggende på gulvet i taxien – uten setebelte, forteller datteren Marta Midttun her.

Kjersti Toppe: - På tide at Bent Høie tar dette på alvor.

Senterpartiet kom med et forslag på Stortinget om å forbedre regelverket for pasientreisene i 2018.

Til tross for flertall for forslaget, er det fortsatt lite som er blitt gjort, mener Toppe.

– Du har jo tidligere tatt opp dette temaet med Helseminister Bent Høie (H), men du var ikke helt fornøyd med responsen du fikk. Hva skal til for at det temaet skal bli tatt på alvor på Stortinget?

– Helseministeren har fått klar beskjed om den store problematikken med pasientreisene. Det er på tide at han tar dette på alvor, sier Toppe.

– Dette er et politisk ansvar og det er viktig at dette blir prioritert, slik at saken slår igjennom sterkere politisk, legger hun.

– Personlig har jeg heller ikke så stor tillit til hvordan pasientreisene opereres per i dag.

– Det er rett og slett en systemsvikt som må ordnes opp i.

Dette er ganske alvorlig for Helse-og omsorgsdepartementet, forklarer statssekretær Anne Grethe Erlandsen.

– Dette tar vi på høyeste alvor. Derfor har vi bedt Helse Bergen følge dette opp, sier hun.

Divisjonsdirektør Askjell Utaaker forteller at Helse Bergen tar alle hendelser svært alvorlig.

– Vi jobber hele tiden for at vi skal levere gode tjeneste for pasienter og pårørende. Vi jobber tett med drosjeselskapet for å hindre lignende avvik, forteller Utaaker.

PROVOSERT: Kjersti Toppe selv er skeptisk til pasientreiser. Foto: Naina Helén Jåma / VG

– Jeg blir provosert

Det må skje en endring i systemet som organiserer pasientreiser på Voss for å redusere antallet klager, mener Nils T. Bjørge. Han er Stortingsrepresentant for Senterpartiet og bor på Voss

– Gruppen som benytter seg av disse reisetilbudene er sårbare. Det er klart at det ødelegger livskvaliteten deres når reisene ikke blir gjennomført på en trygg måte, sier Bjørke.

– Kun en prosent av de bestillingene hos Christiania Taxi har endt med veldig alvorlige avvik, hva tenker du om dette?

– Man kan ikke henge seg på prosenten. Problemet er større enn det, sier han.

Bjørge får støtte av Kjersti Toppe:

– Jeg blir veldig provosert av at man skal se på den ene prosenten som noe positivt.

– Det er en del mørketall vi ikke er opplyst om, og som vi må være obs på, legger hun til.

HÅPFULLE: Kjersti Toppe (Sp) (til.h) og Nils T. Bjørke (til.v) er fornøyde med dagens møte og håper på å komme med en løsning for pasientreisene. Foto: Naina Helén Jåma / VG

– Ikke en kamp mot Christiania Taxi

Hensikten er ikke å «ta» enkelte taxiselskap sier medlemmer av Taxiforbundet i Hordaland, Svein Harald Solberg og Tor Anders Hauge.

– Dette er ikke en kamp mot Christiania Taxi, forteller Hauge.

– Når det gjelder andre drosjevirksomheter i Hordaland, har vi kun hatt to informasjonsmøter med Helse Bergen de siste 28 årene, forteller Hauge.

– Det at de har ukentlige møter med Christiania Taxi tyder jo å at det er en klar sammenheng med den tvilsomme kvaliteten til virksomheten, legger han til.

– Det er jo ikke normalt å få klager, og her er det veldig mange klager på en kort periode og del mørketall, som må bli tatt på alvor, sier Solberg.

TAXIFORBUNDET: Pressekonferanse på Voss ang pasientreiser. Sven Harald Solberg og Tor Anders Hauge Norges taxiforbund avd Hordaland. Foto: Naina Helén Jåma / VG

– Leveringsgraden til Christiania Taxi er på 99%

På Voss ligger leveringsgraden til Christiania Taxi på 99% forteller driftssjef Daniel Valle ved Christiania Taxi.

- Siden vi startet opp i februar 2020 har det ligget an ganske godt for Christiania Taxi i Voss området, sier han.

Han svarer også tilbake til Taxiforbundet:

– Det er ikke noe spesielt at vi har ukentlige møter med Helse Bergen, sier han.

– Vi har dette med alle våre offentlige og privatkunder, legger han til.