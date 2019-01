I RETTEN: 24 år gamle John Waagaard (til høyre) sammmen med sin forsvarer Harald Stabell i retten i dag. Foto: Jarle Brenna

Kakekaster-forklaring for lukkede dører

INNENRIKS 2006-11-30T08:22:00Z

OSLO TINGHUS (VG Nett) John Waagaard (24) ønsker ikke at offentligheten skal høre hans forklaring om hvorfor han kastet kake på finansminister Kristin Halvorsen.

Da han skulle starte sin forklaring i Oslo tingrett torsdag morgen, tok hans forsvarer Harald Stabell ordet og fortalte at Waagaard ønsket lukkede dører av personlige årsaker.

Retten tok pause for å høre Stabells argumentasjon, og ta stilling til begjæringen. Etter en kort pause bestemte retten seg for at Waagards forklaring skulle gå for lukkede dører.

Lukkede dører betyr at de mange journalistene og tilhørende må stå på gangen under den tidligere BI-studentens forklaring.

Streng straff

Waagaard har tidligere fortalt VG at han

og at han har slitt tungt etter episoden. Han mistet jobben, og fikk problemer med å gjennomføre studiene på grunn av langvarige depresjoner.

Waagaard erkjente delvis straffeskyld da den mye omtalte saken startet i dag. 24-åringen sa imidlertid kun skyldig etter straffelovens paragraf 228, første ledd, som omhandler legemsfornærmelse.

Hvilken straffebestemmelse som skulle anvendes mot Waagard har vært helt oppe hos Riksadvokaten.

Strafferammen er 15 års fengsel.

- Jeg håper ihvertfall ikke jeg får 15 år, sa 24-åringen til VG Nett like før rettsaken startet torsdag.

Angrer

Før rettsmøte i dag fastholder han på at han angrer på kakeangrepet.

- Jeg har skrevet et brev til henne, men jeg har ikke fått noe svar, sa Waagaard.

Kristin Halvorsen har tidligere gitt utrykk for at kakeangrepet har kostet henne mye av bevegelsesfriheten hennes.

Det var 18.oktober 2005 at Waagaard oppsøkte Kristin Halvorsens kontor. Det dramatiske angrepet skjedde på trappen inn til Finansdepartementet.

Før Kristin Halvorsen rakk og komme seg unna hadde Waagaard plantet en kake i bakhodet hennes.