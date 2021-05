BEST I KRISE: Det siste året har Erna Solberg og Høyres oppslutning økt når landet er i krise og vanskeligheter. Fredag inntok hun Operataket vis a vis hotellet der hun holder til under Høyres digitale landsmøte. Foto: Terje Bringedal, VG

Høyre gjør det best i krise – kan love dårlig for valget

THON HOTEL OPERA (VG) Internt i Høyre håper man på at vaksinering og gjenåpning av samfunnet vil gi vind i seilene frem til stortingsvalget. Men målingene tyder på det motsatte.

Publisert: Nå nettopp

– Det ser ut som oppslutningen om Høyre er høyest når situasjonen er alvorlig. Når normaliteten kommer tilbake, synker oppslutningen.

Det sier valgforsker Svein Tore Marthinsen til VG.

– Det gjenstår å se om det er noe som vil vedvare inn mot valget. Mange håper på at gjenåpning og vaksinering vil gi Høyre en positiv effekt. Ut ifra empirien gjennom krisen er ikke det gitt, snarere tvert imot, sier han.

– Det ser ut som det er sjokk og krise som løfter Høyre.

I februar 2020 lå Erna Solbergs parti helt nede på 19 prosent, ifølge Poll of polls gjennomsnitt. Målingene som ble gjennomført i starten av mars, viser også krisetall.

Så stenger regjeringen landet – og Høyre fosser frem på målingene:

– Helt naturlig

Mens de fleste Høyre-medlemmer må delta på landsmøtet hjemmefra, fikk arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen holde sin tale på landsmøtehotellet i Oslo sentrum.

Han synes ikke det er rart at et parti som hans får økt støtte i en krise, men advarer partifellene mot å tro at det er nok til å vinne valget.

– Det er helt naturlig at i en krise så får statsministerens parti også litt ekstra støtte av dem som mener krisen blir godt håndtert. Når vi strammer inn og krisen blir vanskeligere, så er det tydeligere at vi tar politiske grep og har tøffe smitteverntiltak, sier Røe Isaksen til VG.

– Det har vært en bevissthet hos oss hele veien på at vi ikke kan vinne et valg og få periode nummer tre på grunn av corona-året. Det holder ikke.

HELT NATURLIG: Det mener arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen om Høyres «styringstillegg» i krisetid. Foto: Terje Bringedal, VG

«Styringstillegg» når det røyner på

Det vi ser nå er et internasjonalt fenomen, mener valgforsker Marthinsen. Velgerne gir et «styringstillegg» når en krise inntreffer.

– Etter hvert som det sank inn hos folk at det så ut som man kom litt tilbake til normalen utover sommeren og høsten, sank oppslutningen til Høyre noe igjen, sier Marthinsen og fortsetter:

– Så kom det en ny runde av alvorlig karakter hvor man så at smitten økte og det kom nye mutasjoner over nyttår, hvor Høyre løftet seg til det nivået de hadde i april/mai i fjor.

Det samme ser vi nå, forklarer han:

– Nå peker pilen i riktig retning igjen, og oppslutningen om Høyre faller. Det virker som dette henger sammen, selv om det også er andre faktorer som spiller inn, sier han.

ANALYSERER HØYRE: Valgforsker Svein Tore Marthinsen. Foto: Privat

– Så det er ingen tegn til at Høyre blir belønnet på målingene når pilene peker i riktig retning, som at smittetallene går ned eller at vaksineringen øker?

– Nei, snarere tvert imot. Når det er tendenser til normalisering, er det snarere sånn at lojaliteten om Høyre synker. Man skal ikke ta det for gitt at det løfter oppslutningen om Norge kommer godt ut av det og man går gjenåpnet landet, sier han.

– Så dette er en dårlig nyhet for de Høyre-strategene som håper på at vaksinering og gjenåpning av samfunnet vil gi medvind inn mot valgdagen?

– Ja, i hvert fall ut fra den historikken vi har fra det siste året. Historien trenger ikke å gjenta seg, men ut fra empirien er effekten det motsatte. En ny krise og et nytt sjokk kan løfte Høyre.

POPULÆR: Mange ville hilse på statsminister Erna Solberg på Operataket fredag ettermiddag. Bergenseren og partilederen følte seg hjemme under sin blå paraply og litt regn i luften. Foto: Terje Bringedal, VG

Kriseregjeringen

Arbeidsminister Røe Isaksen mener at Høyre kan bruke dette til sin fordel hvis de klarer å vise at de takler alle kriser bra – og peker på oljeprisfallet, migrasjonskrisen i 2015 og coronakrisen.

– Det at man klarer å håndtere det på en god måte er et argument for å stemme Høyre i en ustabil verden, sier Røe Isaksen.

I tillegg sier han at de må vise at de har rett medisin ut av krisen, som handler om å skape jobber i privat sektor og skape en god velferdsstat hvor privat sektor også spiller en rolle.

– Dette er kriseregjeringen?

– Nei, men vi lever i en verden hvor kriser kommer på løpende bånd. Det er ganske tettpakket i løpet av disse åtte årene.

NY REGJERING? Foreløpig ligger denne gjengen best an til å vinne regjeringsmakt. SV-leder Audun Lysbakken, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahr Støre er derimot ikke enig om hvem som skal samarbeide i en eventuell regjering på venstresiden. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Ekstremt vanskelig for Ap

– Tror du Støre er god på å håndtere kriser?

– Jeg har ikke noen grunn til å mistro hans personlige krisehåndteringsegenskaper. Men jeg tror han får en vanskelig konstellasjon, sier Røe Isaksen.

Han peker på at Sp ikke vil i regjering med SV, mens både Rødt og MDG kan komme på vippen og få makt over en rødgrønn regjering i Stortinget.

– Det tror jeg vil skape en ekstremt vanskelig situasjon for et i utgangspunktet svekket Arbeiderparti.