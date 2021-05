ÅPNER PENGESEKKEN: Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H), samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og miljø- og klimaminister Sveinung Rotevatn (V) skulker starten av den ukentlige regjeringskonferansen for å lekke store nyheter fra revidert nasjonalbudsjett. Foto: Mattis Sandblad, VG

Sprøyter inn milliarder for å hindre buss- og togkrise

Regjeringen legger nesten to milliarder på bordet til kollektiv og jernbane etter passasjerflukten under pandemien. Men kommunene er usikre på om det er nok for å hindre krise.

Pandemien har ført til at kollektiv- og jernbaneselskaper har hatt en massiv nedgang i antall passasjerer. Konsekvensen er bortfall av billettinntekter i milliardklassen.

Nå varsler regjeringen at den vil kaste ut en livbøye til selskapene i forslaget til Revidert nasjonalbudsjett, som legges frem på tirsdag. Der vil den foreslå nesten to milliarder kroner ekstra til kollektiv- og jernbaneselskapene i 2021.

– Vi vet at det er færre som tar kollektiv og jernbane på grunn pandemien. Vi ønsker å fortsette å ha et tilbud og sikre de ulike aktørene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

VG møter Hareide sammen med kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) og miljø- og klimaminister Sveinung Rotevatn (V).

De tre herrene skulker starten av den ukentlige regjeringskonferansen for å lekke den store nyheten fra budsjettforslaget.

I forslaget til revidert budsjett vil regjeringen foreslå:

En økning i bevilgningen til fylkeskommunene på 1,5 milliarder kroner for å dekke tap i kollektivtransporten etter sviktende billettinntekter under pandemien. Det kommer i tillegg til de 1,25 milliardene som allerede er bevilget i statsbudsjettet for 2021.

435 millioner kroner ekstra til tilleggsavtaler med togselskaper for å opprettholde tilbudet, til tross for reduserte billettinntekter. Det kommer i tillegg til de 750 millioner kronene som allerede er bevilget i år.

27,7 millioner kroner ekstra til den midlertidige ordningen for kommersielle buss- og båtruter. Det kommer på toppen av de 100 millioner kronene som allerede er bevilget.

– Viktig for overlevelsen

Det fylkeskommunale kollektivtilbudet består av buss, fylkesvegferjer, ekspressbåter, T-bane, bybane og trikk. Astrup forklarer at de ekstra pengene er viktige for at selskapene overlever.

– Så langt under pandemien har vi stilt opp med 5 milliarder kroner for å sørge for at fylkeskommunene kan fortsette å levere gode kollektivtjenester, selv om passasjergrunnlaget er veldig magert, sier han og legger til:

– Det er viktig for dem som må reise kollektivt, og det er viktig for å sørge for at kollektivselskapene overleverer denne krisen. Nå stiller vi opp med 1,5 milliarder kroner på toppen av det, sier Astrup.

– Hva ville ha blitt konsekvensen for kollektivselskapene dersom dere ikke hadde lagt disse pengene på bordet?

– Bare for å gjøre det veldig enkelt: Hvis du ser på den lystavlen bak der ser du at det kommer en buss om ett minutt, en om fire og en om seks, sier Rotevatn og nikker til bussholdeplassen i bakgrunn.

– Det ville nok stått at neste buss kommer om 20 minutter hvis ikke disse pengene hadde blitt bevilget gjennom pandemien, forklarer han.

Åpner for mer penger senere

– Er dette nok penger til å dekke de tapene kollektivselskapene vil ha ut året?

– Så langt er det veldig godt samsvar mellom det vi har stilt opp med og de mindreinntektene kollektivselskapene har hatt gjennom denne krisen. Det er også den tilbakemeldingen vi får fra fylkeskommunene, svarer Astrup.

– Kan det komme mer penger senere hvis det skulle være behov for det?

– Det vil ikke jeg utelukke. I alle fall ligger det full dekning her på de tre områdene frem til 1. november 2021, svarer Hareide.

KS: Behov på 4 milliarder kroner

Styreleder Bjørn Arild Gram i KS (Kommunesektorens organisasjon) sier det er positivt at Regjeringen legger nye 1,5 milliarder kroner på bordet til fylkeskommunal kollektivtrafikk, i tillegg til de 1,25 milliardene som allerede er bevilget.

Samtidig sier han at det ikke dekker det KS tidligere har beregnet at vil bli det totale coronatapet for fylkeskommunene i 2021.

– Vi har tidligere anslått at de totale kostnadene for fylkeskommunene hele året kan bli 4 milliarder kroner. Vi har ingen oppdaterte anslag, så det er vanskelig for meg å si om det vil være nok, sier Gram.

Han understreker at fylkeskommunene må planlegge kollektivtrafikken ut året, og at det da er viktig å få forsikringer om hva som vil bli kompensasjonen fra staten ut 2021.

– Det kan være behov for flere midler. Det er viktig å få forsikringer om at det vil komme dersom behovet skulle være der, sier Gram.

KS-lederen legger til at det er en bekymring i fylkene om at pandemien kan føre til endrede reisevaner og mindre kollektivbruk også når man er tilbake til en normal hverdag.

– Det vil ha store økonomiske konsekvenser. Det er viktig at regjeringen også i den situasjonen vil stille opp for fylkeskommunene. Hvis ikke må man ta ned tilbudet, sier Gram.