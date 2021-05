IKKE HELT FORNØYD: Ole-Erik Almlid, toppsjef i NHO, etterlyser signaler om at også reiseliv og uteliv kan åpne snart. Foto: Terje Bringedal

NHO ville åpne utelivet også: − Heller strengt enn stengt

NHO-sjef OIe Erik Almlid jubler sammen med handelsnæringen over gjenåpning av butikker og kjøpesentre i Oslo. Men han beklager at utelivet fortsatt må holde stengt.

Publisert: Nå nettopp

– Dette er trist for reiselivsbransjen i Oslo. Hvis vi ikke kan gjenåpne hovedstaden snart, er jeg redd for at vi mister mange arbeidsplasser på veien, sier Almlid til VG.

NHO har over tid mast på regjereringen om å sikre balansen mellom strenge corona-tiltak og hensynet til bedrifter og arbeidsplasser.

Almlid hørte på presentasjonen til byrådsleder Raymond Johansen og nyheten om at Oslo åpner delvis opp, mens han satt i taxi mellom møter i Oslo sentrum.

UT AV NEDSTENGT OSLO: NHO-sjef Ole Erik Almlid fikk nyhetene om delvis åpning i Oslo under en taxitur i Oslo sentrum. Foto: Terje Bringedal

– Vi er glad for at butikkene kan åpne opp. Det har handelsstanden ventet lenge på. Men samtidig får de en viktig melding fra meg: De må være bevisste på strenge smitteverntiltak slik at de ikke får et nytt bakslag, sier NHO-sjefen.

– Jeg hørte at byrådet i Oslo nå sier det samme som oss: Bedre strengt enn stengt, legger han til.

– Hvordan vurderer du risikoen for tilbakeslag og ny nedstengning?

– Nå går vaksineringen veldig raskt og om lag 30 prosent er vaksinert. Jeg håper at vi alle er så forsiktig at vi kan fortsette åpningen. Så skal vi passe på at reglene for smittevern følges, sier Almlid.