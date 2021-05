FUNNET DØD: Den 15 år gamle jenta ble funnet på et rom på dette hotellet i sentrum av Sarpsborg. Foto: Gisle Oddstad, VG

Jente (15) funnet død på hotellrom: 27-åring dømt

En 27 år gammel mann er dømt etter at en barnevernsjente (15) ble funnet død i et hotellrom i Sarpsborg. Jenta kunne kanskje vært i live i dag om 27-åringen varslet AMK tidligere, mener tingretten.

Av Marie Golimo Kingsrød

Den 15 år gamle jenta ble funnet på Hotel 1016 Olav Digre i sentrum av Sarpsborg i august i fjor.

Renholderne skal ha blitt møtt av et «ikke forstyrr»-skilt da de skulle rengjøre hotellrommet til en mann som nå er 27 år. Noe senere ble barnevernsjenta (15) funnet død bak døren.

Da 27-åringen endelig ringte AMK hadde jenta allerede vært død i flere timer.

Den unge jentas opphold på rommet til en atskillig eldre rusmisbruker fikk en fatal utgang.

Nå er mannen dømt, melder Fredriksstad blad.

– Realistisk mulighet for overlevelse

Tingretten var ikke i tvil om at det ville vært en realistisk mulighet for at jenta fortsatt kunne vært i live dersom 27-åringen varslet AMK på et tidligere tidspunkt.

– Det forspilte en realistisk mulighet for overlevelse, fastslår tingrettsdommer Svein Magnussen, ifølge Fredriksstad Blad.

– Tiltalte var en voksen mann og hun et barn på 14 år da de traff hverandre. Hun var knapt 15 år da hun døde. Tiltalte lot henne ha opphold på et hotellrom og overtok dermed omsorgsplikten for henne da hun selv ville unndra seg sine omsorgspersoner. Han varslet hverken fosterhjemmet, fornærmedes mor eller barnevernet, opplyser Magnussen ifølge avisen.

27-åringen ble tiltalt etter straffelovens paragraf 288 for å ha hensatt jenta i hjelpeløs tilstand med fare for liv, kroppe eller helse/eller for å unnlatt å gi hjelp til noen i hjelpeløs tilstand. Den samme tiltalen inneholdt dessuten en post om seksuell omgang med barn mellom 14- og 16 år. Han skal også ha gitt henne narkotiske stoffer. Han var i tillegg tiltalt for å ha videresendt et fotografi av jenta mens hun lå i sengen på hotellrommet.

Det siste er han nå frifunnet for all den tid retten ikke utelukker at han kan sendt bildet i vanvare, ifølge Fredriksstad Blad.

I dommen er det, ifølge Fredrikstad Blad, utmålt en straff på ubetinget fengsel i to år og fire måneder.

27-åringen ble dessuten ilagt en bot på 10.000 kroner. Av fengselsstraffen kan han trekke av 23 dager for utholdt varetekt.

Saken oppdateres.