ÅSTEDET: Politiet ved boligen i Lyngdal der den eldre kvinnen ble funnet død torsdag. Foto: Tor Erik Schrøder

Sønn siktet for drap på mor i Lyngdal: Har knyttet seg til handlingen

Mannen som er siktet for drapet på den eldre kvinnen som ble funnet død i Lyngdal torsdag, er avdødes sønn.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Politiet i Agder skriver i en pressemelding at siktede har knyttet seg til handlingen.

– Han ble torsdag kveld lagt inn på psykiatrisk avdeling på Sørlandet sykehus. Det vil bli foretatt en fullstendig rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede, sier politiinspektør Liv Versland Seland i Agder politidistrikt.

Den eldre kvinnen ble funnet død i sin bolig i sentrum av Lyngdal torsdag. Det skjedde etter at en ansatt i kommunen varslet politiet like før klokken 10. Funn på stedet gjør at politiet mener hun har blitt drept.

Ifølge VGs opplysninger bodde mor og den godt voksne sønnen sammen, og har gjort det i en årrekke.

Mannen ble pågrepet på stedet.

– Jeg kan bekrefte at han knytter seg til handlingen, men utover det ønsker jeg ikke å kommentere ytterligere hva det er han har sagt, sier mannens forsvarer Berit Knudsen til VG.

Knytter skytevåpen til drapet

Politiinspektør Seland bekrefter også at de etter all sannsynlighet har kontroll på et skytevåpen, som de mener er brukt under hendelsen.

ETTERFORSKER: Bildet viser politiet på en adresse i et sentrumsnært boligstrøk i Lyngdal . En kvinne er funnet død på en bopel og en person er pågrepet. Foto: Torrey Enoksen, Lister 24

– Kriminaltekniske undersøkelser bekrefter at det i forbindelse med hendelsen er brukt et skytevåpen, heter det i pressemeldingen.

Politiet ønsket å avhøre mannen torsdag kveld, men avhøret ble utsatt.

Torsdag uttalte hun at det ikke var blitt foretatt avhør på grunn av helsemessige årsaker.

Den godt voksne sønnen vil bli fremstilt for varetektsfengsling i Kristiansand tingrett fredag klokken 11.30. Ifølge forsvarer Knudsen kommer han ikke til å møte fysisk.

