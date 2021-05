ÅSTEDET: Politiet ved boligen i Lyngdal der den eldre kvinnen ble funnet død torsdag. Foto: Tor Erik Schrøder

Sønn siktet for drap på mor (88) i Lyngdal: Ble brukt skytevåpen

Sønnen i 50-årene som er siktet for drapet på sin mor (88) i Lyngdal er tvangsinnlagt, etter å ha blitt vurdert som psykotisk av sakkyndig psykiater.

Politiet i Agder opplyser at den siktede mannen har knyttet seg til handlingen.

– Det har han gjort i ulike samtaler med politiet, sier politiinspektør Liv Versland Seland i Agder politidistrikt til VG.

Mannen ble tvangsinnlagt på psykiatrisk avdeling på Sørlandet sykehus torsdag kveld etter å ha blitt vurdert av en psykiater i arresten.

Under den foreløpige rettspsykiatriske undersøkelsen vurderte den sakkyndige den siktede mannen til å være klinisk psykotisk.

«Det vises her til den foreløpige rettspsykiatriske undersøkelsen der det angis at det kan virke som om de psykotiske symptomene har vart i flere år», heter i fengslingskjennelsen fra Agder tingrett.

Det vil bli foretatt en fullstendig rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede, og politiet opplyste i retten, etter kontakt med statsadvokaten i Agder, at der sannsynlig at det vil bli reist sak på tvungent psykisk helsevern.

Politiet ønsket å avhøre mannen torsdag kveld, men avhøret ble utsatt av helsemessige årsaker.

– Det vil bli et avhør i dag, dersom han er i stand til det, sier Seland fredag.

Den eldre kvinnen ble funnet død i sin bolig i sentrum av Lyngdal torsdag. Det skjedde etter at en ansatt i kommunen varslet politiet like før klokken 10. Funn på stedet gjør at politiet mener hun har blitt drept.

Politiinspektør Seland sier til VG at siktelsen går på drap i perioden 5. til 6. mai.

Altså mener politiet at sønnen tok livet av sin mor en gang enten onsdag eller torsdag denne uken.

Politiet bekrefter at moren og den godt voksne sønnen bodde sammen. Ifølge VGs opplysninger har de gjort det i en årrekke.

Mannen ble pågrepet på stedet.

– Jeg kan bekrefte at han knytter seg til handlingen, men utover det ønsker jeg ikke å kommentere ytterligere hva det er han har sagt, sier mannens forsvarer Berit Knudsen til VG.

Knytter skytevåpen til drapet

Politiinspektør Seland bekrefter også at de etter all sannsynlighet har kontroll på et skytevåpen, som de mener er brukt under hendelsen.

ETTERFORSKER: Bildet viser politiet på en adresse i et sentrumsnært boligstrøk i Lyngdal. En kvinne er funnet død på en bopel og en person er pågrepet. Foto: Torrey Enoksen, Lister 24

– Kriminaltekniske undersøkelser bekrefter at det i forbindelse med hendelsen er brukt et skytevåpen, heter det i pressemeldingen.

Den drapssiktede sønnen ble fredag varetektsfengslet i fire uker, men vil være fortsatt være innlagt på psykiatrisk sykehus som et substitutt for fengsling.

Politiet ba ikke om noen restriksjoner, altså vil han kunne motta besøk og ha tilgang til mediene.

– Vi menter det ikke var behov for noen restriksjoner, sier Seland.

– Tydet ikke på konflikt utad

VG har snakket med en person som kjenner til både avdøde og siktede, siden han i likhet med dem har bodd i Lyngdal hele livet. Personen oppfattet siktede som bare snill og grei, og hans inntrykk er at ingenting tydet utad på at det var noen konflikt mellom sønnen og moren.

les også Siktet for Frogner-drapet: Risikerte å miste huset

– Sist jeg så dem sammen, i fjor eller året før, var han ute og klipte plenen og smilte og pratet med moren. Men hva som har skjedd innenfor veggene der vet jeg ikke. Det pleide ikke være mye besøk der, sier vedkommende.

