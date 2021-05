Store demonstrasjoner mot Israel i Oslo sentrum: − Det er mye solidaritet, men også mye sinne

Dansende, syngende og ropende demonstranter samlet seg foran Israels ambassade i Oslo tirsdag ettermiddag. Arrangørene tar avstand fra flaggbrenningen under demonstrasjonen.

Store folkemengder samlet seg ved 17-tiden tirsdag utenfor Israels ambassade i Oslo for å demonstrere mot bombningen av Gazastripen. Mandag ble over 20 sivile palestinere drept av israelske raketter - flere av dem var barn.

Det er Palestinakomiteen og 24 andre organisasjoner som står bak dagens markering. VGs reporter på stedet melder om et et stort politioppbud foran ambassaden og blant demonstrantene.

På videosendingen som følger markeringen kan man høre demonstranter som roper «boikott Israel, fri Palestina». Man kan også se at flere av de oppmøtte både danser og veiver med store palestinaflagg, og man kan gjentatte ganger høre at det ropes «Allahu akbar».

Da demonstrasjonen var ferdig utenfor Israels ambassade, beveget flere av de oppmøtte seg videre ned gjennom Slottsparken og mot Stortinget. Vel fremme utenfor Stortinget fortsatte de markeringen der, og til slutt beveget demonstrantene seg ned Karl Johans gate mot Jernbanetorget.

– Det er mye solidaritet, men også mye sinne, sier Kristina Martinsen til VGTV.

Hun er daglig leder for Fellesutvalget for Palestina, som også er medarrangør for dagens markering. Hun sier at organisasjonen krever at Norge sanksjonerer Israel for brudd på folkeretten:

– Vårt største ønske er at Norge følger opp sin egen politikk og sanksjonerer stater som vedvarende bryter folkeretten, understreker hun, og trekker frem Israels behandling av palestinere i Jerusalem og på Gazastripen.

Selv om arrangørene flere ganger ba demonstrantene om å ikke brenne flagg, kunne man se ark med det israelske flagget bli brent under demonstrasjonen. På spørsmål om dette er noe arrangørene støtter, svarer Martinsen:

– Det stiller vi oss ikke bak, det er vi i mot. Det er ikke noe konstruktivt.