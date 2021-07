VARSOM: Høie vil heller unngå å måtte ta et steg tilbake, og varsler derfor en langsommere gjenåpning enn hva smittetallene skulle kunne tilsi. Årsaken er deltavarianten. Foto: Naina Helén Jåma / Naina Helén Jåma, VG

Deltavarianten utsetter trolig videre gjenåpning i Norge

Til tross for at smittetallene tilsier videre gjenåpning, fører deltavarianten av coronaviruset til at regjeringens gjenåpningsplan trolig bremses. Det varsler helseminister Bent Høie.

Høie ber folk være innstilt på at lokale tiltak kan bli innført på kort varsel.

Regjeringen har varslet at de vil bruke tre uker fra forrige gjenåpningsdato på å vurdere ytterligere gjenåpning. Denne uken har det gått to uker siden trinn tre ble iverksatt – som innebærer at neste trinn kan ligge rett rundt hjørnet.

Men nå kan det altså se ut som den mer smittsomme deltavarianten, som først ble oppdaget i India, en foreløpig stopper for den videre gjenåpningen i Norge.

– Det er en uke igjen til det her gått tre uker fra trinn tre, men med den usikkerheten knyttet til deltavarianten, vil min prioritering være å unngå å ta et steg tilbake i sommermåneden juli, fremfor å ta et steg frem, sier Høie. sier helseminister Bent Høie til VG.

Vanskeligere å ha oversikt i sommer

Trinn fire i gjenåpningen blir vurdert ut fra tre faktorer: vaksinering, smittesituasjonen og belastningen på helsetjenesten. Høie påpeker at helsetjenestene i kommunene er veldig presset i juli:

– De skal gjennomføre en voldsom vaksinering som krever helsepersonell. Hvis det oppstår smitteutbrudd, må de drive smittesporing som er vanskeligere nå enn da landet var nedstengt. Folk møter flere og det er vanskeligere å ha oversikt over hvem man har møtt, sier Høie.

Dette er trinn fire Når trinn fire blir innført vil mye kunne være tilnærmet som normalt, men det vil fortsatt være krav til smitteverntiltak, avstand, at man er hjemme når man er syk eller i karantene og det kan fortsatt være behov for noe bruk av hjemmekontor.

Det vil fortsatt være antallsbegrensninger knyttet til store offentlige arrangementer og breddeidrett- og fritidsaktiviteter, men det må vurderes løpende.

Det kan fortsatt være aktuelt med innreiserestriksjoner, særlig for reisende fra tredjeland. En må også regne med at det vil kunne være krav om karantene og test for reisende fra enkelte områder. Også reglene som gjelder for innreise, må løpende vurderes.

Innholdet i trinnene vil kunne endres blant annet basert på ny kunnskap om hvordan smitte skjer og de erfaringene som gjøres gjennom gjenåpningen. Det kan også vise seg nødvendig å gå mer stegvis frem. Planen vil bli mer og mer konkret jo nærmere gjenåpningen vi kommer. Vis mer

– Riktig å vurdere utsettelse

Høie får støtte fra helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Vi tror det er grunn til å vurdere tidspunktet for å innføre trinn fire i gjenåpningen, sier han.

Guldvog er tydelig på at det per nå ikke er noen grunn til å reversere lettelsene som allerede er innført.

– Men data kommer før datoer. Eventuelle utbrudd kan bli vanskelige å håndtere for kommunene i sommer, sier han og fortsetter:

– Det er riktig å vurdere om tidspunktet for å innføre trinn fire kan utsettes noe. Ikke nødvendigvis lenge, men noe, sier Guldvog.

Helsedirektør Bjørn Guldvog mener det er riktig å vurdere utsettelse av trinn fire i gjenåpningsplanen noe. Foto: Gorm Kallestad

Må ta høyde for usikkerhet

Til tross for nasjonale tiltak og strenge innreiseregler, vurderer FHI at deltavarianten vil bli dominerende i Norge i juli.

– Når deltavarianten blir dominerende, vet vi ennå ikke nok om hvordan det vil slå ut i Norge. Vaksineringen kommer med positive og negative nyheter, og det er fortsatt usikkerhet fremover som vi må ta høyde for, sier Høie.

I Vestfold og Telemark er deltavarianten allerede dominerende, særlig på grunn av utbruddet i Færder.

– Kan det bli aktuelt med reiserestriksjoner innenlands i sommer?

– Vi har ment at reiserestriksjonen innenlands er lite egnet, og har i liten grad innført det i løpet av pandemien. Vi er ikke på et stadium nå der vi tror det vil være mulig å hindre at deltavarianten blir dominerende og ser samtidig at det er mulig å slå ned utbrudd av denne varianten, sier Høie.

ET STYKKE IGJEN Å GÅ: Helseminister Bent Høie ber folk være forberedt på at tiltak kan bli innført på kort varsel. Foto: Stian Lysberg Solum

Tiltak på kort varsel

Likevel bør man være forberedt på at lokale tiltak kan bli innført på kort varsel:

– Selv om vi gjennom trinn tre har åpnet mye nasjonalt, har det også vært lokale tiltak i kommuner med utbrudd. Det må vi være forberedt på i juli også, og må man være oppmerksom på dette på feire i Norge, sier Høie.

For å bremse importsmitte av deltavarianten har regjeringen innført krav om karantenehotell for reisende fra Storbritannia som ikke er beskyttet. Storbritannia har hatt en rask økende andel med deltasmitte. Høie utelukker ikke at det også kan bli innført krav om karantenehotell for reisende fra andre land.

– Man må regne med at tiltakene kan bli innført på kort tid i sommer. FHI vurderer dette hver uke og kan definere land som mørkerøde. Det er ingen kriterier for å bli mørkerødt, men en helhetsvurdering av smittesituasjonen. Nå gjør vi det vi kan for å forsinke import av deltavarianten, sier Høie.

Vedvarende bekymring

Delta-varianten ble også beskrevet som den største utfordringen ved gjenåpningen da Erna Solberg annonserte gjenåpning av trinn tre, 18. juni.

– Smittetall, innleggelser og vaksineutviklingen viser at vi kan ta neste steg i gjenåpningen. Den eneste skyen vi har er dette Delta-viruset som har satt sine spor i Storbritannia. Så er det ikke sikkert at det vil skape problemer her i landet på samme måte; det vi har sett hittil er at våre vaksiner gir god beskyttelse mot det viruset, sa hun da til VG.