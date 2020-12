SAVN: Anas Jarrari ved et av minnestedene til Dhenujen Yogathas, som ble påkjørt torsdag og døde fredag. Foto: HELGE MIKALSEN/PRIVAT

Mann siktet for uaktsom bildrap: Kjørte fortere enn fartsgrensen

Bilføreren i 30-årene som er siktet for uaktsomt bildrap på Dhenujen Yohathas (13) innrømmer at han kjørte fortere enn fartsgrensen da han kjørte på 13-åringen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det kommer frem i fengslingskjennelsen som ble avsagt i Oslo tingrett lørdag.

Der ble bilføreren i 30-årene varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøkskontroll.

I kjennelsen kommer det også frem at den siktede bilføreren har forklart til politiet at han under kjøreturen ble oppmerksom på tre fotgjengere som gikk i veibanen. De tre skal deretter ha gått ut av veien, for så å gå tilbake i veibanen.

«Han erkjenner å ha kjørt på en av fotgjengerne, og at han skjønte at han hadde kjørt på en annen person.», står det i kjennelsen.

I tillegg til at farten var høyere enn hva som er tillatt på stedet, så var det mørkt, glatt og vått på ulykkesdagen.

«Retten legger vekt på at siktede etter ulykken forlot hendelsesstedet og unnlot å melde forholdet til politiet. Han har selv forklart at han fikk panikk, men retten peker på at han heller ikke mange timer etter hendelsen meldte forholdet til politiet.», står det i kjennelsen.

les også Lokalmiljøet i sorg etter at 13-åring døde: – En godhjertet gutt

En drøy uke før dødsulykken var den samme bilføreren i politiets søkelys for ruspåvirket kjøring.

Oslo tingrett mener opplysninger i straffesaken tilsier at sjåføren var ruspåvirket både da han kjørte bil 8. desember og på ulykkesdagen 17. desember.

Sjåføren nekter for dette. I forbindelse med den påståtte ruskjøringen 8. desember, fant politiet en flaske i bildøren som inneholdt GHB, ifølge retten.

Bilføreren har erkjent at han bevisst forklarte seg uriktig til politiet om denne hendelsen.

les også Drapssiktet bilfører i avhør: Fikk panikk etter hendelsen

Dømt for ruskjøring

Bilføreren i 30-årene er tidligere domfelt for ruskjøring og salg av narkotika.

Etter en nyttårsfest 1. januar 2008, kjørte han en stjålet bil i Oslo sentrum etter å ha inntatt Rohypnol, andre tabletter og røykte hasj, ifølge en dom fra 2009. Han hadde på den tiden ikke førerkort.

«Når det gjelder straffutmålingen bemerker retten at tiltalte har kjørt bil med relativ høy påvirkning av berusende/bedøvende midler i Oslo på et sted og et tidspunkt hvor det erfaringsmessig er mye trafikk, ikke minst nyttårsaften/natt til 1. nyttårsdag.» står det i dommen.

I 2006 forsøkte han å selge hasj til to politibetjenter på Grønland i Oslo, ifølge en annen dom fra 2007. Han ble da også dømt for oppbevaring og bruk av hasj.

Han ble i 2009 idømt en fellesstraff med den betingede delen i 2007-dommen på 60 dager i fengsel. 40 dager utsto med en prøvetid på to år.