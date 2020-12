Sosialt press og stigma nevnes som én av fire mulige barrierer i en ny rapport som skal brukes til å få ned smitten blant innvandrerbefolkningen.

Den bekymringsfulle smitteutviklingen i enkelte innvandrergrupper er bakgrunnen for rapporten som ble publisert tirsdag.

Ekspertutvalget bak rapporten – som er bestilt av regjeringen – foreslår en rekke strakstiltak for å snu utviklingen. De drøfter også mulige årsaker til at utenlandsfødte er overrepresentert på coronastatistikken.

– Det er viktig å se helheten. Vi peker på fire barrierer som kan ha betydning, sier direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Libe Rieber-Mohn, som har vært en del av gruppen.

HAR JOBBET PÅ SPRENG: Ekspertgruppen Libe Riber-Mohn i IMDi har deltatt i består også av representanter fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Caritas, MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn, Utlendingsdirektoratet, Oslo kommune og Institutt for samfunnsforskning. Foto: Jan Petter Lynau

Informasjon når ikke frem til hele befolkningen. Oversettelser kan ha kommet for sent, det er krevende å finne frem og informasjonen er ikke godt nok tilpasset den delen av innvandrerbefolkningen med dårlige norskkunnskaper og lave digitale ferdigheter

Økonomisk sårbarhet. Det potensielle tapet av å bli hjemme, gjennomføre karantene og isolasjon, kan være stort for dem som ikke har rett til sykepenger. Utvalget bemerker seg også at særlig korttidsarbeidsinnvandrere opplever press for å bryte med smittevernbestemmelser og at ikke alle arbeidsgivere legger tilstrekkelig til rette for å overholde regler

Sosialt press og stigma knyttet til smitte og sykdom. Flere av tilbakemeldingene til ekspertgruppen antyder at det i mange miljøer eksisterer et stort press for å bli med på større

sosiale aktiviteter, til tross for råd og regler

om smittevern. – Noen opplever press på å delta i bryllup eller fredagsbønn, utdyper IMDi-direktøren.