MØTEROM: Marlenny ble innlosjert på noe som kan se ut som et møterom på hotellet, som ble tatt i bruk da alle vanlige rom var opptatt. Foto: Privat

Fullt på karantenehotell på Gardermoen: Delte rom med fremmede

Marlenny ble møtt av et fullt Clarion hotell da hun ankom Gardermoen fra Italia, og skal ha fått beskjed om at hun skulle på rom med flere andre. Nå er hun redd for å bli smittet før jul.

– Hun er veldig sjokkert, og var ikke forberedt på dette. Hun blir utsatt for dårlige helsemessige forhold. Det er sånn at man nesten ikke tror det, sier kjæresten Sucre Alba (45).

Marlenny reiste fra Italia fredag, for å feire jul i Norge med Alba, som bor på Lørenskog. De var begge forberedt på at hun måtte på karantenehotell ved ankomst, men etter at flyet landet litt før klokken 23 fredag kveld på Gardermoen, ble oppholdet noe helt annet enn hun hadde sett for seg.







Alba forteller historien til kjæresten på hennes vegne til VG.

Han sier at kjæresten, som ikke ønsker hele navnet sitt på trykk, først satt i ankomsthallen på flyplassen og ventet på å bli fraktet til Clarion hotell, hvor det etter hvert skal ha fylt seg opp med nærmere hundre personer.

– Det tok kjempelang tid, og først sa de at det var noe problemer med transporten. Men så viser det seg til slutt at hotellet er fullt, sier Alba.

VG har fått inn mange tips om at det hopet seg opp med lange køer ved passkontrollen og i ankomsthallen fredag kveld, og at flere opplevde å bli satt på rom sammen med andre på karantenehotell.

Måtte dele rom

I fire-tiden på natten ble de ventende passasjerene omsider fraktet med busser til hotellet, og her får Marlenny beskjed om at hun skal på rom med fire andre fremmede personer, ifølge henne.

– Hun nektet å dele rom med fire andre, og jeg fikk ordnet det slik at hun fikk byttet til et rom med én annen. Dette vil hun heller ikke, men hun har ikke noe valg, sier Alba.

FULLT: Marlenny ble innlosjert på noe som ligner et møterom sammen med en annen fremmed. Foto: Privat

Hotellet skal ha satt opp «nødrom», i noe som så ut som kopirom, lagerrom og møterom, og satt inn senger, forteller paret.

– Jeg sa fra over telefonen at dette er avvik med tanke på corona og smittevernreglene, hvor de deler samme luft i et lite rom.

Paret er skuffet over behandlingen.

– Nå har de krevd at hun skal forholde seg til de reglene, noe hun har gjort, men så bryter de dem selv. Vi strekker oss veldig langt for å følge alle regler, så kommer hun til hotellet og blir behandlet sånn, sier Alba.

– Blir for dumt

Anette Monsen Londalen (32) forteller at også hennes kjæreste fra Nederland, som ankom Gardermoen i går kveld, ble plassert på rom sammen med en annen fremmed på Clarion hotell. Dette etter rundt fem timer med venting i ankomsthallen.

– Det blir for dumt. Det alle vil er jo å komme trygt hjem til jul. Man prøver å respektere reglene, men så blir man ikke respektert tilbake.

Londalen stiller seg uforstående til at kjæresten ikke får komme hjem til henne i leiligheten mens hun bor hos foreldrene, men at han i stedet måtte bo på rom med en fremmed.

Onsdag kom regjeringen med forslag om flere endringer til ordningen om karantenehotell.

Blant annet at personer som verken er bosatt, eier eller leier bolig i karantenetiden kan oppholde seg på et «egnet sted», hvis de enkelt kan dokumentere at karantenereglene følges, sa justisminister Monica Mæland på pressekonferansen.

I praksis betyr dette at man må ha tilgang til et eget oppholdsrom, samt toalett og kjøkken.

– Det må være mulig å unngå nærkontakt med andre, sa Mæland.

Her er forslagene om endringer i karanteneordningen: Det åpnes for at de som leier bolig i Norge kan gjennomføre karanteneperioden sin der etter innreise til Norge. Tidligere har unntaket fra karantenehotell bare vært gjeldende for dem som eier egen bolig.

De som ikke leier, eller eier en bolig i Norge, kan gjennomføre karanteneperioden på et «egnet sted», dersom det kan dokumenteres at karantenereglene følges.

De som allerede er i karantenehotell kan flytte seg til egnet sted dersom det går overens med vilkårene i den nye forskriften.

Det skal lages et skjema der man kan dokumentere hvordan karantenestedet er.

Helsemyndighetene vil kommunisere ut informasjon om karanteneregler for innreisende. Det vil også bli sendt ut en SMS før jul til alle utenlandske mobiler i Norge med opplysninger på eget språk.

Alle reisende til Norge skal fremdeles være i karantene i 10 døgn. Unntak gjelder bare visse områder i Norden og Europa med tilstrekkelig lav smittespredning. Vis mer

Etter å ha sovet i tre timer natt til lørdag på Clarion hotell, måtte gjestene møte til informasjonsmøte på hotellet klokken åtte på morgenen.

– Han er sliten, vi var jo forberedt på at han skulle på karantenehotell, men at han skulle på hotellrom alene. Så skjønte man at det kom til å ta litt tid ved ankomst, men det var ingen informasjon og oppfølging. Så topper det seg når han må sove med en vilt fremmed på et møterom, sier Londalen.

Kjæresten er nå blitt flyttet til nytt hotell på enerom, men paret er fortsatt bekymret.

– Vi er redde for at han har blitt smittet mens han delte rom. Det gir ikke mening at man skal det.

– Beklagelig kommunikasjonssvikt

– Det oppstod en ekstraordinær situasjon i går, da det kom langt flere reisende enn tidligere. Dette var vi dessverre ikke klar over, da vi ikke får noe informasjon om hvem som skal på hotellene før de passerer grensen. Mottaksapparatet vårt var derfor ikke dimensjonert for et så stort antall, sier Gunnhild Grimstad-Kirkeby, kommunaldirektør for Helsevern og sosial omsorg i Ullensaker kommune.

Det er Ullensaker som har ansvaret for karantenehotell ved Gardermoen. Begge de to hotellene kommunen disponerer fylte seg opp i løpet av kvelden.

– Vi så at dette ville skje og meningen var at reisende fra de seneste flyene skulle sendes på karantenehotell i Oslo, men på grunn av det som virker å være en beklagelig kommunikasjonssvikt så skjedde ikke dette.

Hun bekrefter at ventetiden på flyplassen ble svært lang, og at flere fremmede ble plassert på rom sammen.

– Vi har fått rapport fra hotellet om at det ble gjort en feil da fire gjester ble plassert på samme rom. Dette ble gjort ut fra en misforståelse om at disse var i samme kohort. Det viste seg å ikke stemme. De er nå fordelt på ordinære rom, men dette skulle selvsagt ikke skjedd. Vi har registrert hvem som har vært i nærkontakt i tilfelle det skulle vise seg at det i ettertid blir behov for å drive smittesporing, sier Grimstad-Kirkeby.

Det er nå satt inn ekstra ressurser i mottakssystemet, inkludert flere busser, og reisende som skal i hotellkarantene blir for øyeblikket sendt til Oslo, sier hun.

– Det skal ikke være flere på samme rom, som ikke er i familie. Det var en feil som ble gjort, og vi strammer inn kontrollen for å hindre at det skjer igjen. For de som feilaktig ble plassert på samme rom har vi registrert hvem som har vært i nærkontakt i tilfelle det skulle vise seg at det i ettertid blir behov for å drive smittesporing.

