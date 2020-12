Foreslår flere unntak for karantenehotell: − Kan oppholde seg på «egnet sted»

Justisminister Monica Mæland (H) opplyser at de foreslår flere endringer i reglene for karantenehotell. Bent Høie melder at det ikke blir en juleferie av «det gode gamle slaget».

Under åpningen av pressekonferansen onsdag understreker Monica Mæland at det var nødvendig å innføre ordningen med karantenehotell for å begrense importsmitte, men sier at de forstår at ordningen har blitt oppfattet som urettferdig.

Derfor blir det nå foreslått flere endringer til ordningen om karantenehotell – hovedsakelig angående hvor karanteneperioden kan gjennomføres.

– Vi foreslår nå at de som an dokumentere leieforhold i Norge men som ikke er bosatt her kan oppholde seg der i karantenetiden, sier Mæland.

Tidligere har det kun vært mulig for dem som eier bolig i Norge å tilbringe karantenetiden der.

– Og så foreslår vi også at personer som verken er bosatt eller eier eller leier bolig i karantenetiden kan oppholde seg på et det som kalles et «egnet sted», hvis de enkelt kan dokumentere at karantenereglene følges, sier justisministeren.

I praksis betyr dette at man må ha tilgang til et eget oppholdsrom der karantenereglene kan følges, samt kjøkken og matservering.

Her er forslagene:

Det åpnes for at de som leier bolig i Norge, uten å bo der, kan gjennomføre karanteneperioden sin der etter innreise til Norge. Tidligere har unntaket fra karantenehotell vært at man måtte eie egen bolig.

De som ikke leier, eller eier en bolig i Norge kan gjennomføre karanteneperioden på et «egnet sted», dersom det kan dokumenteres at karantenereglene følges.

Det skal lages et skjema der man kan dokumentere hvordan karantenestedet er.

Helsemyndighetene vil kommunisere ut informasjon om karanteneregler for innreisende. Det vil også bli sendt ut en SMS før jul til alle utenlandske mobiler i Norge med opplysninger på eget språk.

Justis- og beredskapsministeren understreker likevel at alle som reiser inn til Norge fra røde land må gjennomføre en karanteneperiode på ti dager.

– Disse endringene håper vi å få på plass så raskt som bare mulig, og derfor sender vi i løpet av ettermiddagen disse forslagene ut på høring med 48 timers høringsfrist, sier Mæland.

Endringene skal fastsettes senest i løpet av helgen.

Knuser drømmen om juleferien

Under onsdagens pressekonferanse om coronasituasjonen onsdag, sier helseminister Bent Høie at det vil ta lengre tid før en vaksine vil ta oss tilbake til normalen.

– Nyheten om at vaksine er på vei har sikkert fått mange til å drømme om en juleferie av det gode gamle slaget. Jeg må beklageligvis knuse den drømmen, sier Høie.

Til påske håper han mange vil være vaksinert.

– Vi må tråkke oss traust gjennom hver eneste dag mellom oss og sommeren. Det virker ikke akkurat sånn nå, men det kommer også dager etter jul.

– Det vi gjør denne julen avgjør hvordan disse dagene blir. Vi må følge rådene og reglene som skal stoppe smitten, enten vi feirer innenland eller utenlands, sier helseministeren.

Videre presiserer han at de som feirer jul i utlandet, må i karantene når de kommer tilbake. Også de som kommer for å feire med familie her, må i karantene.

– Sånn kan vi unngå en ny bølge på starten av det nye året.

Publisert: 09.12.20 kl. 13:32

