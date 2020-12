OMSTRIDT: Mustafa Hasan skal returneres til Jordan etter 13 år i Norge, har Utlendingsnemnda bestemt. Foto: Xueqi Pang, VG

SV utfordrer justisministeren: − Mustafa-saken må sees i nytt lys

Et søskenpar som vant over den norske stat i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg trekkes inn i debatten om utvisningen av Mustafa Hasan (18).

SV mener sakene er tilsvarende og vil i Stortinget kreve at justisminister Monica Mæland (H) tar ansvar og følger pålegg fra den europeiske domstolen.

– Regjeringen må våkne. Her er veldig tunge argumenter for at Mustafa-saken må sees i et nytt lys, sier SV-leder Audun Lysbakken til VG.

SV mener at Mustafa Hasans sak strider mot prinsippet om at hensynet til barns beste skal tillegges større vekt, når de har vært lenge i Norge.

På vegne av partiet har SV-representant Karin Andersen sendt inn formelt skriftlig spørsmål til Mæland, som er pålagt å svare innen seks virkedager.

2020: Mange krevde «rettferdighet for Mustafa», under en støttemarkering foran Stortinget 29. november. Foto: MATTIS SANDBLAD, VG

Vedtaket i Utlendingsnemnda (UNE) tidligere i høst om at Mustafa Hasan skal returneres til Jordan etter 13 år i Norge, har skapt storm.

Også saken til Abbas og Fozia Butt vakte stor oppmerksomhet i sin tid.

Fikk bli tross løgner

Søsknene var små da de kom til Norge i 1989. Noen år senere tok moren dem med tilbake til Pakistan for at de skulle få skolegang.

I tre til fire år reiste mor frem og tilbake til Norge for å fornye oppholdstillatelsen. Hun ga uriktige opplysninger om at familien bodde i Norge.

– Etter at familien fikk fast opphold, oppdaget myndighetene at mor hadde løyet, opplyser Butt-søsknenes advokat Arild Humlen til VG.

Han sier at mor noen år senere ble sendt tilbake til Pakistan, mens barna – som var tidlig i tenårene – fikk bo hos en onkel og gå på skole i Norge.

2006: Mange gikk i fakkeltog på Karl Johan i Oslo, til støtte for søskenparet Abbas og Fozia Butt, som skulle utvises etter 16 år i Norge. Foto: Knut Falch / SCANPIX

Utlendingsnemnda (UNE) ville utvise Abbas og Fozia Butt da de ble myndige. UNE tapte to ganger i tingretten, men vant i lagmannsretten.

Seiret i Strasbourg

– I returvedtaket vektla UNE innvandringsregulerende hensyn – at det er ulovlig og vil få konsekvenser å gi uriktige opplysninger, sier Humlen.

Han anket til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD), som i 2012 ga søsknene fullt medhold etter elleve års kamp mot staten.

– EMD kom til at innvandringsregulerende hensyn likevel ikke kunne ha vært så tungtveiende, når norske myndigheter lot søsknene få bli i Norge, sier Humlen.

Domstolen fastslo at staten ved ikke å iverksette returvedtaket, i virkeligheten hadde lagt til rette for at barna skulle bli sterkere knyttet til Norge.

2012: Advokat Arild Humlen (t.v.) og Abbas Butt, som i 2012 vant frem mot staten i den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Foto: Anette Karlsen / NTB

EMD i Strasbourg kom enstemmig til at en utvisning av søskenparet etter 17 år i Norge ville innebære et brudd på deres menneskerettigheter.

– Ny rettssituasjon oppstår

Borgarting lagmannsrett vurderte Butt-dommen, da domstolen i 2017 fant at Utlendingsnemndas vedtak om å returnere Hasan-familien, er gyldig.

– Siden har mor og søsken forlatt Norge, mens Mustafa fikk midlertidig opphold i tre år. Det er der parallellene med Butt-saken kan trekkes, sier Humlen.

Han mener en ny rettssituasjon oppstår, når mor – som har løyet – blir returnert til hjemlandet, og barna hennes får lov til å være igjen i Norge.

– De innvandringsregulerende hensyn er ivaretatt når personen som har brutt loven er hjemsendt og har fått sin «straff», i anførselstegn, sier Humlen.

UTVIST: Mustafa Hasan fra innspillingen av en ny musikkvideo i Nydalen i Oslo. Foto: Gabriel Aas Skålevik

– Trodde de hadde lært leksen

Humlen mener staten i Mustafas tilfelle har pådradd seg en «positiv forpliktelse» til å la 18-åringen få bli i Norge og kaller utreisepålegget «åpenbart urimelig».

– Jeg trodde de hadde lært leksen og forstått at staten får et selvstendig ansvar, om de lar barn bli værende i Norge, sier Butt-søsknenes advokat.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolens avgjørelse i Butt-saken er bindende for etterfølgende rettssaker av samme karakter.

– Det er blitt etterlevd over hele Europa, bortsett fra i Norge, sier Arild Humlen.

Justisdepartementet opplyser til VG at de har mottatt skriftlig spørsmål fra SV i saken, og sier de ikke vil kommentere den i media før de har svart SV-representant Karin Andersen i Stortinget.

UNE: Avveide ulike hensyn

Utlendingsnemnda fremholder at innvandringsregulerende hensyn og sterke menneskelige hensyn ble avveid, da Hasan-saken ble behandlet i 2016.

I etterkant fant Borgarting lagmannsrett enstemmig at returvedtaket var gyldig. Denne dommen er rettskraftig, påpeker UNE i sin redegjørelse.

– UNE ser ganske mange saker der asylsøkere, inklusive barnefamilier, påberoper seg å være fra et annet land enn det de egentlig er fra, skriver UNE.

UNE skal ikke gjøre unntak i enkeltsaker.

SPØR: Karin Andersen (SV) spør justisminister Monica Mæland (H) om statsråden vil sørge for at Norge følger pålegg fra den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Foto: Trond Solberg, VG

Utreisefrist utsatt

SV har foreslått å stanse alle retursaker som gjelder lengeværende asylsøkende barn frem til Utlendingsnemndas praksis er gjennomgått.

– Hvis de politiske initiativene i denne saken ender opp i regelendringer, vil UNEs beslutningstagere selvsagt følge de nye reglene, skriver UNE.

Den 18 år gamle jordaneren har fått utsatt utreisefrist til 28. desember. Hans advokat har varslet søksmål mot staten.

Hvis Hasans sak bringes inn for retten på ny, vil UNE vurdere innholdet i stevningsvarselet og se om det tilsier at saken vurderes annerledes enn tidligere.

– Da blir det også vurdert om det bør gis anledning til fortsatt å være i Norge mens saken er til behandling i UNE eller i retten, skriver UNE i sin redegjørelse.

