KRITISK: Roy Steffensen (Frp), leder av utdanningskomiteen på Stortinget. Foto: Vidar Ruud, NTB

Frp ut mot Høyre om fritt skolevalg: − Sviktet elevene i Viken

Regjeringen vil innføre fritt skolevalg i hele landet. Men før det skal landets største fylke gå inn for nærskoleprinsippet. Det er fordi Høyre har somlet, mener Frp.

Oppdatert nå nettopp

– Dette er et tap for elevene som Høyre må svare for. Høyre sviktet elevene i Viken. Hvis de bare hadde stått på det vi var enige om i regjeringsplattformen hadde ikke det skjedd, sier Roy Steffensen (Frp), leder av utdanningskomiteen på Stortinget.

Søndag kveld ble det klart at regjeringen innfører fritt skolevalg i hele landet, og dermed skroter nærskoleprinsippet. En ny modell vil være klar tidligst fra 2022.

Men fylkestinget i Viken har bestemt at nærskoleprinsippet skal ligge til grunn for opptak til videregående skole i det nye sammenslåtte fylket, som består av tidligere Akershus, Buskerud og Østfold.

les også Pappa Ropstad vil ha KrF med på omkamp om fritt skolevalg

Steffensen er svært kritisk til dette, men han retter ikke kritikken mot partiene som styrer i Viken – han retter den mot Høyre.

Ble nedstemt

For et halvt år siden foreslo nemlig Frp å innføre fritt skolevalg i hele landet, et slående likt forslag som det regjeringen hadde ute på høring, der de nå har landet.

Stortingsflertallet stemte ned forslaget. Det inkluderte Høyre, som forsikret om at regjeringen var i gang med å utrede en modell for friere skolevalg.

Steffensen sier noe av bakgrunnen for at han og Frp foreslo dette på Stortinget, var at man hadde sett at enkelte sammenslåtte fylker jobbet med om de skulle ha nærskoleprinsipp eller fritt skolevalg, også omtalt som karakterbasert opptak.

– Dette er akkurat det samme som vi forslo, som de stemte imot for et halvt år siden. Så jeg er skuffet. De stemte mot vårt forslag og drøyde tiden, sier han nå.

les også Stortings-nei til statlig bestemt fritt skolevalg

– Viktig at man følger spillereglene

Kent Gudmundsen (H), nestleder i utdanningskomiteen på Stortinget, kaller kritikken «rar», og mener den rettes til feil mottaker.

– Dette er jo først og fremst de som har vedtatt nærskoleprinsippet i Viken sitt ansvar, sier han.

Prinsippene for inntaksordningen i Viken ble vedtatt av Ap, Sp, SV, MDG, Rødt og Pensjonistpartiet. Ansvaret for de videregående skolene ligger hos fylkeskommunene.

les også Foreslår faglig utvikling fremfor rent karakter-inntak i videregående

– Høyre er pådriver for og har alltid vært tilhenger av fritt skolevalg. Men for oss er det viktig at man følger spillereglene når man skal vedta nasjonale retningslinjer. Vi ønsker at denne saken skulle landes på en skikkelig måte der man tar alle høringsinnspillene som kom med i betraktning, sier Gudmundsen til VG.

TAR TID: Kent Gudmundsen (H) sier det krever tid å gjøre en nødvendig jobb. Foto: Frode Hansen

I tillegg understreker han at det var viktig å få en god behandling av saken i embetsverket for å forankre dette i lover og forskrifter.

– Det krever nødvendigvis at man gjør en jobb i departementet. Det tar tid, særlig siden vi har stått midt oppe i en alvorlig krise som har krevd veldig mye juridisk kompetanse i departement og direktorat. Det har selvfølgelig vært med på å utfordre kapasiteten i regjeringsapparatet, forklarer Høyres skoletalsperson på Stortinget.

les også Ville innføre fritt skolevalg i hele landet – kan være ulovlig

– Hån mot lokaldemokratiet

Regjeringens forslag til fritt skolevalg - eller karakterbasert opptak - møtte massiv motstand i høringsrunden. Også nå blir modellen møtt med kraftig kritikk.

Fylkesråd for utdanning i Viken, Siv Henriette Jacobsen (Ap), sier at det regjeringen nå kommer med ikke endrer planen for å legge nærskoleprinsippet til grunn for de kommende opptakene i Viken.

– Nei, det gjør det ikke. Vi har jobbet med vårt inntak over lang tid. Jeg synes dette er en hån mot lokaldemokratiet, sier hun.

les også Ny rapport: Fritt skolevalg gir mest segregering

Hun legger til at det er to hovedgrunner til at de ønsker å basere seg på nærskoleprinsippet i Viken.

– Det ene er at et det gir elevene rett til å gå på sin nærmeste skole slik at man slipper å pendle lange strekninger. Det andre er at det motvirker A- og B-skoletendensen, hvor de flinkeste elevene samler seg på såkalte eliteskoler, mens andre skoler får problemer med sitt omdømme.

les også Fritt skolevalg må fortsatt være valgfritt

Terje Moen i LO-forbundet Skolenes landsforbund mener regjeringens beslutning viser at regjeringen og kunnskapsminister Guri ikke har fullt søkelys på de sårbare elevene, slik hun har hevdet.

– Det verste med karakterbasert opptak, er at ordningen ikke inkluderer alle. Det er de sterkeste som kommer best ut av en slik ordning, altså «middelklassen pluss, sier han.

les også Regjeringen vil innføre fritt skolevalg i alle fylker

Leder Kristin Schultz i Elevorganisasjonen er også skuffet over regjeringen.

– Opptaksordninger i videregående bør bestemmes lokalt - av fylkeskommunene. Jeg er litt sjokkert over at regjeringen bare kjører på. Vi vet at mange elever ønsker valgfrihet. Men det er så ulike behov blant elevene fra fylke til fylke, ta for eksempel forskjellen mellom Oslo og Troms/Finnmark, sier Schultz til VG.

Hun sier elevenes organisasjon ikke har vært interessert i en nasjonal ordning som overkjører fylkenes kanskje viktigste ansvarsområde - deres egne videregående skoler.

les også Lærere i ny rapport: Presses til å ta inn de beste elevene

– Det positive med dette er at de (regjeringen - journ anmerk.) ikke får ferdig modellen før i 2022. Det betyr at vi kommer til å skrote dette hvis vi vinner valget neste år, har SV-leder Audun Lysbakken sagt til VG.

Roy Steffensen (Frp) sier karakterer er noe elevene kan påvirke, og at det kan oppmuntre til ekstra innsats.

– Skoletiden har så mye å si for senere i livet at eleven selv må ha mulighet til å påvirke. Det kan være mange grunner til at man vil bytte skole – én ting er å få gå der du aller helst vil gå, men det kan også være at du vil vekk fra et miljø som kan ha påvirket deg negativt, sier han.

– Jeg står på det jeg mener: At det viktigste for oss er at elevene får velge skole, ikke at fylkespolitikerne får velge.

Publisert: 23.11.20 kl. 17:11 Oppdatert: 23.11.20 kl. 17:29