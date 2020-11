BIL TIL BESVÆR: Frp-nestleder Sylvi Listhaug mener bilistene rammes av Aps forslag til statsbudsjett. Foto: Helge Mikalsen

Listhaug: Ap straffer bilistene

Frp-nestleder Sylvi Listhaug sier Ap straffer bilistene og norske bedriftseiere.

– Ap fortsetter i kjent stil å straffe bilistene gjennom avgiftsøkninger, både på bensin og diesel og på kjøp av bil. Når vi vet hvem som er mest avhengige av bil, innbyggerne i distriktene, så betyr det at Ap straffer distrikts-Norge, sier Listhaug til VG.

Det andre hun trekker frem om Aps forslag til alternativt statsbudsjett, som ble lagt frem torsdag formiddag, er økningene de foreslår i formueskatten.

– Vi snakker om en massiv skatteøkning som gjør at norske bedriftseiere skal betale mye skatt på maskinene de bruker i produksjonen. Det skal de gjøre i en tid hvor svært mange norske bedrifter beveger seg på kanten av stupet som følge av corona-krisen. Det er direkte uforsvarlig og kan bidra til konkurser og ledighet.

– Treffer kun norske eiere

Hun påpeker en urettferdighet, som hun mener bør få Ap til å besinne seg.

– Formuesskatten treffer kun norske eiere. Det betyr at de rike utenlandske eierne av eksempelvis Coca-Cola og Pepsi slipper å betale formuesskatt i Norge, selv om de dominerer i sitt marked, mens eksempelvis de familieeide bedriftene Oskar Sylte på Sunnmøre og Aas bryggeri i Drammen, belastes med store skatteøkninger og må ta ut utbytte av bedriften for å betale formuesskatten, sier hun og legger til:

– Det er så urettferdig at norske eiere skal få de ekstra belastningen. At Ap vil gi enda bedre rammevilkår for kinesiske storkapitalister og utenlandske eiere og dårligere rammevilkår for nordmenn som eier bedrifter er uforståelig. Hvorfor legger Ap aktivt til rette for at kinesere og andre utenlandske eiere skal overta enda flere norske bedrifter, sier hun.

Også kritisk SV

SKUFFET: Kari Elisabeth Kaski skulle ønske Ap tok enda hardere i for å løfte velferd og klima. Foto: Terje Bringedal

SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, er kritisk, på den andre siden.

Hun synes Ap er for lite ambisiøse i klimapolitikken.

– Jeg er aller mest skuffet over klimaprofilen. Det er veldig lite penger på klimapolitikk og til å bygge opp ny grønn industri. De snakker mye om det, men både til ENOVA, karbonfangst og havvind kommer det pinlig lite penger, sier hun:

– Det ser du for så vidt også når du leser deres klimabudsjett. Du når ikke klimamålene med dette budsjettet.

– Men de vil jo øke CO₂-avgiften?

– Det tar oss ikke til mål. Det avslører også deres klimabudsjett at det på langt nær er tilstrekkelig. Vi trenger langt mer tiltak kutte, transport og industrien enn det de har lagt på bordet. Jeg er veldig redd for at det bare blir økt co₂-avgift, uten å bygge opp de industriene Norge skal leve av i fremtiden, sier hun.

Kaski synes heller ikke Ap går langt nok i velferdssatsingen sin.

SKUFFET: Jorunn Lossius i KrF. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

KrF: – Drittpakke

KrFs familiepolitiske talsperson Jorunn Lossius sier at Ap har servert det hun kaller en «drittpakke for familiene».

– Nå har vi sett Ap presentere både partiprogram og statsbudsjett. Vi er ikke imponert. Samlet sett gir dette et klart bilde av manglende ambisjoner på vegne av familiene. AP serverer rett og slett familiene med disse to dokumentene – en drittpakke for familiene, skriver Lossius i en tekstmelding til VG.

Hun mener at Ap skal tvinge alle familier til de samme løsningene, istedenfor å gi familiene valgfrihet.

– I sitt alternative budsjett kutter de kontantstøtten og senker engangsstønaden. Det betyr at de fratar foreldre valgfrihet og gjør det vanskeligere for foreldre som ikke er i jobb å få barn. Så da kan en jo spørre seg: er det bare familier med god råd Ap vil at skal ha valgfrihet?

Publisert: 12.11.20 kl. 11:05