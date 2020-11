OFRER SEG: Fylkesleder Frode Jacobsen i Oslo er villig til å si fra seg sikker plass på stortingslista til fordel for tidligere statsråd Espen Barth Eide. Foto: Terje Pedersen / NTB

Fylkesleder villig til å gi fra seg sikker stortingsplass til Barth Eide

Leder Frode Jacobsen i Oslo Ap gir fra seg tredjeplassen på nominasjonslista til Espen Barth Eide, dersom nominasjonskomiteen ønsker det. Barth Eide bekrefter at han vil godta plassen.

Leder i Oslo AP, Frode Jacobsen, skriver på Facebook at han er villig til å si fra seg tredjeplassen på Oslo APs nominasjonsliste, og gi den til Espen Barth Eide.

– Så dersom det kan bidra til at partiet og nominasjonskomiteen oppnår en samlende løsning, med Espen på tredjeplass og meg sjøl på femteplass, er jeg villig til det. Jeg mener femteplassen er en sikker plass. Vi må ha trua på at et samlet og sterkt Oslo Ap kan få minst fem faste representanter, skriver Jacobsen.

Den tidligere utenriks- og forsvarsministeren Barth Eide ble overraskende utelatt fra de antatt sikre plassene på nominasjonslisten til Oslo Arbeiderparti.

Fylkeslaget har i dag fire stortingsrepresentanter, og Barth Eide ble tilbudt femteplass. Dette takket han nei til da det ikke var en sikker plass.

– Jeg kommer til å jobbe beinhardt for at vi får flest mulig kandidater inn, men slik det ser ut nå er dessverre ikke femteplassen en sikker plass, derfor valgte jeg å trekke meg ut, sa Barth Eide til VG den gang.

Til NTB bekrefter Barth Eide at han godtar tredjeplassen dersom han blir tilbudt den.

Han sier han er glad for at Jacobsen har tatt et grep som bidrar til at situasjonen blir løst.

– Det inspirerer meg veldig til å drive en målrettet valgkamp sammen med Frode og andre, sier Barth Eide til NTB.

I dag er han første nestleder for Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

STORTINGSREPRESENTANT: Espen Barth Eide er i dag en av Aps fire innvalgte til Stortinget fra Oslo. Foto: Tore Kristiansen

Til syvende og sist er det imidlertid opp til nominasjonskomiteen å avgjøre hvem som får hvilken plass på lista.

Per nå er listeforslaget sendt ut til partilagene og AUF som har frist til 16. november med å gi tilbakemelding på komiteen sitt forslag.

Leder for nominasjonskomiteen i Oslo Arbeiderparti, Tone Tellevik Dahl, sier til VG at de tar uttalelsene fra fylkeslederen til etterretning.

– Vi registrerer hva han kan tilby, så tar vi det med oss sammen med innspillene vi får fra lokallagene. Nå ligger saken ute hos dem, sier hun.

Publisert: 09.11.20 kl. 16:57

