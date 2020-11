RAMMES AV FRAVÆR: Elevene ved Oslos videregående skoler er langt mer borte fra skolen i år enn i fjor, viser tall VG har fått innsyn i. Her er Kongshavn skole på Ekeberg. Foto: Eiliv Frich Flydal, VG

Oslo-elever mye mer borte fra skolen - rektor med bønn til foreldre

Karantener, snufsefravær og hjemmeundervisning har ført til en kraftig økning i fraværet i Oslo-skolen, viser tall VG har fått innsyn i. Funnene bekymrer skoleforsker.

Fraværstallene for 18.000 elever ved 22 videregående skoler i Oslo som VG har fått innsyn i, viser en kraftig vekst i antall timer elever var borte fra klasserommet de første seks ukene etter skolestart i høst.

– Jeg faller lett ut av skolegangen når jeg sitter hjemme og jobber. På våren mistet jeg karakterer på det. Man får ikke den samme hjelpen. Oppfølgingen fra skolen har vært god, men det er en svekket undervisning. Man går rundt og er konstant bekymret for å havne i karantene, sier tredjeklassingen Julie Brandvoll (18) ved Kongshavn videregående skole i Oslo.

SPENT: Julie Brandvoll (18) ved Kongshavn videregående skole i Oslo er spent på eksamener neste år og studiemuligheter i Norge og utlandet. Foto: Eiliv Frich Flydal, VG

– Jeg håper ikke det svekker karakterene fram mot avsluttende eksamen neste sommer. Vi må bare bite tennene sammen gi alt, sier Brandvoll, som også sitter i skolens driftsstyre.

Hun beskriver tiden hjemme fra skolen som «ubehagelig» og har allerede mistet over ti prosent av undervisningsdagene på skolen dette halvåret: En uke karantene på grunn av smitte ved skolen og en uke lett forkjølelse der hun måtte holde seg hjemme.

Siden august har skoleelever fått beskjed om å ikke møte på skolen dersom de har milde luftveisinfeksjoner eller feber. De trenger ikke legeattest og foreldre eller elever over 18 år kan skrive egenmelding til skolen.

Her er noen av funnene i VGs kartlegging, som inkluderer alle former for registrert fravær, også hjemmeundervisning, i Oslo-skolen:

Tre videregående skoler har over 80 prosent økning i det registrerte fraværet.

Det registrerte fraværet har steget kraftig på tvers av byen og har totalt økt med 42 prosent.

En rektor forteller om underrapportering av fravær på skolen.

Tallene for uke 34 til uke 39 er hentet fra Utdanningsetatens systemer. VGs kartlegging er første gang pandemi-fraværet i hovedstaden blir sammenstilt, regnet på og offentliggjort.

De inkluderer elever med «snufsefravær»: Milde symptomer som kan være corona-infeksjon gjør at de ikke får gå på skolen, men de er friske nok til å gjøre skoleoppgaver hjemme.

– Jeg merker ikke så stor forskjell på skolen, men hjemmeundervisningen var kjip, og det krevde mye disiplin. Jeg hadde nok hatt bedre karakterer uten nedstengningen, sier Sondre Sanstøl (17), som går i andre klasse ved Kongshavn og sitter i driftsstyret.

SAVNER SKOLEN: Julie Brandvoll (18) og Sondre Sanstøl (17) foretrekker å være skolen for å lære. Både de og medelever stiller i rosa for å markere kampen mot kreft denne oktoberdagen. Foto: Eiliv Frich Flydal, VG

Slik har VG kartlagt fraværet i Oslos videregående skoler I slutten av oktober begjærte VG innsyn i fraværstall hos Utdanningsetaten, registrert ved Oslos videregående skoler for uke 34 til midten av oktober for 2018, 2019 og i år. Tallene er registrert av lærere og skoleledere ved skolene. Utdanningsetaten mener de bare kan bare gi innsyn i spesifikke og sammenlignbare fraværstall i fjor og i år og bare fram til uke 39, som var uken før høstferien. I dataene inngår alle fraværskategorier, som «dokumentert», «legeerklæring», «legitimert», «udokumentert», «annen avtalt opplæring» og «egenmeldt sykefravær» (ny 2020). Disse dataene har VG regnet videre på for å kartlegge det økte fraværet i Oslo-skolen. Når snufsefravær, der elevene kan gjøre skoleoppgaver eller delta i undervisning tross milde symptomer som – kan – være corona-infeksjon, skal koden «annen avtalt opplæring» brukes. Det samme gjelder ved karantene. 42 prosent økning er medianen. Gjennomsnittlig økning er 35,75 prosent. VGs kartlegging er første gang fraværstallene under pandemien i høst for 18.000 elever i videregående skole i Oslo blir sammenstilt, regnet på og offentliggjort. Vis mer

Bekymret skoleforsker

Utviklingen vekker oppsikt hos en av Norges fremste forskere på videregående og høyere utdanning.

– Det er bekymringsverdig med så høy økning i fraværet. Elevene har jo ikke rett på undervisning når de melder seg syke, og vi vet fra forskningen at elever klarer seg bedre jo mer de er på skolen. Tallene VG presenterer nå er fersk kunnskap, og det er ekstremt viktig at man lærer raskt av dem for å lage de beste løsningene på sikt for elevene, sier Astrid Marie Jorde Sandsør ved Institutt for spesialpedagogikk på Universitetet i Oslo.

Etter «egenmeldt sykefravær» er «annen avtalt opplæring» den mest brukte fraværskoden. Det viser at mange elever har gjort skoleoppgaver hjemmefra under pandemien.

Sandsør understreker at skolene må innstille seg på at pandemien kan vare lenge og at hjemmeundervisning har svakheter.

– Flere studier har vist at hjemmeundervisning i hovedsak fører til tapt læring i grunnskolen, særlig for elever med svak sosioøkonomisk bakgrunn. Det er grunn til å tro at dette også vil være tilfellet for videregående. Skolene må finne måter å kompensere for tapt undervisning for elever, både under coronaepidemien og i etterkant.

– Situasjonen med en blanding av karantener, hjemmeundervisning og høyt fravær har særlig store konsekvenser for elever på slutten av ungdomsskolen og videregående skole. Karakterene de får neste sommer er med på vitnemålet og påvirker mulighetene til utdanning og karriere senere i livet, sier Sandsør.

– Lærerne i spagat

Elvebakken videregående er Oslos største med 1433 elever.

– Lærerne er i en spagat når de samtidig skal undervise elever som er hjemme og i klasserommet. Det handler hele tiden om å finne balansen mellom hva lærerne makter og hva elevene har behov for, sier rektor Camilla Hauren Leirvik til VG.

– Det er viktig at elevene får være på skolen, understreker Leirvik.

les også Elever med to karantener: Krevende med liten plass og søsken som løper rundt

Underrapportering av fravær

Ledelsen i Utdanningsetaten har fått oversendt en kopi av dataene VG fikk innsyn i.

- Kartleggingen fram til uke 40 viser at fraværet har økt. Det er variasjoner mellom skoler, sier områdedirektør for Oslos videregående skoler i Utdanningsetaten, Pål Riis, til VG.

Fire skoler har registrert - mindre - fravær enn i samme periode i fjor.

Rektor ved H20 (Hersleb videregående) svarer følgende på spørsmål om hvorfor skolens fraværstall i år er vesentlig lavere enn på samme tid i fjor:

– Ja, dette tallet er nok litt misvisende. Her skyldes dette hovedsakelig underrapportering fra vår side i fraværssystemet. Fraværet er stort og det er veldig krevende i disse tider for elevene, særlig motivasjonen. Det er ulikt om elever er selvregulerende og om de har gode arbeidsmuligheter hjemme. Det er viktig for elevene å ha et fast tidspunkt å stå opp, møte en lærer på skolen og lærere har en stor rolle i livet til mange av elevene våre, sier Astrid Grytte til VG.

– Problemene forsterkes for de elevene som har mange utfordringer i livet sitt, som hjemmeforhold. Fravær i Oslo-skolen har vært en utfordring i mange år og det blir ikke enklere nå. Lavt fravær er viktig for å fullføre skolen, sier Grytte.

Dermed er det totale fraværet ved Oslo-skolene høyere enn det som fremkommer i tallene fra Utdanningsetaten.

Rektor med bønn

En av skolene med kraftigst stigning i registrert fravær er Kongshavn på Ekeberg. Skolen har 530 elever fra hele byen og registrerte 82 prosent økning i fravær fra klasserommet de første seks ukene etter oppstart i slutten av august.

Rektor Knut Jørgen Kopperud understreker at elevene er flinke til å følge reglene om å bli hjemme når de har luftveisinfeksjoner og at fraværet føres nøye. En del elever har gjort skoleoppgaver eller innleveringer hjemmefra.

Han har en sterk oppfordring til alle foreldre med barn i videregående skole:

– Når elevene blir 18 år og går i 3. klasse forsvinner skolens opplysningsplikt til foresatte og de kan dokumentere fraværet selv. Min bønn er at foreldrene fortsetter å følge opp fraværet til barna, selv om de er blitt myndige. De fleste som er i trøbbel med fravær går i 3. klasse og skal jo avslutte skolegangen til våren, sier Kopperud til VG.

REKTOR: Knut Jørgen Kopperud, rektor ved Kongshavn videregående skole i Oslo. Foto: Eiliv Frich Flydal, VG

Den kraftige veksten i fraværet overrasker heller ikke de to elevene ved skolen som møter VG.

– De fleste elevene er flinke til å møte på skolen, men det er nok noen utnytter den nye fraværsregelen litt, når det er lettere å få gyldig fravær uten dokumentasjon fra lege, sier Sanstøl.

les også Oslo-elever hadde over 18.000 dager i karantene på seks uker

Fravær i vest

Det har vært forholdsvis få karantener på vestkantskolene i hovedstaden, men økningen i fravær rammer også der. Oslo Handelsgymnasium hadde en økning på 68 prosent i fravær fra klasserommet de seks første ukene i år sammenlignet med i fjor. En god del av dem har deltatt i undervisningen via pc eller med egne innleveringer hjemmefra, forklarer rektor Camilla K. Mehl til VG.

HANDELSGYM: Oslo handelsgymnasium (OHG) ligger ved Solli plass og Slottet i Oslo. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Vi har oppfordret elever sterkt om å holde seg borte ved sykdom. Og det er svært viktig at elever fortsetter å følge den oppfordringen, sier Mehl til VG.

– Det er veldig arbeidskrevende å registrere så nøye som vi har gjort, men det gjør også at når det oppstår smitte blant elever ved Oslo Handelsgymnasium, så blir det få medelever som må i karantene, sier Mehl.

