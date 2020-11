VAKTBIKKJE: Ivar Ringen og de andre 3500 medlemmene i facebook-gruppen vil både ta vare på og kjempe for at Lillehammerfjellet ikke blir som Sjusjøen og Hafjell. Dette bildet er fra toppen av Nevelfjell – 1080 meter over havet Foto: Privat

Ivar (72) samler tusenvis i kampen for fjell- og uberørt natur

LILLEHAMMER (VG) Sjusjøen og Hafjell er to av Norges tettest utbygde hytteområder. Men i nabokommunen Lillehammer har tusenvis av ivrige naturvernere slått seg sammen for å ikke lide samme skjebne.

Siden april i år har over 3500 meldt seg inn Facebook-gruppen «Gropmarkas Venner- Lillehammerfjellet». Et område som ligger midt imellom nettopp Sjusjøen og Hafjell.

– Vi er både en interesseorganisasjon og ei vaktbikkje, sier Ivar Ringen.

Han er initiativtager til den populære og svært aktive Facebook-gruppen.

– Interessen og engasjementet er stort for markagrense i Gropmarka, byggegrense i fjellet og bærekraftig hyttebygging på Nordseter der Lillehammer kommune går foran og viser vei. Det er ikke noe mål å være størst på hytter i Norge, fortsetter Ringen, og peker på stikkord som arealbruk, minimalt terrenginngrep og vegetasjon.

For i «Gropmarkas Venner- Lillehammerfjellet» er det ikke bare snakk om å gå på tur sammen, arrangere dugnader og ha det hyggelig.

IKKE SLIK: «Gropmarkas Venner- Lillehammerfjellet» vil ikke ha det slik som i Hafjell i nabokommunen Øyer. Foto: Geir Olsen / GO-mediene

– Vi skal også påvirke Lillehammers politikere til å tenke annerledes, og det tror jeg vi skal klare.

Kravene, som gruppen stiller, er klare: Gropmarka er et stort friluftsområde på 40.000 mål som ligger vest for Nordseter og ned mot nordre del av Lillehammer. Området må skjermes mot vei og hyttebygging. Her vil gruppen ha en markagrense etter mønster av Oslo-marka. På Lillehammerfjellet vil den ha en fjellgrense som gjør at områdets særpreg og kulturlandskap ikke skjemmes av påtrengende hytteutbygging.

ELLER SLIK: Gropmarkas Venner vil heller ikke ha det slik som det er på Sjusjøen i den andre nabokommunen, Ringsaker. Foto: Geir Olsen

– Mange har følelser for Gropmarka. Den er veien hjem fra fjellet, Lillehammerfjellet. Vi vil at det fortsatt skal være mulig å gå fra Nordseter og ned til byen uten å måtte ta av seg skiene. Vi vil også ha en forskjønning av fjellområdene rundt Nordseter. Men man trenger jo ikke å tapetsere fjellet med hytter til mellom fem og åtte millioner kroner av den grunn. Vi vil ta vare på vår egenart, på Lillehammers egenart. Men det haster. Det er nå eller aldri, fortsetter Ringen.

For han har det vært viktig at «Gropmarkas Venner- Lillehammerfjellet» skal være et forum for vanlige lillehamringer, for folk som har et nært og ektefølt forhold til marka og fjellet rundt byen.

– For å beholde vår integritet, bestemte vi at ingen som fronter gruppen skal ha politisk tilhørighet, være grunneiere eller hytteeiere i området. Men det er ingen ulempe om du har ski og fjellstøvler. Kravet for å bli medlem er at folk må vite hvor Gropmarka og Nordseter ligger. Folk må vite at det er ikke gitt at dette flotte området kommer til å være slik det er nå til evig tid. Jeg tror vi traff en nerve blant lillehamringene.

MEN SLIK: Derimot vil «Gropmarkas Venner- Lillehammerfjellet» gjerne beholde landskapet slik som på dette bildet. Det er tatt ved Melsjøen i Lillehammerfjellet. Her er hyttebebyggelsen spredt og ruver ikke i terrenget. Foto: Jørn Pettersen/VG

Ivar Ringen opplever at «Gropmarkas Venner- Lillehammerfjellet» er i ferd med å bli en aktør som blir lyttet til i de politiske korridorene på Lillehammer. Det har han kanskje rett i. For som avisen GDs kommentator Jostein Hernæs skriver om den voksende facebook-gruppen:

– I skyggen av debatt om kommuneøkonomi, styring, sturing og akkedering om hva som er klok og god kommuneledelse, har en mer stillfaren samfunnsaktør vokst seg stor, fremholder kommentatoren og avslutter slik:

– Heldig er den natur som har slike venner!

DUGNADSGJENG: Gropmarkas Venner har også vært på dugnad i området sitt. Stående fra venstre bak; Gyda Austin, Ole Jørgen Lind, Svein Håveødegård, Svein Andresen, Randi Mathisen, Guri Kirkerud og Espen Granli. Rundt bordet fra venstre; Ola Johs Høglien, Harald Hammerø, Anita Berger, Tord Einar Smestad, Sveinung Bakken og Kjell Rindal. Foto: Privat

Ordfører i Lillehammer, Ingunn Trosholmen (Ap) synes det er positivt at så mange engasjerer seg i en gruppe som denne,

– Samtidig er det tverrpolitisk vilje til å verne Gropmarka. Det er heller ingen planer om å bygge ut Lillehammer-fjellet slik det er gjort i Hafjell og på Sjusjøen, sier hun til VG.

Publisert: 02.11.20 kl. 12:38

