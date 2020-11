ALVORSPREGET: Marianne Stenberg, bestyrer ved sykehjemmet Villa Skaar Valstad, frykter for at de skal miste enda flere av de eldre beboerne til viruset. Mandag døde én av de smittede ved sykehjemmet. Foto: Terje Bringedal

Marerittet ble virkelighet for sykehjemmet: − En fæl påminnelse om hvor galt det kan gå

De ansatte på sykehjemmet gjorde alt som de skulle. Likevel ble 19 av 23 beboere og 13 ansatte smittet samtidig - uten symptomer.

– Dette er et virkelig mareritt å stå i. Vi har hele veien fulgt nøye med på eventuelle symptomer hos ansatte og beboere, nettopp fordi det er dette vi har vært redde for at skal skje, sier Marianne Stenberg, bestyrer ved sykehjemmet Villa Skaar Valstad til VG.

Tirsdag kveld ble det kjent at 19 av 23 beboere ved sykehjemmet i Eidsvoll har testet positivt på coronaviruset. Samtidig har 13 ansatte ved sykehjemmet også testet positivt.

Mandag døde en av de smittede beboerne. Sammen har de en snittalder på 78 år.

Smitten ble først oppdaget etter at en ansatt testet positivt. Den ansatte hadde ikke vært på jobb med symptomer, og isolerte og testet seg umiddelbart etter mistanke om smitte.

Ikke én eneste av de smittede beboerne hadde tegn til symptomer på viruset da de positive prøvene ble kjent.

Dette bekymrer kommuneoverlegen.

– Dette er sårbare individer som man gjør alt man kan for å beskytte, men det har har vist seg å være kjempevanskelig med et virus som overføres før man får symptomer, sier kommuneoverlege Carl Magnus Jensen.

– Vi må forberede oss på at det kan bli enda mer alvorlig.

– Har smittet voldsomt

VG møter bestyrer Stenberg i døråpningen til det nå stengte sykehjemmet. Hun er ikledd fullt smittevernutstyr.

Stenberg forteller at de nå står midt i marerittet til alle sykehjem i dag, og kaller det en fortvilet situasjon med mange ansatte i karantene, syke beboere og et strengt smittevernregime.

ISOLERES: Alle beboerne ved Villa Skaar Valstad sitter nå isolert på hvert sitt rom på sykehjemmet etter virusutbruddet ble kjent. Marianne Stenberg forteller at det er utfordrerne å forklare situasjonen for mange av de eldre. Foto: Terje Bringedal

– Vi var jo egentlig godt forberedt, både i henhold til rutiner, forebyggende tiltak, utstyr og alt. Men allikevel fikk vi det inn. Og det har jo smittet voldsomt, sier Stenberg.

Hun ble overrasket da så mange testet positivt samtidig.

– I og med at hverken ansatte eller beboere har hatt symptomer, så har vi ikke mistenkt noe, sier bestyreren.

Nå har imidlertid flere begynt å bli dårlige. Hennes største bekymring akkurat nå er at tilstanden til noen av de eldre forverres og at de skal miste flere.

– Nå ser vi mer hoste, mer verking i kroppen og redusert matlyst hos beboerne, forteller Stenberg, som har vært sykepleier og bestyrer i flere år.

Testet 70 personer på én dag

Kommuneoverlege Jensen fikk beskjed om smitten til den ansatte på sykehjemmet på formiddagen 4. november. I løpet av dagen testet ytterligere to ansatte ved samme sykehjem positivt.

– Det var ikke erkjent noe utbrudd eller problematisk enda ved situasjonen da, forklarer kommuneoverlegen.

Han besluttet likevel umiddelbart å teste alle ansatte og beboere ved Villa Skaar Valstad. På én dag testet de 70 stykker.

De påfølgende dagene kommer de triste nyhetene. Et titall antall beboere tester positivt, i tillegg til flere ansatte. Han mener det vanskelig å si hvor lenge det kan ha vært smitte på sykehjemmet før det ble avdekket.

Onsdag 11. november er det totalt 32 ansatte og beboere som er smittet på sykehjemmet.

– Nye tilfeller kan fortsatt dukke opp grunnet inkubasjonstiden til viruset, forklarer kommuneoverlegen.

Nytt sykehjem rammet

Etter smitten på sykehjemmet ble avdekket, satt kommunen i gang med smittesporing av nærkontakter.

Da oppdages det at personale ved det private sykehjemmet Villa Skaar Valstad, også har jobbet ved to andre kommunale institusjoner under smitteførende periode.

Ansatte og beboere ved disse institusjonene ble raskt satt i karantene og testet.

– Nå har det blitt påvist ytterligere to smittede pasienter og én ansatt ved det ene kommunale sykehjemmet, Vilberg helsetun. Det er et stort sykehjem med cirka 110 beboere, forteller kommuneoverlege Jensen.

Jensen påpeker at ingen av de ansatte eller beboere ved den andre kommunale institusjonen, Pålsjordet bokollektiv, som har blitt smittet.

Han understreker at smitteutbruddet rett og slett kan handle om uflaks, og frykter at helsepersonell skal vegre seg for å teste seg dersom vi blir for opptatt av å legge skylden på noe eller noen.

– Mitt inntrykk er at sykehjemmene hele veien har hatt gode rutiner. Likevel har de fått smitte inn på sykehjemmet. Det kan skje alle, sier Jensen.

FRYKTER SPREDNING: Kommuneoverlege i Eidsvoll kommune, Carl Magnus Jensen, sier at den største bekymringen nå er hvorvidt de klarer å begrense smitten som har kommet til det store sykehjemmet i kommunen. Foto: Terje Bringedal

Frykter ny virusvariant

Administrerende direktør i Villa Skaar, Richard Skaar Thorsrud, forteller at de ansatte i perioder har brukt munnbind helt siden pandemien brøt ut.

– All besøk på hjemmene våre har vært med munnbind siden mars, forklarer han.

Like før smitten på sykehjemmene ble avdekket forrige uke, ble det i beredskapsgruppen i Villa Skaar besluttet at alle ansatte på alle våre hjem skulle bruke munnbind, forklarer Thorsrud til VG.

Kommuneoverlegen tror imidlertid ikke at det er bruken eller ikke bruken av munnbind som er avgjørende her.

Han mener det er vanskelig å forklare hvordan smitten har kommet inn og spredt seg så fort.

– Det kan ha en sammenheng med at man er flink til å ha smittevernrutiner som beskytter pasientene, men ikke nødvendigvis har samme oppmerksomhet innad i personalgrupper, forklarer Jensen.

– Men det kan også være snakk om en virusvariant som er veldig smittsom og raskt overføres, samt at eldre personer har atypiske symptomer som gjør det vanskelig å oppdage.

FØLGER OPP: Administrerende direktør i Villa Skaar, Richard Skaar Thorsrud, arbeider tett med sine ansatte på de ulike sykehjemmene han drifter. Her sammen med faglig leder, Aleksandra Saran. Foto: Terje Bringedal

Jensen har nå kontaktet Folkehelseinstituttet for at de skal se nærmere på utbruddet ved sykehjemmet.

Foreløpig er det vanskelig for han å vurdere hva som kan ha blitt gjort annerledes for å hindre et utbrudd.

– Nå må vi huske på å minne hverandre på godt smittevern overfor pasienter, men også blant ansatte. Jeg tror vi ble litt fintet ut av en sommer der den eneste konsekvensen for nordmenn var at vi dro til Nordmøre i stede for Nice.

– Det er en fæl påminnelse om hvor galt det kan gå.

