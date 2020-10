VIL HAR BRÅSTOPP: Ap-leder Jonas Gahr Støre og SV-leder Audun Lysbakken lover å sette taxi-bremsene på. Foto: Tore Kristiansen

Støre og Lysbakken vil stanse Uber og taxifrislipp

OSLO S (VG) Søndag starter Uber opp sin ordinære virksomhet igjen og regjeringen liberaliserer taxi-markedet. To menn dro til Oslo S fredag - for å si at det skal de stoppe.

– Dette er det verste vår næring har vært utsatt for. Jeg frykter virkelig at jeg og mine kollegaer vil minste inntektsgrunnlaget vårt, sier Anne Hove.

Hun kjenner taxibransjen både som sjåfør og tillitsvalgt i Oslo Taxi:

– Jeg har vært drosjesjåfør i 34 år og tror dette kan ramme sjåførene og det seriøse selskapene hardt, sier hun.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og SV-leder Audun Lysbakken møtte henne og en rekke drosjesjåfører fredag ettermiddag.

– La det være helt klart, dette taxifrislippet og gjenåpningen for Uber og andre, kommer vi til å stanse hvis vi får regjeringsflertall neste høst. Det er en naiv reform trumfet gjennom av en markedsfundamentalistisk regjering, som vil gjøre det veldig mye vanskeligere å kunne leve av å kjøre drosje i Norge, sier Lysbakken.

– Enige

– Det er Ap og SV helt enige om. Vi skal sørge for at denne bransjen ikke fylles opp av useriøse aktører som tar livsgrunnlaget vekk fra dere som driver i godt drevne drosjeselskaper i dag. Vi skal fikse dette når vi kommer i regjering, sier Støre. Årsaken til samlingen ved drosjeholdeplassen syd for Oslo S, er regjeringen fra 1. november iverksetter sin liberalisering av taximarkedet i Norge:

Fra søndag innføres et system hvor alle som har hatt førerkort i klasse B i to år kan søke og få løyve til å drive persontransport mot vederlag, hvis man registrerer bilen som drosjebil.

I tillegg innføres krav til å kunne førstehjelp og kunnskap om å transportere sårbare grupper.

Den andre store endringen er at alle drosjesjåfører i dag må være tilknyttet en drosjesentral. Den plikten fjernes og erstattes av en plikt til å loggføre alle drosjeturer.

Uber har varslet at de fra mandag igjen vil tilby sine ordinære tjenester, i tillegg til den løyvepliktige tjenesten Uber Black.

TAXI, TAXI: Ap-leder Jonas Gahr Støre (f.f.v.) og SV-leder Audun Lysbakken gjennomførte en meters samtale- og bildeavtand med Anne Hove, Oslo Taxi (f.f.h.), Jarle Kanaris, Bytaxi, Harjit Singh Norges Taxi, Nadim Malik, Oslo Taxi, Abdi Mohamed, Nedre Romerike Taxi og Arthur Andersen, Bytaxi. Foto: Tore Kristiansen

Jarle Kanaris kom fra Oslo Taxi, men driver nå Bytaxi. Han forklarer hvorfor det blir krise.

– Når alle kan få få løyve, så vil det bli mye tøffere å få turer for sjåførene. Det vil gå ut over dagens drosjeselskaper og sjåfører, som sliter nok som det er med å tjene nok til livets opphold, spesielt i disse covidtider, hvor vår drosjeomsetning har falt med 60 prosent.

Han legger til:

– De som kommer inn i dette markedet, vil ta toppene; de vil kjøre når det er mye å gjøre, spesielt i helgene. Det er de toppene de faste drosjesjåførene er helt avhengige av. Vi risikerer at denne liberaliseringen vil ødelegge en seriøs bransje fullstendig, ved at useriøse aktører kommer inn og dumper prisene.

– Varsler dumping av priser

– Det tjener forbrukerne på?

– Ja, på kort sikt, men når de seriøse presses ut, som Oslo Taxi, til fordel for nye useriøse aktører, trolig flere utenlandskbaserte som ikke betaler skatt i Norge, da kommer prisene etterhvert til å stige igjen, etter at de i en første fase vil dumpe prisene for å komme inn i markedet.

– Allerede i dag sitter vi i bilene stort sett hele dagen for å vente på kunder. Det sier seg selv at det da vil gå fra vondt til verre, når nesten hvem som helst kan få tillatelse til å kjøre drosje fremover, sier drosjesjåfør Harjit Singh i Norges Taxi.

Støre sier de frykter det verste.

– Drosjenæringen, spesielt her i Oslo var i uorden, med mange skattesaker mot useriøse aktører. Så har det blitt mer orden gjennom at en del aktører har drevet seriøst over mange år. Nå risikerer vi at dette bildet forverres kraftig, hvor man skaper et drosjemarked med arbeidsplasser som ikke gir en lønn man kan leve av.

Han legger til:

– Regjeringen ønsker Uber velkommen til Norge. Uber, som er et foretak uten fast ansatte, er uten kontrollerbare inntekter, har privatsjåfører som unndrar inntekter fra beskatning. Vi ønsker i stedet et taxitjeneste over hele landet, som skal sikre at vanlige folk, syke og barn skal ha en trygg og god taxitjeneste når de trenger det.

– Hareide har arvet

Støre sier det er to ting de vil stanse:

– Vi vil gjeninnføre krav om at selskapene skal en drosjesentral og det skal være taksameter i bilene. At løyvene gis på ti år, kan vi trolig ikke gjøre noe med. Dette er ordninger vi vil endre når vi kommer i regjering. Jeg tror dette regjeringen nå gjør, er noe samferdselsminister Hareide har arvet fra en regjering hvor Frp var med, som han egentlig ikke er veldig for.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) er ydmyk, men tror de er på rett vei.

– Dette er en sak hvor det er reell uenighet mellom de fire borgerlige partiene og venstresiden; derfor overrasker ikke disse innvendingene meg.

– Det er alltid krevende med endringer

Han sier endringene må til, men gir Støre litt rett i arve-beskrivelsen.

– Det er riktig at dette er noe jeg har arvet, fra partier som er mer engasjert i at denne reformen gjennomføres, enn det jeg har vært, men endringer måtte til fordi EU har påpekt at dagens regelverk er i strid med EØS-avtalen.

– Dere anklages for å ødelegge en veldrevet bransje?

– Det er alltid krevende med endringer og jeg tror det er et litt for mørkt bilde som drosjeselskapene nå tegner. Det er behov for nytenkning og nye digitale løsninger og vi vil ikke fjerne taksameteret før de er på plass. Vi er opptatt av at vi skal ivareta sikkerheten til passasjerene, sier Hareide.

Han understreker at det vil bli stilt fagkompetansekrav for å få kjøreseddel, av hensyn til passasjerer med nedsatt funksjonsevne, barn og eldre.

VG har sendt en skriftlig henvendelse til Ubers kommunikasjonsavdeling og referert til kritikken som reises i saken. VG har så langt ikke fått svar.

