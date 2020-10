BILLIG: Det gule huset midt i bildet ble lagt ut på markedet for 75.000 kroner. Nå er det solgt for 200.000 kroner. Foto: Fjordane Eiendomsmegling.

Vill budrunde om falleferdig hus

Interessen var enorm da det nedslitte huset i Høyanger ble lagt ut for salg for 75.000 kroner. Nå er det solgt for det tredobbelte.

Nå nettopp

Ifølge avisen Firda deltok 86 personer i budrunden etter at boligen ble annonsert for en måned siden. Den store interessen drev prisen kraftig opp.

– Huset ble solgt for 220.000 kroner, seier eiendomsmegler Ole Rune Døskeland i Fjordane Eiendomsmegling til avisen.

Han sier at huset i Høyanger er i dårlig forfatning, og at det forklarer den lave prisen.

les også Mangler bad og dusj – solgt etter 20 timer lang budrunde

Ifølge salgsoppgaven er boligen fra 50-tallet sterkt nedslitt og vedlikeholdsmessig forsømt. Den har fuktskader og soppvekst, og uteområdet er heller ingen pryd.

Huset var et dødsbo og ble solgt av en bank.

les også Ekspertens oppussingstips: Dette kan du gjøre selv – og disse feilene bør du unngå

Døskeland beskriver interessen for huset som uvanlig stor.

– Det gikk for en utrolig bra pris. Kanskje litt overraskende fordi det er så mye å gjøre med både tomten og huset, sier han.

Til VG sier Døskeland at boligen var i svært dårlig forfatning.

– Det må gjøres en stor jobb for å gjøre huset beboelig, sier han.

Ifølge lokalavisen ligger huset på en fjellhylle over veien til boligen, og har bare tilkomst via en smal trapp. Også den må repareres.

Salget i Høyanger står i skarp kontrast til situasjonen i Oslo. Nylig ble et «rivningsobjekt» på Grorud solgt for 2,4 millioner kroner. Over hundre personer var på visning før den 34 kvadratmeter store leiligheten ble solgt.

Publisert: 31.10.20 kl. 22:27

Mer om Høyanger