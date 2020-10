HELSETOPP: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad, her i NRKs lokaler etter en Dagsnytt 18-sending i juni. Foto: Krister Sørbø, VG

FHI: Tviler på at det er influensa i Norge nå

Strenge coronatiltak får æren for at det trolig ikke er påvist influensa i landet denne sesongen.

– For første gang på mange år er det ikke påvist influensavirus gjennom mesteparten av perioden siden mai, og heller ikke i den nye sesongens første to uker, skriver Folkehelseinstituttet i sin ukesrapport for influensasesongen.

I forrige uke ble det ikke påvist ett eneste tilfelle av influensa i landet. 2275 personer ble den uken tester for influensavirus. Uken før ble det påvist tre tilfeller, men det skal være usikkerhet rundt disse resultatene. To av prøvene er etter nærmere undersøkelser ansett som usannsynlige, mens det tredje tilfelle ikke har latt seg bekrefte på ny.

– Det er dermed fremdeles uvisst om det har forekommet influensa i landet denne sesongen, konkluderer instituttet.

Gunstig effekt av coronatiltak

Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, mener dette skyldes coronatiltakene som er innført i Norge.

– Dette er en av de gunstige effektene av at vi har smitteverntiltak i Norge, det at andre infeksjonssykdommer også blir borte eller faller. Det har vi sett på veldig mange infeksjonssykdommer, folk er veldig lite forkjølet, sier han til VG.

Han opplyser at sykefraværet for luftveisinfeksjon er lavt i Norge, og at det knapt har vært influensadødsfall i Norge.

– Det er å begrense influensa og forkjølelse ser ut til å lykkes. Det er viktig for oss for da slipper vi å teste veldig mange som ikke har covid-19. Av 100.000 som tester seg, har under to prosent covid-19. Jo færre som har forkjølelse, jo færre trenger å teste seg, sier han.

Kan bli mer fremover

Verdens helseorganisasjon (WHO) rapporterte også denne uken at influensaaktiviteten verden over er lavere enn forventet. De fleste land har kun sporadiske eller ingen påvisninger av influensavirus. Også WHO mener at coronatiltak verden over er en årsak til dette.

Nakstad sier at vi må påregne at vi vil se mer influensa, covid-19 og forkjølelse i ukene og månedene som kommer, fordi det er vinter i Europa.

– I vinterhalvåret er vi mer innendørs og da vil det være lettere å overføre denne typen smitte til andre. Det blir spennende å se hvordan dette blir utover vinteren, sier han.

Nær 400.000 vaksinert

Frem til onsdag hadde 379.576 personer blitt vaksinert for influensasykdom, nær 270.000 av disse er over 65 år.

VAKSINERER: 1,9 millioner nordmenn er i målgruppen for influensavaksine, men det er kun 1,5 millioner doser tilgjengelig. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

FHI har anslått at Norge har 1,5 millioner tilgjengelige doser av årets influensavaksine. Samtidig regner de med at målgruppen – som inkluderer helsepersonell og personer i risikogruppen – utgjør omtrent 1,9 millioner mennesker.

Det er dermed ikke nok vaksiner til alle som er i målgruppen. Flere steder har det allerede blitt rapportert om at lagrene snart er tomme.

– Vaksinen virker ikke mot corona i det hele tatt, men det alle land tenker er at de vil unngå at folk får begge deler - altså både influensa og coronavirus. Man er redde for at en samtidig bølge skal velte lasset og sprenge kapasiteten på helsevesenet, har rådgiver i FHI, Kjersti Rydland, tidligere uttalt til VG.

Publisert: 29.10.20 kl. 13:57

