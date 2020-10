Nakstad: − Situasjonen i mars var fire-fem ganger verre enn i dag

Regjeringen strammer grepet etter stadig økning i coronasmittede. Både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet avviser likevel at situasjonen er like dramatisk som i vår.

– Norge har ikke noen ny, nasjonal bølge nå, og situasjonen er mye mindre dramatisk enn i mars, presiserer Folkehelseinstituttet.

Smitten i Norge er økende, og tirsdag ble det kjent at det gjennom det siste døgnet aldri har vært registrert så mange smittede i landet på en dag siden pandemien startet. I Oslo ble det registrert 106 nye coronatilfeller, og nasjonalt hele 434 tilfeller, ifølge VGs coronaoversikt.

BEKYMRET: Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet sier situasjonen i dag ikke er like ille som i mars, men han er likevel bekymret. Foto: Heiko Junge

Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, sier at sitasjonen nå er bekymringsfull, men han presiserer likevel at smittebildet i Norge ikke er like dramatisk som det var i vår.

– Situasjonen midt i mars var nok en fire-fem ganger høyere når det gjelder smitte og innleggelser på sykehus. Men det er utviklingen som er bekymringsfull, ved at dette stiger hos oss såpass kraftig som det gjør. Det gjør at det er nå vi har muligheten til å snu det.

Grunn til bekymring

Nakstad sier at den økende smitten er en del av en trend man har sett den siste ukene, og han er ikke overrasket over det rekordhøye smittetallet tirsdag.

– Det et er ikke så overraskende at når det først begynner å stige, så øker den stigningen litt. Men det er ingen tvil om at vi nå har et smittenivå som er vesentlig høyere enn for en måned siden, sier han.

VISER ANTATT SMITTE NÅ OG I VÅR: Denne røde linjen på grafen viser et gjennomsnitt av påviste smittetilfeller i Norge, mens den blå linjen viser hva som er antatt antall smittede. Grafen viser dermed at FHI antar at det var betydelig flere smittede i vår enn man oppdaget, mens man nå oppdager langt flere og at antallet ukjente smittede er langt færre enn for et halvt år siden. Foto: Folkehelseinstituttet

Det er for å være føre var at regjeringen mandag innførte en rekke nye tiltak som gjelder for hele befolkningen. Blant dem er en anbefaling om at man ikke bør ha flere enn fem gjester hjemme, at man kun skal være 50 deltakere på private arrangement, og at alle bør reduserer antall mennesker de er i nærkontakt med.

– Det er ikke like dramatisk akkurat nå, for i mars testet vi kanskje bare en tiendedel av alle som var syke, nå tester og finner vi antakelig halvparten av dem, sier han til VG.

Var verre i vår

Folkehelseinstituttet presiser i sitt skriv til regjeringen som ligger til grunn for tiltakene at situasjonen er langt mindre dramatisk i dag enn den var i vår.

Folkehelseinstituttets Camilla Stoltenberg sier at det den gang var minst tre tusen importtilfeller som satte i gang en raskt voksende epidemi.

– Det er en fordel å være føre var. Vi må forebygge en situasjon i Norge som den vi ser i stadig flere europeiske land der de nå har en ny bølge med covid-19: antall innleggelser på sykehus øker, kapasiteten for intensivbehandling er under økende press og antall dødsfall øker, heter det i instituttets anbefalinger til regjeringen.

Økt smitte i Europa

Samtidig som smitten øker i Norge, opplever en rekke europeiske land stadig nye smitterekorder - noen av landene har en andre bølgene pågående for fullt. De siste 14 dagene har Polen registrert nær 130.000 nye smittede, Spania over 200.000 og Frankrike over 460.000 nysmittede, ifølge VGs coronaoversikt.

Nakstad sier at smitten i omkringliggende land også gjør at vi i Norge må gjøre grep for ikke å havne i samme situasjon.

– Venter vi nå en eller to eller tre uker, så kan vi være i en helt annen situasjon, og da er vi faktisk ikke så langt unna det vi var ved inngangen til mars måned, sier han.

Han minner om at da Norge ble stengt ned 12. mars i år, lå det kun 14 pasienter inne på norske sykehus. I dag er tallet på over 50.

Publisert: 27.10.20 kl. 11:53

