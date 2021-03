PÅ PAUSE: AstraZeneca-vaksinen er for tiden ikke i bruk i Norge. Foto: Nick Potts / PA Wire

AstraZeneca-mysteriet: FHI sender spørsmål til tusenvis av vaksinerte

Ved å stille spørsmål til over 100.000 nordmenn, håper FHI å komme nærmere et svar på hva som forårsaker de mistenkte alvorlige vaksinebivirkningene.

Vaksineringen med AstraZeneca ble stanset for to uker siden, etter rapporter om mistenkte alvorlige bivirkninger.

Fredag valgte FHI å forlenge pausen til etter påske, til den 15. april, fordi de mener de fortsatt ikke har nok data til å ta en beslutning.

Det er særlig tre ting FHI vil vite mer om:

Er det økt forekomst av kombinasjonen av blodpropper, blødninger og lavt antall blodplater blant dem som har fått AstraZeneca-vaksinen sammenlignet med uvaksinerte?

Hva er i så fall årsaken til en slik sammenheng?

Er det noen faktorer hos pasientene som kan ha medvirket til tilstanden slik som alder, kjønn eller annen underliggende sykdommer/tilstander?

Én av tingene de nå gjør for å finne ut av dette, er å sende ut spørsmål til flere tusen mennesker, som tidligere har vært med på større helseundersøkelser.

Det er epidemiolog Per Magnus som leder dette arbeidet.

– Vi spør over 100 000 mennesker hver 14. dag – da kan vi sammenligne folk som har fått den ene og den andre vaksinen, med dem som ikke har fått, sier han til VG.

Dette vil de spørre om

Det er to store helseundersøkelser i Norge – Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MOBA) og Den norske influensastudien (NorFlu).

– Der er det mange som har svart på spørreskjemaer siden i fjor. De følger vi. Og nå som vaksinasjonen har begynt, spør vi også om bivirkninger, forklarer han.

I disse helseundersøkelsene er det rundt 4000 til 5000 personer som har fått AstraZeneca, og det samme gjelder Pfizer, ifølge Magnus.

UNDERSØKER: FHIs Per Magnus samler inn bivirknings-data. Foto: Folkehelseinstituttet / Monica Kvaale

FHI jobber fortsatt med å diskutere akkurat hva de skal spørre om. Men de vil legge inn konkrete spørsmål som kan si noe om hvorvidt flere som har fått AstraZeneca-vaksinen har symptomer på det spesielle sykdomsforløpet – uten at de har blitt så alvorlig syke at det har blitt oppdaget ved at de har blitt lagt inn på sykehus.

Så kan dette kontrolleres opp mot hva de som har fått Pfizer, og de som ikke har fått vaksine, har svart.

– Man kan spørre om hudblødninger, neseblod, om du blør når du pusser tennene, eller om kvinner har kraftige menstruasjonsblødninger. Og så kan vi spørre åpent. Vi har spurt noen til nå, men ikke fått analysert dataene ordentlig. Etter påske vil vi begynne å få inn noe mer data.

Det er ikke påvist en direkte årsakssammenheng mellom AstraZeneca-vaksinen og de alvorlige sykdomstilfellene i Norge, men ekspertene som har undersøkt pasientene mener det er sannsynlig at vaksinen utløste en sjelden kombinasjon: blodpropp, blødninger og lavt antall blodplater.

Når FHI får inn mer data fra helseundersøkelsene, kan de også begynne å se på om det er noe de som rapporterer om eventuelle bivirkninger har til felles.

– Vi har bakgrunnsdata fra tidligere spørreskjemaer som har med tidligere sykdommer, utdanning, alder, kjønn, yrke, om de har vært eksponert for noe annet samtidig, sier han.

Vil sammenligne blodprøver

Deltagerne er personer som spørres jevnlig, og man kan se hvor stor prosentandel som har svart ja på konkrete spørsmål.

– Vi kan også kalle inn deltagere i helseundersøkelser til å ta flere blodprøver. I uken etter påske vil vi se om vi får kalt inn personer.

Det er noe blant annet sykehuset i Østfold allerede har begynt med.

– Kan det være for sent etter vaksinen er tatt hvis dere kaller inn etter påske?

– Du kan sjekke etter endringer i alle mulige proteiner, nivå av det – dermed kan man kanskje forstå hvilken mekanisme dette har vært. De forandringene kan være der selv om selve vaksinen ble tatt for flere uker siden. Hvis det skjer forandringer i stoffskifte kan man se det på endringer i arvestoff, og til og med metylering av DNA, sier Magnus.

DOSER: Glass med AstraZeneca-vaksinen. Foto: J.J. GUILLEN / EFE

Han sier FHI siden i fjor har innhentet blodprøver fra omtrent 10.000 deltagere i helseundersøkelsene for å måle forekomsten av antistoffer mot coronavirus.

– Disse prøvene er verdifulle som sammenligningsgrunnlag når vi nå tar nye prøver av dem som er blitt vaksinert.

Mens Norge har vaksinert 130.000 med AstraZeneca, og det er meldt om seks alvorlige tilfeller av denne typen mistenkte bivirkning, har Storbritannia satt 11 millioner doser og bare meldt om fem tilfeller av det alvorlige sykdomsforløpet.

Magnus sier man også kan se på om det er noe spesielt med Norge, og om det er en kofaktor som finnes her og ikke er like vanlig for eksempel der.

– Jeg tror man vil tenke på alt mulig, men det er veldig rart hvis det skulle være noe med genetikk å gjøre. Vi er ikke så forskjellige fra andre i nordeuropeiske land. Det kan være en annen eksponering – i teorien kan alt fra hva du spiser, hvilke medikamenter du bruker, ti hvilke andre infeksjoner som er i landskapet ha betydning.

