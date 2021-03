VAKSINEKRITIKK: Trygve Slagsvold Vedum mener at regjeringen burde takket ja til flere vaksiner gjennom Covax-samarbeidet. Foto: Line Møller

Mener Norge burde krevd 700.000 vaksinedoser til eget bruk

Senterpartiet mener at Norge burde sikret seg de knapt 700.000 vaksinedosene som skal sendes til helsearbeidere i fattige land. – Trippel dumt, sier utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF).

Av Eirik Røsvik

Før helgen kom nyheten fra bistandsavisen Development Today om at Norge har takket nei til knapt 700.000 vaksinedoser gjennom Covax-samarbeidet. Disse vaksinedosene skal sendes til fattige land.

Senterpartiet mener at vi heller burde brukt vaksinedosene i Norge.

– Det er mange som sliter veldig nå fordi Norge er nedstengt. Vi har vært kritiske til at regjeringens kun har basert seg på EU og det lave vaksinetempoet Norge har, sier Vedum.

Norges spesialutnevnte globale helseambassadør John-Arne Røttingen opplyser til VG at ingen EU-land har benyttet seg av Covax-opsjonen.

– Burde vi takket ja?

– Ja, vi mener jo det, sier Vedum.

Trygve Slagsvold Vedum har nå stilt et skriftlig spørsmål til Erna Solberg (H) der han ber henne svare på hvilke vurderinger regjeringen gjorde i saken.

VG har bedt Statsministerens kontor om en kommentar. De viser til Helsedepartementet, som foreløpig ikke har svart.

VIL HA FLERE: Vedum vil ha flere vaksinedoser til Norge. Foto: Helge Mikalsen

Knapt 700.000 doser

Regjeringen ble i februar informert av vaksinealliansen Gavi om at opsjonen på i alt 677.000 vaksinedoser var overført.

Men ifølge regjeringen er det ikke slik at Norge kunne fått så mange doser i februar uansett.

Første Covax-dose i Afrika ble satt den 1. mars, nesten tre måneder etter at den første dosen ble satt i Norge.

– Dersom vi hadde basert våre innkjøp på COVAX, kunne det potensielt forventes 230.000 COVAX-doser, nok til å vaksinere 115 000 mennesker, i løpet av første halvdel av 2021. Til sammenligning forventer vi å motta godt over 5 millioner doser i samme tidsperiode gjennom EU-avtalene, nok til å vaksinere over 3,3 millioner mennesker, skriver utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) i en e-post til VG.

Han understreker at Covax-opsjonen, som kostet vel 60 millioner kroner, er betalt gjennom bistandsbudsjettet.

KRITISK: Utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF). Foto: Stian Lysberg Solum

Moralsk riktig?

Norge har i tillegg en opsjon på 1,2 millioner doser gjennom Covax-samarbeidet som det er ventet at vi vil gi videre, men dette er ikke formelt avklart enda.

Trygve Slagsvold Vedum mener vi bør takke ja til også disse dosene, dersom man ikke har nok vaksiner i Norge på det tidspunktet.

Men han understreker at man forhåpentligvis får mindre og mindre behov for opsjonene, fordi det kommer flere vaksiner til Norge.

– Er det moralsk riktig å benytte den opsjonen, når vi ser at land i tredje verden er de som har aller færrest vaksiner?

– Vi mener at det er moralsk riktig å ha to tanker i hodet samtidig. At vi bidrar aktivt inn i internasjonalt vaksinesamarbeid, men at vi også bruker de rettighetene vi har til å sikre vår egen befolkning. Her hadde vi en opsjon på et tidspunkt der Norge ikke hadde vaksiner i det hele tatt og vi er fremdeles kommet veldig dårlig i gang, sier Vedum.

– Trippel dumt

Utviklingsminister Ulstein fra KrF er svært skuffet over Senterpartiets ønske om å ta disse vaksinene.

– Senterpartiet har tidligere vært en viktig alliert i kampen for solidaritet og internasjonal rettferdighet. Denne pandemien er en test på om vi står opp for de mest sårbare i de fattigste landene. Min oppfordring til Trygve Slagsvold Vedum er: Dropp vaksinenasjonalismen, og bli med oss i å bety en forskjell for flere enn de som har bostedsadresse i Norge, skriver han i en e-post til VG.

Han mener at dette ikke ville vært lurt, selv om man bare var opptatt av Norge.

Han sier at man må investere i den globale vaksinedekningen for å unngå at viruset sirkulerer og danner nye mutasjoner, som kan true effektiviteten av vaksinene.

– Senterpartiets forslag er trippel dumt: Det vil forlenge pandemien, det vil true den norske befolkning gjennom nye mutasjoner og den vil fortsatt gjøre stor skade på norsk økonomi og norske arbeidsplasser. I tillegg er det tvers gjennom usolidarisk, sier han.

FLEST: De aller fleste vaksinene som sendes ut gjennom Covax-samarbeidet er nå fra AstraZeneca. Foto: JOEL SAGET / AFP

Flest AstraZeneca-vaksiner

Norge ble i november i fjor kontaktet av vaksinealliansen Gavi med tilbud om kjøp av vaksinedoser fra tre produsenter: AstraZeneca, Sanofi/GSK og Pfizer/Biontech.

Men storparten av vaksinene som nå fordeles gjennom Covax-samarbeidet er fra AstraZeneca.

Bruken av denne vaksinen er foreløpig satt på pause i Norge.

– Hvorfor er det viktig for Senterpartiet å ha de dosene, hvis vi uansett ikke kan bruke de akkurat nå?

KRITISK: Utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF). Foto: Line Møller

– Det visste man heller ikke da man tok dette valget i november. Det er snakk om flere ulike vaksiner. Hvis det er en vaksine som ikke viser seg å kunne bruke, så er det uansett noe vi ikke kan ta partipolitisk ta stilling til. Hvilke vaksiner vi bruker må være 100 prosent opp til fagmyndighetene, sier Vedum.

VG har spurt Dag Inge Ulstein om det er moralsk riktig å sende doser til utviklingsland som vi selv er usikre på om vi ønsker å bruke til egne borgere.

Han sier at det er et «dilemma», men peker på at landene vil støtte seg på vurderinger fra Verdens helseorganisasjon og EUs legemiddelskontor (EMA) som konkluderer med at vaksinen er sikker og effektiv.

– I tillegg må landene gjøre en selvstendig og helhetlig vurdering av hvordan vaksinen bør brukes i deres nasjonale vaksinasjonsprogram, skriver han.

– Kunne disse vaksinene vært brukt i Norge?

– Nei, Norge har allerede fått tilgang til de samme vaksinene gjennom EUs innkjøpsordning. Det vil derfor bryte med forutsetningene i EU-samarbeidet å benytte disse opsjonene til den norske befolkningen, skriver Ulstein.