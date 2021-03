RÅD: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) har råd til studiesøkere som er usikre på hva de skal velge Foto: Hanna Bergfall Thevik

Studievalg: − Forsegler ikke skjebnen

«Studentminister» Henrik Asheim (H) er klar på hva han mener studiesøkere bør tenke på før søknadsfristen 15. april.

Av Ingvild Vik

Publisert: Nå nettopp

2020 ble et rekordår for antall søkere, og hvor mange som fikk plass, på høyere utdanning. Nå nærmer fristen for å søke for studieåret 2021/2022 seg.

VG tok en prat med Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) om hva han mener er viktig å tenke på når det store valget skal tas.

Lenger ned i saken kan du også se hele listen med studienyheter for neste år.

– Når man begynner å lete kan det være veldig lurt å finne et studie som passer med det du vil jobbe med, sier Asheim.

– Og så kan det være lurt å tenke på hva slags liv man vil ha – om man vil ha fleksibilitet, eller klare rammer. Det kan være veldig ulikt fra yrke til yrke.

Les også: Disse studiene er vanskeligst å komme inn på

– Hva kan det være lurt å satse på?

– Vi vet litt om hva vi kommer til å trenge av arbeidskraft i fremtiden. Vi vil trenge flere innenfor helsefag, som sykepleiere og leger. Velger man disse utdanningene er det stor sannsynlighet for at man vil få seg jobb. Vi trenger også arbeidskraft innenfor bygg- og ingeniørfag, og alt som innebærer å utvikle samfunnet videre, sier Asheim.

Foto: Hanna Bergfall Thevik

Han trekker også frem fagutdanningene som en trygg retning å velge for dem som har gått yrkesfag.

– Lurt å bruke tiden på utdanning

Asheim råder studiesøkere som ikke er helt sikre på hva de vil bli til å prøve å finne et studie de kan bygge videre på underveis.

– Finn et studie hvor du begynner generelt, for så å fordype deg når du finner ut hva du interesserer deg for.

Han legger til:

– Å begynne på en utdanning forsegler ikke skjebnen din. Du kan bygge videre på ulike ting. Det er lurt å bruke tiden på utdanning nesten uansett.

Les også: Studenter er mer ensomme

Asheim råder også til å bruke tiden frem mot 15. april godt.

– På utdanning.no kan du for eksempel søke opp yrker, studiesteder, se på lønn og hvilke muligheter som finnes i arbeidsmarkedet. Det er mye info der ute.

Gøy å være student igjen

– Bør man velge etter hjertet eller hva som betaler best?

– Jeg tror ikke man tjener mye i en jobb man ikke trives i uansett, så velg etter hjertet. Vi bruker mye av tiden vår på jobb, så det er veldig viktig å trives. Man blir også absolutt flinkest i en jobb man trives med.

– Hvordan blir neste studieår?

– Jeg tror og håper det blir langt bedre enn dette året har vært. Til høsten er mange vaksinert, og det vil være mer fysisk undervisning, studieaktiviteter, fadderuke, fester og konserter. Det blir gøy å være student til neste år.

TOMME LESESALER: 2021 startet med stengte lesesaler på universiteter og høgskoler i deler av landet. Asheim håper og tror studieåret 2021–2022 byr på mer fysisk oppmøte på campus. Foto: Hanna Bergfall Thevik

Dette er de nye studiene

Det finner også mer enn 50 nyopprettede utdanninger å velge mellom i år.

– NTNU tilbyr fra høsten av paramedisin, altså akuttbehandling utenfor sykehusene. Det har vært populært andre steder i landet, og er også blant yrkene vi kommer til å trenge flere i.

Les også: Føler seg mindre klar for høyere utdanning

– Så kommer det også nye studier både på Universitetet i Tromsø og Universitetet i Bergen for kunstig intelligens. Det blir mer og mer av dette i samfunnet, så å studere kunstig intelligens fra et samfunnsvitenskapelig og teknologisk standpunkt er spennende.

– UiT oppretter et studie på ingeniør i havteknologi. Grønn skipsfart blir viktig fremover.

– Hvorfor kan det vært lurt å velge disse?

– Noen ting vet vi at kommer, som digitalisering, og da trenger vi flinke folk som kan mye om for eksempel kunstig intelligens. Vi vet også at vi skal kutte dramatisk i CO₂-utslippene for å håndtere klimakrisen. Dette vil være viktig innenfor mange fagfelt. Norge er en stor havnasjon, så vi trenger folk som kan utvikle nye løsninger innenfor skipsfart.

Se listen over alle nye studier her:

Dette er årets studienyheter Årsstudium: Jordbruk (Høgskolen i Innlandet, Blæstad)

Juss og økonomi (Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk, Kristiansund)

Fransk (Høgskolen i Østfold, Halden)

Spansk (Høgskolen i Østfold, Halden)

Tysk (Høgskolen i Østfold, Halden)

Religion (MF vitenskapelig høyskole, Oslo)

Teologi (MF vitenskapelig høyskole, Oslo)

Interkulturell kommunikasjon, uten studietur (NLA Høgskolen, Kristiansand)

Medisinsk og biologisk kjemi (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim)

Informasjonsteknologi (OsloMet - storbyuniversitetet, Oslo)

Øst-Europa-studier (Universitetet i Oslo, Oslo)

Kommunikasjon (Universitetet i Stavanger, Stavanger)

Verdibasert ledelse og administrasjon (VID vitenskapelige høgskole, Stavanger) Bachelor: Musikk og Musikkproduksjon (Ansgar høyskole, Kristiansand)

Musikk, Menighet og Ledelse (Ansgar høyskole, Kristiansand)

Bioingeniør (Høgskolen i Innlandet, Hamar)

Idrett - spesialisering i trenerrollen (Høgskolen i Innlandet, Elverum)

Rettsvitenskap (Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk, Molde)

Språk (engelsk/fransk/spansk/tysk) (Høgskolen i Østfold, Halden)

Community Arts, retning dans (Høgskulen på Vestlandet, Bergen)

Community Arts, retning visuell kunst (Høgskulen på Vestlandet, Stord)

Trening, fysisk aktivitet og helse (Høgskulen på Vestlandet, Sogndal)

Vernepleie (Høgskulen på Vestlandet, Haugesund)

Globalisering og sosial bærekraft (MF vitenskapelig høyskole, Oslo)

Innovasjon og ledelse (NLA Høgskolen, Kristiansand)

Interkulturell forståelse, uten studietur (NLA Høgskolen, Kristiansand)

Økonomi og administrasjon (NLA Høgskolen, Kristiansand)

Barnehagelærer, arbeidsplassbasert, samisk profil (Nord universitet, Levanger)

Human Resource Management (HRM) (Nord universitet, Mo i Rana)

Politikk, ledelse og bærekraft (Nord universitet, Levanger)

Sosialt arbeid (Nord universitet, Levanger)

Vernepleie (Nord universitet, Bodø)

Yrkesfaglærer, helse- og oppvekstfag (Nord universitet, Bodø)

Yrkesfaglærer, informasjonsteknologi og medieprod. (Nord universitet, Bodø)

Akvakultur (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås)

Elektrifisering og digitalisering (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim)

Ingeniør, automatisering og intelligente systemer (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Ålesund)

Paramedisin (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Gjøvik)

Ingeniør, havteknologi (UiT Norges arktiske universitet, Tromsø)

Kunstig intelligens (Universitetet i Bergen, Bergen)

Honoursprogram, Samfunnsvitenskap (Universitetet i Oslo, Oslo)

Teologi (Universitetet i Oslo, Oslo)

Byplanlegging og samfunnssikkerhet (Universitetet i Stavanger, Stavanger)

Toll, varehandel og grensekontroll (Universitetet i Stavanger, Stavanger)

Idrett, trening og ledelse (Universitetet i Sørøst-Norge, Bø)

Sykepleie (VID vitenskapelige høgskole, Sandvika)

Sykepleie (VID vitenskapelige høgskole, Sandnessjøen)

Vernepleie (VID vitenskapelige høgskole, Sandvika)

Vernepleie (VID vitenskapelige høgskole, Bergen) Master: Lærer, 1. - 13. trinn, kroppsøving og idrettsfag (Norges idrettshøgskole, Oslo)

Matvitenskap og ernæring (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås)

Kunstig intelligens (UiT Norges arktiske universitet, Tromsø)

Informasjonsteknologi og økonomi (Universitetet i Bergen, Bergen)

Lektor, 8.-13. trinn, sosiologi (Universitetet i Bergen, Bergen) Vis mer

Fortsatt coronaeffekt

I 2020 søkte rekordmange høyere utdanning. Én av forklaringene var usikkerheten som følge av nedstengningen som skjedde bare uker før søknadsfristen 15. april.

– Har rådene for hva man bør velge endret seg med pandemien?

– Hva vi kommer til å trenge av arbeidskraft er universelle råd, som det er forskere som jobber med. Men normalt er arbeidsledigheten veldig lav, og mange tenker mest på hva de har lyst til når de skal velge. Nå kan det være lurt å se på hvilke behov vi har i samfunnet også, så vi kan utdanne de vi trenger for å ta Norge videre.

– Vi har fått øynene opp for de store utfordringene som kommer. Vi vil til å trenge mange kloke hoder som kan utvikle løsninger for landet fremover.

– Vil man se en coronaeffekt på søkertallene i år også?

– Ja, jeg tror det. Men det blir spennende å se om den blir like stor som i fjor. Da stengte vi ned samfunnet bare en måned før søknadsfristen for høyere utdanning. Arbeidsmarkedet har sakte, men sikkert blitt bedre, så det blir spennende å se. Men jeg tror søkertallene vil bli høye også i 2021, så det kan være lurt å søke i ulike retninger.