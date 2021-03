MOTSTANDER: Inga Marte Thorkildsen (SV) er byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo. Det innebærer også et ansvar for 37.000 barn i barnehage. Foto: Tore Kristiansen, VG

Sterk motstand mot norsk-vurdering i barnehagealder

Tunge barnehage-aktører gir tommelen ned for at alle barn i barnehagealder skal språk-vurderes.

Det viser høringssvarene etter at kunnskapsminister Guri Melby (V) og regjeringen sendte ut sitt omstridte forslag om at alle norske barn under skolealder skal gjennom en ny, obligatorisk språkvurdering.

Oslos oppvekstbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) mener forslaget kan virke mot sin hensikt.

Ved å rette fokus på det enkelte barn løper man en risiko for å individualisere og gå glipp av de ressursene barna faktisk har, advarer Thorkildsen.

– Tidstyv

– Da kan man bli mer opptatt av mangler hos barna og påføre dem skam i stedet for å gi språkhjelp. Det kan virke mot sin hensikt å innføre en individualisert språkkartlegging, sier Thorkildsen til VG. Hun ser også for seg at en innføring av språkvurdering stjeler verdifull tid fra de ansatte.

– Hvordan avdekke alle barns språkutvikling uten en obligatorisk vurdering?

– Ved å ha ansatte i barnehagene som har tid til å være tett på barna. I Oslo har vi lagt opp til å kartlegge barnas leke- og språkmiljø. Vi setter leken og språkutviklingen i sammenheng, svarer oppvekstbyråden som har fått tilbakemeldinger fra barnehager i egen by – der over ett av fire barn i barnehagene er minoritetsspråklige:

– Språkkartlegging hjelper ikke. Det er mye viktigere å være en språkstøtte og skape trygge relasjoner i det daglige arbeidet med barn, sier byråden i landets mest folkerike by – med om lag 37.000 barn i barnehage, hvorav rundt 11.000 av dem er minoritetsspråklige.

– Er ikke du og SV egentlig vaksinert mot alle mulige kartlegginger av barn?

– Vi er opptatt av å finne ut av barns språkmiljøer. Og så vi er opptatt av å gå systematisk til verks. Systematikk og oversikt er ikke dumt. Men da må du vite at det bidrar til formålet og at det blir forstått av dem som skal gjøre jobben, svarer Thorkildsen.

Også kommunesektorens mektige organisasjon, KS er mot regjeringsforslaget om språkvurdering av de minste.

KS skriver i høringssvaret at de har tillit til at styrere og barnehagelærere ser viktigheten av at barn skal ha så gode norskkunnskaper som mulig før skolestart. I dette ligger fra før en fortløpende observasjon og vurdering av barnets norskkunnskaper som en del av den allsidige utviklingen, fremholder KS.

Barnehagelærernes største organisasjon, Utdanningsforbundet, advarer også mot en obligatorisk språkvurdering for landets over 200.000 barn i barnehagene pluss de hjemmeværende.

BARNEHAGEMINISTER: Guri Melby (V) er kunnskaps- og integreringsminister. På bildet besøker hun Ammerudlia barnehage i Oslo – i en matpause for fire jenter. Foto: Vidar Ruud, NTB

Forslaget Mange barnehager vurderer allerede barnas språk som del av barnas allsidige utvikling. Det nye er at det tydeliggjøres at fokuset er på 1) norskkunnskaper og 2) at alle barn skal bli vurdert.

Kun de barna som gjennom vurderingen blir identifisert med behov for ekstra støtte, vil få kartlagt norskkunnskapene sine for at barnet skal få den type støtte det trenger. Til dette vil det bli utviklet et gratis verktøy. Det kan være ulike grunner til at barnet strever med norsk språk og hjelpen må tilpasses det enkelte barn.

Vurderingen i barnehager vil se spesifikt på barnets norskkunnskaper. Dette vil skille seg fra vurderinger som gjøres på helsestasjonen ved 2- og 4-årskontrollen. Der ser de på barnets språkforståelse og evnen til å tilegne seg et språk.

For dem som skal vurdere barnets norskkunnskaper, vil det være naturlig å legge vekt på blant annet disse momentene:

Språkmiljø, samspill, inkludering, interesse for lek og språklig formidling.

Om det går et skille mellom hva barnet faktisk forstår, og hva det kan uttrykke.

Hvor lenge barnet har vært eksponert for norsk språk.

For barn utenfor barnehagen gir lovreguleringen kommunen grunnlag for å behandle personopplysninger om barnet som er nødvendig for å oppfylle vurderingsplikten. Det må innhentes tillatelse fra foreldrene før vurderingen gjøres.

Høringsfristen går ut fredag 26. januar 2021. (Kilde: Kunnskaps- og integreringsdepartementet) Vis mer

– Vi kan ikke se at det finnes faglig belegg for at forslaget vil bidra til å støtte de minoritetsspråklige barnehagebarnas tilegnelse av det norske språket. Vi mener at forslaget kan bidra til å svekke arbeidet med å skape gode språkmiljøer i barnehagen, skriver forbundet.

Oslos særpreg

De henviser også til at når enkelte folkerike bydeler i Oslo har en andel på 29–57 prosent av skolestartere som får vedtak om særskilt norskopplæring, så gir dette utslag på den totale andelen nasjonalt.

– Dersom departementet mener andelen barn som får vedtak om særskilt norskopplæring er for høyt, vil det med andre ord være mer hensiktsmessig å bruke ressurser på lokale tiltak som kan begrunnes med kunnskap om barns tospråklige utvikling, foreslår barnehagelærernes eget forbund.

Ekspertmiljøet på Nasjonalt senter for leseforskning (Lesesenteret) ved Universitetet i Stavanger, har i motsetning til fagforbundet en positiv tilnærming til regjeringens forslag.

– Lesesenteret ser viktigheten av at disse barna blir fanget opp tidlig, slik at de kan få den støtten de trenger, skriver fagmiljøet.

UENIGE: Guri Melby (til venstre) og Inga Marte Thorkildsen er to av Skole-Norges mektigste politikere. Om vurdering av barns norskkunnskaper, er de rykende uenige. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

Også Barneombudet støtter statsråden:

– En slik plikt vil sikre at alle barn blir vurdert før overgangen, og at de som har behov for mer hjelp får tilbud om kartlegging i samsvar med gjeldende regelverk. (...) Samtidig vil vi understreke at lovfesting av denne plikten ikke må føre til en «vente og se-holdning» som gjør at barn ikke får hjelpen de har rett til mens de går i barnehagen, skriver Barneombudet.

En samling professorer innen barnehagepedagogikk og pedagogikk advarer imidlertid sterkt mot forslaget.

– Lovendringen regjeringen foreslår, fremstår som et overflødig tiltak som vitner om manglende tiltro til barnehagelæreres innsikt og dømmekraft, skriver professor i barnehagepedagogikk Anne Greve sammen med pedagogikk-professorene Tom Are Trippestad og Solveig Østrem samt Jan-Erik Johansson, Lars Løvlie og Harald Thuen – de tre siste professor emeritus (avgåtte professorer, men fortsatt med fagkompetanse og faglig tilknytning til lærestedet.)

De mener den foreslåtte vurderingen kan stå i veien for viktig læring, både fordi det flytter oppmerksomheten mot det som lar seg måle: ord og grammatikk, og fordi det gir barna dårlig selvfølelse: Barn oppfatter fort at det er noe de ikke mestrer.

Blant barn som ikke går i barnehagen, er det helsesykepleiere på helsestasjonene som har et ansvar for å vurdere språkutvikling.

Helsesykepleiernes egen faggruppe i Sykepleierforbundet, er i motsetning til barnehagelærerne positive til regjeringens forslag:

– Vi støtter endringen i høringsforslaget. Helsestasjonen har ikke kompetanse eller ressurser til å gjennomføre en slik språkkartlegging, skriver forbundet til kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby som i ukene fremover vil følge opp saken.

Da Melby lanserte forslaget, uttalte hun at med vurderingsplikten vil regjeringen sikre at alle barn, både i- og utenfor barnehage, blir vurdert og får mulighet til å få støtte.

– Det er opp til barnehagen og kommunen å bestemme når vurderingen av hvert barn skal gjøres ut fra lokale forhold, sa hun.

Men la til grunn at vurderingen blir gjort så tidlig i barnehageløpet at barn som trenger det får nødvendig norskspråklig støtte før de begynner på skolen.