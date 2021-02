FERGEPRISER TIL BESVÆR: Ap, Sp og Frp vil redusere fergeprisene, men er uenige om hvordan. Foto: Espen Braata

Krise-forhandlingene: Frp med nytt forslag for å redusere fergeprisene

Ap og SV sikres flertall for et økonomisk løft for psykisk helse under coronaen. Frp blir med, men de er ikke enige om hvordan de skal redusere fergeprisene.

Drakampen om den siste krisepakken skal etter planen avsluttes fredag.

Lavere ferjepriser og storsatsning på psykisk helse, er blant de hete temaene.

Frps lanserte nylig et fergeforslag som ville halvert fergeprisene på riks- og fylkesveisamband i Norge umiddelbart i den kommende krisepakke, men dette fikk lunken mottagelse i Ap og Sp.

Frp vil også ha gratis ferger for alle, noe som vil koste 3 milliarder kroner i året.

Ap, Sp og Frp har til sammen flertall i Stortinget og går alle inn for å sterkt redusere fergeprisene, men er uenige om hvordan de vil gjøre det.

Nå legger Frp sitt forrige forslag i skuffen og lanserer et splitter nytt:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake i revidert nasjonal budsjett med en forpliktende plan for nedtrapping av fergepriser, på både riks- og fylkesveier».

NYE FORSLAG: Frp vil redusere fergeprisene, men har gitt opp å få flertall for umiddelbar halvering av prisene i den kommende krisepakken. Foto: Tore Kristiansen

– Vi har registrert at hverken Ap eller Sp vil støtte vårt forslag om reduserte fergepriser, et forslag som kunne gitt umiddelbar effekt. Vi mener at Aps forslag er for svakt, sier Frps Hans Andreas Limi til VG.

Han sier at de håper å få flertall for det nye forslaget, sammen med Ap og Sp.

Partiene jobber i ettermiddag og i kveld med krisepakken i finanskomiteen.

– Betyr det at det forrige forslaget er dødt?

– Vi opprettholder forslaget, men vi klarer å lese signalene. Ingen har signalisert så langt at de vil støtte det. Derfor fremmer vi et alternativt forslag.

Ap og SV får støtte til løft for psykiatrien

Limi sier også at de vil være med på et løft til psykiatrien:

På bordet i finanskomiteen ligger et forslag fra Ap, SV og partiene på venstresiden, om å gi 400 millioner kroner i ekstrabevilgninger til psykisk helse i den nye krisepakken for norsk økonomi.

– Vi er positiv innstilt til å gi et løft for psykisk helse. Vi vil gå nøye gjennom forslaget fra venstrepartiene, sier Limi til VG.

– Sliter alene hjemme

Han sier de er opptatt av å gi midler til tiltak som vil ha raskt effekt for å hjelpe dem som sliter pyskisk som følge av corona-nedstengningen.

– Vi vil prioritere tiltak som har effekt på kort sikt. Vi har ikke bestemt hvilket nivå vi vil legge oss på, sier han.

Limi har fått med seg at mange sliter i coronaensomhet.

– Det er mange som har sittet alene hjemme i små leiligheter i mange måneder - på hjemmekontor eller som permittert. Endel sliter med å takle det over tid.

Avklares fredag

Finanskomiteen skal etter planen levere sin innstilling fredag.

De økte bevilgningene i psykisk helse-pakken som de rødgrønne nå foreslår, skal gå til:

* Lavterskeltilbud og rask psykisk helsehjelp i kommunene.

* Økt bemanning i skolehelsetjenesten.

* Styrket psykisk helsevern, inkludert i barne- og ungdomspsykiatrien.

* Utvidet tilbud på hjelpetelefonene.

Glede i Ap og SV

Ap-leder Jonas Gahr Støre ser ut til å få gjennomslag. Overfor NTB torsdag oppfordret han Fremskrittspartiet og regjeringspartiene til å slutte opp om psykiatri-satsingen, slik at den får flertall.

– Meldingene om økt belastning på særlig unge mennesker med psykiske helseplager som følge av koronaen, er dypt urovekkende, sa Støre.

SVs helsepolitiske talsperson Nicholas Wilkinson håper og tror.

– Jeg er så glad for at vi endelig kan få en psykisk helsekrisepakke. SV foreslo det i sitt alternative statsbudsjett for 2021. Vi var nesten helt alene. Nå håper jeg at alle partiene vil stemme for dette.