KNAPP: Det er vanskelig å produsere store mengder monoklonale antistoffer, som også brukes til behandling av andre sykdommer. Derfor er prisen tradisjonelt høy. Foto: Regeneron/AP

Norge har kjøpt inn doser av ny coronamedisin

Det er bestilt inn et begrenset antall doser med antistoff-medisinen Regeneron til bruk på norske sykehus.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det bekrefter Helsedirektoratet.

– Vi har bestilt det antall doser fagmiljøene har anbefalt. Hvordan disse legemidlene brukes avgjøres fortløpende i fagmiljøene, sier beredskapsdirektør Steinar Olsen.

Helsedirektoratet ønsker ikke å kommentere på antallet doser som er bestilt, eller prisen.

Mange vil kjenne igjen Regeneron som «antistoffcocktailen» USAs tidligere president Donald Trump fikk, da han var innlagt på sykehus med coronavirus i oktober i fjor. Etter dette har det kommet mye ny data som tyder på at medisinen gir beskyttelse.

Ifølge New York Times’ kilder skal eks-presidentens helsetilstand ha vært mye dårligere enn det som ble rapportert offentlig da han var innlagt. Han skal ha vært så dårlig at det ble vurdert respiratorbehandling. Etter at han ble utskrevet, skrøt han kraftig av det eksperimentelle medikamentet, som var én av flere medisiner han ble behandlet med.

FIKK MEDISINEN: Donald Trump tar av seg munnbindet utenfor Det hvite hus, etter å ha kommet tilbake fra Walter Reed Medical Center i oktober 2020. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Dyr medisin

Det europeiske legemiddelvernet (EMA) valgte fredag å ta i bruk en unntaksbestemmelse for bruk av antistoff-medisinen Regeneron. Vedtaket innebærer at de gir en overordnet føring på at de mener man kan ta medisinen i bruk – selv om den ikke har fått en godkjenning i Europa enda.

Da blir det opp til hvert enkelt land å bestemme om de vil skaffe seg den, og det har altså Norge valgt å gjøre.

Denne typen antistoffmedisin fungerer litt på samme måte som vaksiner. Man injiserer antistoffer som kan bekjempe viruset, men i motsetning til med vaksiner virker de umiddelbart, og effekten varer også i en kortere periode.

Sånn fungerer det: Antistoffbehandlingene er basert på «monokronale antistoffer»: Når man utvikler behandlingen tester man forskjellige antistoffer for å se om de binder seg til spike-proteinet i viruset, og lager mer av dem som binder seg best i cellekulturer.

Antistoffene kan deretter injiseres hos en pasient med en positiv covid-prøve, og nøytralisere viruset. Det kan også være at antistoffene beskytter mot å bli syk, hvis du har fått den uten å være smittet. Vis mer

Selv om Helsedirektoratet ikke vil opplyse hvor mye Norge har betalt for hvor mange doser, kan man anta at prisen er stiv: Tyskland ble i januar det første EU-landet som kjøpte inn medisinen, og prislappen for 200.000 doser var 400 millioner Euro ifølge den tyske helseministeren.

Deler man det opp, blir det 2000 euro per dose – altså over 20.000 norske kroner.

Helse- og omsorgsdepartementet opplyste tidligere i februar at Norge hadde blitt tilbudt å delta i en felles anskaffelse av legemiddelet via EU, og meldt interesse for det.

– Vil umiddelbart angripe viruset

I vedtaket EMA gjorde fredag, kommer de med råd om hvordan medisinen kan brukes før den er godkjent.

De skriver at den kan gis til pasienter eldre enn 12 år som er smittet med covid-19 og som ikke trenger behandling med oksygen, men som har høy risiko for et alvorlig sykdomsforløp.

Fordi denne medisinen fungerer litt på samme måte som en vaksine, har det blitt diskutert om den også kan gis som forebyggende behandling. Men i studiene har medisinen først og fremst blitt gitt til smittede pasienter, og EMA anbefaler altså ikke dette per nå.

Steinar Madsen i Statens legemiddelverk understreker at slik medisin på ingen måte kan erstatte vaksinering, selv om det kan være et nyttig supplement til vaksinering.

– Forskjellen mellom dette og en vaksine er at dette vil fungere umiddelbart, fordi du tilfører ferdiglagede antistoffer mot spike-proteinene. Med en vaksine vil det gjerne gå 2–3 uker før du har effekt fra første dose, sier han.

Med en vaksine får man immunsystemet til å respondere og danne antistoffer selv – og da «lærer» også kroppen til neste gang du er utsatt for smitte.

– Her får du antistoffene tilført. Antistoffene vil umiddelbart angripe viruset, og bidra til at viruset ikke trenger inn i kroppens celler.

Antistoffene brytes ned i kroppen etterhvert. Antistoff-medisinen vil kunne ha en effekt på 6-8 uker, har Madsen tidligere forklart.

Det finnes to godkjente medisiner mot corona i EU og Norge i dag: Remdesivir, som det har vært mye uenighet om, og Dexametason. Madsen har tidligere opplyst at Remdesivir ikke har blitt mye brukt i Norge. Legemiddelverket har ikke tall på hvor mye Dexametason er brukt, fordi den også brukes til en del andre ting.

Det finnes flere antistoff-behandlinger, men den som har kommet lengst i godkjenningsprosessen i EU er medisinen utviklet av Regeneron.

Medisinen vurderes fortsatt for godkjenning – den er under det som kalles «rolling review», der selskapet fortløpende sender inn data til vitenskapskomiteen i EMA.