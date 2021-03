VAKSINE: AstraZenecas vaksine er en av flere som er godkjent for bruk i EU og Norge. Foto: FRED SCHEIBER / AFP

WHO: Ingen grunn til å pause AstraZeneca-vaksinering

Det er ingen grunn til å sette bruken av AstraZeneca-vaksinen på vent, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Det sier talsperson Margaret Harris på en pressebrifing, ifølge Reuters. Hun sier det er en utmerket vaksine som det ikke er grunn til å slutte å bruke – og at det ikke er påvist noen sammenheng mellom vaksinen og blodpropp.

– Ja, vi bør fortsette å bruke AstraZeneca-vaksinen, sa hun, ifølge AFP.

Samtidig opplyser WHO at en ekspertkomité ser på vaksinen etter meldingene om at flere land har satt bruken av den på vent.

Norge pauset midlertidig å vaksinere med AstraZeneca-vaksinen torsdag, som et føre var-tiltak etter et dødsfall i Danmark som følge av blodpropp. Men det er ikke påvist sammenheng mellom blodproppene og vaksinen. Det er det Norge og flere andre land nå undersøker.

EUs legemiddeltilsyn enige

WHOs holdning er den samme som Storbritannia – som har vaksinert i stor skala med AstraZeneca-vaksinen, har.

Storbritannias utenriksminister, Dominic Raab, sa torsdag at han respekterer avgjørelsen om å sette AstraZeneca-vaksinen på pause. Men også at de er helt trygge på at vaksinen er trygg.

– Jeg er klar over situasjonen, vi har gjort alle undersøkelser som kreves i Storbritannia, og vi er veldig sikre på at det er trygt å ta vaksinen, men vi vet at vi må følge prosessene i hvert land når det gjelder sikkerhet, og vi har så klart respekt for den norske tilnærmingen, sier Raab til NTB.

EUs legemiddeltilsyn EMA konstaterte også torsdag at AstraZeneca-vaksinen fortsatt kan brukes mens granskingen av blodpropptilfellene pågår.

I en pressemelding torsdag, skrev WHO at de er klare over at flere europeiske land har satt vaksineringen med AstraZeneca på pause som et føre-var-prinsipp, etter tilfeller av blodpropp i etterkant av vaksinering med et AstraZeneca-parti.

– Det er viktig å merke seg at Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) sin risiko-komité sin holdning er at vaksinens fordeler fortsatt utveier risikoene, og at vaksinen fortsatt kan brukes mens undersøkelsen av tilfellene fortsetter, skriver de i pressemeldingen.

I Norge har Legemiddelverket og FHI har fått melding om et dødsfall etter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen i Innlandet.

En ung helsearbeider døde av hjerneblødning i nær tid etter vaksinasjon - altså ikke samme tilstand som dødsfallet i Danmark. Det er ikke konkludert med at det er en sammenheng mellom vaksinen og det uventede dødsfallet, men hendelsen er rutinemessig meldt inn og helsemyndighetene sier hendelsen vil bli grundig vurdert.

– Dødsfall med andre årsaker vil fortsatt skje

WHO påpeker i pressemeldingen at vaksinering mot covid-19 ikke vil betyr at det vil bli færre dødsfall med andre urelaterte tilstander.

– Dødsfall med andre årsaker vil fortsatt skje, også etter vaksinasjon, men kausalt urelatert, skriver de, og videre:

– Niende mars var over 268 millioner doser av covid-19-vaksine administrert siden pandemiens start, basert på data meldt til WHO fra nasjonale myndigheter. Ingen dødsfall har blitt funnet til å være forårsaket av covid-19-vaksinen til dags dato.

Så snart WHO har fått oversikt over disse hendelsene skriver de at funnene og eventuelle endringer i de nåværende anbefalingene umiddelbart vil bli kommunisert til offentligheten.