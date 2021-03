Erna Solberg om Oslo-bråket: Har beklaget til Raymond Johansen

STATSMINISTERENS KONTOR (VG) Erna Solberg har ringt Oslos byrådsleder Raymond Johansen og beklaget etter kritikken av Oslos pandemihåndtering.

– I dag ringte jeg Raymond Johansen og beklaget SMKs involvering, sier Solberg til pressen tirsdag kveld etter konflikten som har oppstått etter Molde-ordfører Torgeir Dahls (H) kritikk av Oslos coronahåndtering.

SMK står for Statsministerens kontor.

– Jeg mener utspillet som setter by og land opp mot hverandre er unødvendige i coronadebatten. Derfor mener jeg at utspillet fra Dahl er et sidespor, sier Solberg i pressekonferansen tirsdag kveld.

Dahl sa tidligere tirsdag til Romsdals Budstikke at han handlet på eget initiativ. Det er allerede kjent at han var i kontakt med statssekretæren til Solberg, Peder Egseth, i forkant av kritikken.

STATSMINISTER: Erna Solberg.

– Dette burde han ikke gjort

– Statssekretær Peder Engseth varslet pressen i går at det var han som formidlet kontakt mellom Dahl og VG. Det er ikke unaturlig at Peder har kontakt med Høyres lokalpolitikere, og en av hans oppgaver ved SMK å ha kontakt med partiorganisasjonen, sier Solberg og fortsetter:

– Men det å bidra til utspill som skaper konflikt mellom ulike kommuners håndtering, er ikke en oppgave for SMK.

Statsministeren forteller at hun har hatt en lengre samtale med Egseth i dag. Der diskuterte de også at statssekretæren har hatt kontakt med to andre lokalpolitikere: Bård Ludvig Thorheim, 1. kandidat for Høyre i Nordland, og Frosta-ordfører Frode Revhaug.

– Peder har ved flere tilfeller formidlet kontakt mellom politikere i høyre og media i denne saken, noen ganger tok de kontakt med han, andre ganger de med han, sier Solberg og fortsetter:

– Dette burde han ikke gjort, det har jeg vært tydelig på overfor han i dag.

– Vil det si at sakene fikk gå et døgn før du grep inn?

– Det er først i dag jeg har hatt god og lang samtale med Peder for å avklare involveringen og de sakene. Jeg var tilbake igjen etter fri noen dager i går.

– Får dette konsekvenser for Egseth?

– Han får en offentlig skrape, men utover det mener jeg at Peder er en dyktig og flink medarbeider, og at alle kan gjøre feil. Jeg mener alle fortjener ny sjanse, sier Solberg.

PÅ PRESSEKONFERANSE: Erna Solberg.

Det var i et intervju med VG lørdag Molde-ordføreren slo fast at han var lite imponert over hva Oslo har fått til i forbindelse med coronasmitten. Det er i dag stigende smittetrend i kommunen.

– Det ser ut til at Oslo aldri får kontroll på smitten. Jeg merker meg at det stadig er et høyt smittetrykk i Oslo, som forplanter seg ut i landet, sa Dahl.

Dahl mener at ledelsen i hovedstaden ber om en «slags omvendt premiering» når de uttrykker at de bør få flere vaksiner som følge av smittetrykket.

– Da er det naturlig fra mitt perspektiv å spørre byrådet i Oslo om de ikke klarer å gjøre jobben sin skikkelig eller om innbyggerne ikke klarer å følge reglene, sa ordføreren.