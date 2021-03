forrige





fullskjerm neste SKRÅNING: Like nedenfor huset på Egge i Lier, løsnet skråningen. Nederst på bildet går en bekk. Området er markert som en av flere kvikkleiresoner i Lier.

Ras i kvikkleiresone ti dager etter Gjerdrumskredet – undersøkes først nå

LIER (VG) Et ras i kvikkleiresonen på Egge i Lier ble meldt til kommunen 9. januar. Først mandag 1. mars startet undersøkelsen av grunnforholdene.

Huset med de nærmeste naboene – bare få meter fra raskanten, er evakuert.

Andre naboer i Landfallbakken, er engstelige for om det kan gå flere ras. Men fremfor alt er de skuffet over at det tok 45 dager fra raset gikk til kommunen kom med informasjon den 23. februar.

I snart to måneder har de lurt på hvorfor en skråning nedenfor Landfallbakken raste ut den 9. januar i år. Samtidig som de undrer seg over om de selv er i faresonen.

INGEN ADGANG: Det nærmeste huset til raset på Egge er fortsatt sperret av med markeringsbånd fra Politiet. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Mona Henriksen, som bor i Landfallbakken 4, i et hus like ovenfor huset som ligger nærmest raset, legger ikke skjul på at hun ikke liker situasjonen.

– Jeg går nok rundt med en angst for om vi lever på trygg grunn vi som er husstander her, sier Henriksen til VG.

Hun er slett ikke fornøyd med informasjonen naboene har fått etter at skråningen ca. 50 til 100 meter nedenfor henne, raste ut.

– Det er ikke godt nok at det tok så lang tid. Vi fikk først kunnskap om raset da politi og redningsmannskaper troppet opp her og sperret av huset nærmest og rasområdet den 23. februar, sier Henriksen til VG.

To andre naboer sier seg enig med Henriksen i at det har gått for sakte med kommunens informasjon. Alle hadde jo Gjerdrum-skredet i bakhodet som et vondt og tidsnært minne.

BORERIGG: Mandag startet boringen for å hente ut prøver fra grunnen ved raset i kvikkleiresonen i Lier. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Beredskapssjef Morten Egeberg i Lier kommune, sier at han ble informert om raset først for en ukes tid siden.

– Dette nådde meg først 23. februar. Da agerte vi med en gang, men det har trolig gått flere småras fra høsten 2020 og fram til ca. 9. januar 2021 da meldingen kom inn til kommunen, sier Egeberg.

– Det er lenge siden 9. januar. Burde kommunen ha agert før – også i lys av at Gjerdrum-skredet gikk 30. desember?

– Det kan man si i etterkant. Vi fikk inn over 20 meldinger til kommunen om ulike typer ras og utglidninger i ukene etter Gjerdrumskredet. Lierelva går igjennom et landskap med mye marine avsetninger og delvis kvikkleiresoner. I deler av området er det erosjon og det går små-ras ofte. Vi klarer ikke å få fulgt opp dette kontinuerlig. Vi klarer heller ikke å få tatt prøver så raskt som ønskelig av grunnforholdene, svarer Egeberg.

Tok prøver mandag

Han er tilfreds med at boringen for å fremskaffe materiale til analyse, startet mandag.

– Det er blitt tatt prøver av grunnforholdene ved skredet i Landfallbakken i dag, ja. En borerigg har hentet opp prøver fra grunnen som senere skal analyseres for å gi et bedre bilde av hvordan grunnen er i området, sier beredskapssjefen.

Han uttrykker forståelse for at naboer til raset er engstelige for at det kan gå flere ras.

– Jeg forstår det. Men nå får vi avvente svarene på prøvene som tas mandag. Det er ikke aktuelt å evakuere flere nå, sier Egeberg.

NABOHUS: Mona Henriksen bor i dette huset på toppen av skråningen over Landfallbakken 3 – huset som ligger nærmest raset. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Mandag var også takstmann Frank Indresand på plass for å befare rasstedet og den nærmeste eiendommen i Landfallbakken 3. Han kunne fortelle VG om sprekkdannelser innvendig og flere tegn på bevegelser i grunnet i tiden før raset ble utløst.

– Veggen krenget

Lillian Delgado (51), som bor i huset som ligger nærmest raset, evakuerte seg selv sammen med resten av familien.

Hun ønsker ikke å la seg intervjue av VG, men sier til Drammens Tidende at tegnene på at noe har skjedd i grunnen under huset, tidligere har vist seg innvendig.

– Til og med veggen i stua begynte å krenge før vi dro. Kanskje med en centimeter eller to. Du ser det sklir ut. Det har kommet inn jord og sand som har lagt seg i en haug i et hjørne i kjelleren, for der har det kommet en stor sprekk mellom veggene. Vi tenkte at vi måtte komme oss ut, sier Delgado.