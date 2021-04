UTENDØRS: Slik så Sofienbergparken ut tirsdag. Mange koste seg med å grille i det fine været. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Folk samles i parkene: − Vi har vært innesperret så lenge

SOFIENBERGPARKEN (VG) Hundrevis av Osloborgere hadde samlet seg i en av byens parker på en av hovedstadens varmeste dager hittil i år.

Publisert: Nå nettopp

15 grader og sol. Det har fått mange til å trekke ut i Oslos grønne lunger for å være med folk de er glade i.

Det skjer selv om Raymond Johansen tidligere i denne uken kom med en skjennepreken om at han hadde sett byens innbyggere sitt for tett i parkene. Han er redd for en oppblomstring av smitte.

Smittetrenden i Oslo er synkende - med 157 nye smittetilfeller registrert siste døgn.

– Nå som det er varmere, bryr ikke folk seg så mye om corona. Vi har vært innesperret så lenge.

Det sier Emma Thune Jacobsen (16). Sammen med kohorten sin bestående av to venninner har hun tatt turen til Sofienbergparken på Grünerløkka i Oslo.

Forsiktig gjenåpning

Venninnene kunne mandag denne uken returnere til skolene de går på hvor det er besluttet forsterket rødt nivå.

– Vi har ikke sett hverandre på lenge, sier Moa Marie Rishaug Moi (16).

– Det er hyggelig å være i parken når dette er den siste fine dagen på en stund, legger Thune Jacobsen til.

Fra og med onsdag er det meldt kaldere temperaturer i Oslo.

VENNINNER: Moa Marie Rishaug Moi (16), Emma Thune Jacobsen (16) og Ellen Lovise Skoland (16) synes det var hyggelig endelig å kunne treffes utendørs. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

les også Onsdag er festen over: Nå blir det gråvær og sludd

Venninnene er klare på at de ikke ønsker en gjenåpning av hjembyen dersom smittetallene ikke tillater det.

– Men jeg håper vi snart kan treffe flere folk, sier Ellen Lovise Skoland (16).

– Jeg vil ikke at de skal lette på tiltakene og så måtte stramme inn igjen, sier Rishaug Moi.

– Høyt nivå

Byrådet har signalisert at de denne uken skal kunngjøre sin vurdering av bestemmelsen som forbyr mer enn to gjester i eget hjem. Til neste uke blir det er totalvurdering av de eksisterende tiltakene.

– Det viktigste oslofolk kan gjøre for å framskynde gjenåpningen er å holde smitten nede, fortsette å ta nasjonalt ansvar. Jeg unner alle å nyte sola og varmen vi har i noen dager nå, men vi må fremdeles huske at alle kan bli smittet av hvem som helst, når som helst. Det er først og fremst været som har endret seg, ikke alvoret i smittesituasjonen, sier helsebyråd Robert Steen til VG tirsdag.

Han skjønner at de strenge smitteverntiltakene tar på.

– Så må vi huske på at selv om smitten har gått noe ned, ligger den fremdeles på et høyt nivå. For byrådet er det aller viktigste nå å få presset smitten ytterligere ned, slik at det blir mulig med en trygg og gradvis gjenåpning, sier han.

– Stusselig å sitte inne

I parkene passerer politibiler i gatene rundt.

– Vi har ikke vært på noen oppdrag knyttet til parker og smittevern, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til VG.

GRILL: Kjæresteparet Tina Høstland (32) og Nicolai Vaags (35) holdt varmen under et pledd i Sofienbergparken. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Tina Høstland (32) og Nicolai Vaags (35) sitter ved grillen og koser seg.

– Siden vi er kjærester, er det litt sent å holde avstand, sier Vaags.

– Det blir så stusselig å sitte inne, sier kjæresten.

Heller ikke de vil at byen skal åpne opp før smittetallene tillater det.

– Det er ikke noe hastverk, sier Vaags.