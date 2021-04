TENTE LYS: En kompis av avdøde kom onsdag kveld til åstedet for å tenne et lys. Foto: Tore Kristiansen, VG

Venn av Tønsberg-offer: − En tøffing

TØNSBERG (VG) Venner av den avdøde 33-åringen minnes mannen som en lojal, sta og tøff fyr. Politiet jobber med å finne ut nøyaktig hvor mannen ble skutt og drept.

Det var tirsdag kveld at en 33-åring ble skutt og drept på åpen gate i Tønsberg.

En kompis av avdøde hadde onsdag kveld tatt turen til åstedet for å tenne et lys. Han beskriver avdøde som «en kjempebra mann».

– En stolt, sta, lojal og veldig likanes fyr, sier han til VG.

Han beskriver avdøde som en tøffing som var opptatt av trening.

– Han var en tøffing og likte å holde seg litt for seg selv, sier han og legger til:

Han kjenner ikke til at det har vært en konflikt i forkant av drapet, men sier at det har skjedd ting tidligere.

– Det kunne skje mye rundt ham.

Avdødes familie har fortsatt ikke fått oppnevnt noen bistandsadvokat. Det ble onsdag tent lys og lagt ned blomster i området hvor drapet skjedde.

På åstedet var også en annen som kjente avdøde. Hun beskriver han som en sterk og inkluderende mann.

– Det er helt ubeskrivelig vondt. Det er grusomt at en gutt vi har vært så glad i skal ende livet sitt på denne måten.

ÅSTEDET: Politiet jobber i området hvor skytingen skjedde tirsdag. Foto: Per Annar Holm

Onsdag kveld er politiet fortsatt ikke nærmere noen pågripelse.

– Det vil overraske meg hvis det blir en pågripelse i kveld. Men det er alltid overraskelser i en slik sak, sier politistasjonssjef Øystein Holt til VG onsdag kveld.

Kriminelt miljø

Politiet vet heller ikke om det er snakk om en eller flere gjerningspersoner, men de antar at drapet knytter seg til at avdøde var en del av et kriminelt miljø i Tønsberg.

– Det er dekkende at han tilhører et kriminelt miljø i Tønsberg. Derfor så mener vi at det er mer sannsynlig at det har skjedd i den forbindelse enn at en person skal begå lignende handlinger mot mennesker i Tønsberg.

Avdøde var en kjenning av politiet, men ifølge VGs opplysninger er det lenge siden han sist ble domfelt.

VÆPNET: Politiet startet undersøkelser ved åstedet umiddelbart etter at en mann ble funnet skutt tirsdag kveld.

I 2013 var han tiltalt for heleri, trusler og vold, men ble frifunnet etter at påtalemyndigheten trakk tiltalen under rettssaken. Han ble imidlertid dømt for brudd på veitrafikklovgivningen og for bruk av mindre mengder narkotika. Før dette, var han dømt for vinningskriminalitet og andre mindre alvorlige narkotikalovbrudd.

Tidligere har VG skrevet at mannen ble fanget på overvåkningsvideo i Kilengaten 18.

Vejle forteller at man på overvåkningsbildene ser en mann og en kvinne komme inn i lokalene tilknyttet solstudioet. Etter kort tid, noen få minutter, går mannen ut igjen, mens kvinnen ser ut til å bli igjen i lokalet.

– Mannen går mot utgangen, og på utsiden ser det ut til han skvetter. Så ser man at han løper, først mot venstre, så bråsnur han og løper mot høyre i retning Industrigaten, sa driftleder Kristian Velje til VG onsdag.

BLOMSTER: Disse kvinnene som kjente avdøde la ned blomster på åstedet onsdag kveld.

Ringte selv

Nå jobber politiet med å innhente overvåkningsvideo fra det øvrige området. De vet fortsatt ikke akkurat hvor mannen ble skutt.

– Det vi vet er at det på et eller annet sted så blir han skutt, men han har beveget seg etter han ble skutt. Vi vet ikke nøyaktig hvor på den strekningen han ble skutt. Så ringer han selv til ambulansen og sier «jeg tror jeg er skutt».

VIDEO: Det var dette overvåkningskameraet som filmet avdøde i minuttene før han døde.

Flere tips

Politiet er interessert i observasjoner av biler som har kjørt fra stedet i stor fart i 22.15-tiden tirsdag. De har fått en rekke tips knyttet til dette som de nå jobber med å gjennomgå.

Mannen varslet selv nødetatene om at han var skutt. Han ble fraktet til sykehus, men døde der.

Knappe tre timer etter skytingen, fikk politiet i byen melding om en bilbrann på Sem like utenfor Tønsberg. Nå etterforskes dette som to separate saker.

– Vi har ikke grunnlag for å knytte disse to sakene sammen, sier Holt.